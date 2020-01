Legrand heeft tijdens de CES 2020 het Drivia-systeem voor Netatmo aangekondigd. Op het eerste gezicht niets bijzonders, totdat je wat beter kijkt. Want dit elektrische paneel laat zien hoe de toekomst van de meterkast eruit ziet: alles wordt modulair en digitaal en er zit zelfs ondersteuning voor HomeKit in!

Je hebt in de meterkast vast wel het elektriciteitspaneel met de verschillende schakelaars gezien. Daarmee kun je bepaalde stroomgroepen uitschakelen, voor als je aan de elektrische installatie wilt klussen. Het Franse bedrijf Legrand heeft ideeën hoe dat moderner kan, met verschillende digitale meters die je los van elkaar kunt aanschaffen. Geen nood als je nog nooit van Legrand hebt gehoord. Wij tot voor kort ook niet, totdat het Franse bedrijf opeens HomeKit-fabrikant Netatmo overnam. Sindsdien zijn er een paar leuke aankondigingen gedaan, waar je ook als Apple-gebruiker iets aan hebt. In ieder geval belooft het veel voor de toekomst.



Legrand Drivia

Legrand gaat HomeKit ondersteunen via het elektrische paneel in je meterkast met de aankondiging van de Drivia, dat in samenwerking met dochterbedrijf Netatmo is ontwikkeld.

Drivia bestaat uit 6 eenheden, die je los van elkaar kunt aanschaffen, met onder andere een energiemeter, een relais en een unit die controleert of de belasting van het elektrische systeem niet te hoog is. Er zit ook een internet-gateway bij, die als het brein van het systeem dienstdoet.

De energiemeter heeft een klein lcd-scherm om een indruk te geven van je dagelijkse energieverbruik. Via de Legrand Home+ app kun je de metingen ook terugzien. Je kunt controleren hoeveel de elektrische apparaten in huis verbruiken. Ook kun je de elektriciteit in bepaalde groepen uitschakelen. Dat kan handig zijn als je vergeten bent een bepaald apparaat uit te schakelen. Van verlichting tot huishoudelijke apparaten zoals boilers en de oplader van je elektrische fiets: je kunt het in- en uitschakelen zonder dat je een slimme stekker nodig hebt.

Net als bij andere smart home-systemen kun je ook spraakopdrachten geven en presets instellen. Verder zijn er scenario’s of scenes mogelijk, waarbij je meerdere apparaten tegelijk in- of uitschakelt.

Legrand Drivia komt in het eerste kwartaal van 2020 op de markt in Europa en gaat tussen de €70 en €100 per component kosten. Je kunt klein beginnen met de Gateway-module en dit verder aanvullen met andere componenten. Het werkt ook met de Netatmo-productlijnen Céliane, Mosaic, Arteor, Living Now en Valena. Installatie is volgens de fabrikant “extreem gemakkelijk”. Je plaatst ze op de rails van een standaard DIN elektrisch paneel en je combineert ze met bestaande niet-connected modules.