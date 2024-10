Eufy gaat in de aanval op Philips Hue met een reeks slimme lampen (die erop lijken)

Het Nederlandse Signify heeft met Philips Hue een uitgebreid assortiment van slimme lampen opgebouwd. Er zijn intussen wel meer dan honderd varianten van de losse lampen, lichtslangen, tuinverlichting, schakelaars en nog veel meer. Een van de meest kenmerkende lampen is de Philips Hue Gradient Signe, simpelweg een lichtstaaf op een stokje. Die heeft Eufy nu nagemaakt met de Eufy E10 vloerlamp. Maar er zit ook een kopie van de Philips Hue Lily in het assortiment en de lampen op sokkel komen ook wel bekend voor. En er komen nog veel meer slimme lampen van Eufy aan, die misschien niet allemaal zelf bedacht zijn. Het merk lijkt van plan om een soortgelijk ecosysteem als Philips Hue op te bouwen. Het betekent niet alleen concurrentie voor Philips Hue, maar ook voor een ander budgetmerk, namelijk Govee. Dit merk is vooral bekend van de maffe kleureffecten en wilde animaties.

Anker Eufy-assortiment met slimme lampen

Als je wat beter kijkt, is er wel duidelijk verschil tussen de premium Philips Hue Signe en het betaalbare alternatief. Terwijl de Signe-lichtstaaf uit één stuk metaal is gemaakt en gebruiksklaar in de doos zit, krijg je bij Eufy een bouwpakket. De lichtstaaf bestaat uit 3 losse delen, die je op elkaar moet stapelen. Kleine naden blijven daarbij altijd zichtbaar, al valt het wat minder op als de lamp aan staat. De prijs van €75 ligt uiteraard wel veel lager dan bij Philips Hue. Een echte concurrent is het nog niet, want Eufy heeft nog maar een paar lampen en de software is lang niet zo gebruiksvriendelijk. Maar er zal ongetwijfeld een markt zijn voor mensen die Signe-effect willen, maar daar niet de hoofdprijs voor willen betalen.

Deze staande lamp lijkt op de Philips Hue Gradient.

De lampen werken samen met de beveiligingscamera’s van Eufy, dus als ze een persoon detecteren kunnen ze de lichtkleur aanpassen. Heb je buitenverlichting geïnstalleerd dan kunnen ze inbrekers afschrikken. Dit is er zoal te koop:

De lampen zijn te bedienen met de Eufy Life-app, Amazon Alexa of Google Assistant. En dat is meteen een domper voor Apple-gebruikers. De Eufy Life-app is namelijk wel voor iOS beschikbaar, maar ondersteuning voor HomeKit of Matter ontbreekt, zodat je aansturing vanuit de Woning-app wel kunt vergeten. Het gaat bij Eufy dan ook vooral om lage prijzen en dan is het voor deze fabrikant wellicht slimmer om zich op Android- en Alexa-gebruikers te richten.

Eufy E10 vloerlamp

De Eufy E10 vloerlamp is het enige product dat voor binnenshuis is bedoeld. Hij kost normaal €109,99 en is voorlopig alleen bij Amazon Duitsland te vinden. Zoals gebruikelijk bij dit soort ‘Amazon-merken’ is er ook hier wel weer extra korting te krijgen: je mag namelijk één product uitzoeken voor €74,99 en dat kan ook deze staande lamp zijn. Deze lamp bevat witte en gekleurde leds, die zorgen voor een behoorlijke bak verlichting: maar liefst 1.700 lumen! De lamp is instelbaar op een kleurtemperatuur van 1.500 tot 9.000 Kelvin en in 16 miljoen kleuren. Er zijn 72 led-segmenten aanwezig, die een mooi kleurverloop mogelijk maken. Dit regel je via de Eufy-app.

Een kantelbaar buitenspotje die op de Philips Hue Lily lijkt.

Eufy E10 buitenspot

Alle andere producten zijn bedoeld voor buitengebruik, zoals deze tuinspot die in een set van 2 stuks wordt verkocht. Ze geven tot 500 lumen helder licht en zijn uitgerust met RGBWW-technologie. Je krijgt er een grondspies bij, zodat je de lamp eenvoudig naast een bloembed kunt prikken. Je kunt maximaal vier lampen gebruiken per voedingseenheid. Eufy zou €69,99 willen rekenen voor twee spots, maar ze zijn momenteel nog niet te koop.

Eufy lichtketting E10 voor buiten

Op één punt schiet Philips Hue nog wel een beetje tekort. Terwijl andere merken al heel wat lichtkettingen voor buiten hebben uitgebracht zit je bij het Nederlandse merk vast aan de (prijzige) Festavia kerstverlichting of de outdoor lichtslang. Bij Eufy gaan ze meteen goed van start met een basisset van 29 meter lang, voorzien van 30 ledlampjes die alle kleuren wit en getint licht kunnen geven. Je kunt maximaal twee extra lichtkettingen aansluiten tot een totale lengte van 87 meter. Goed nieuws: deze is nu al te koop voor €129,99.

Eufy vaste lichtketting voor buiten E22

Sinds begin september is de Eufy E22 lichtketting voor buiten al verkrijgbaar. Deze is verkrijgbaar in een lengte van 15 of 30 meter en bestaat uit drievoudige leds. Het is de bedoeling dat je deze lampjes het hele jaar laat hangen. Ze zijn tot IP67 waterdicht en bedoeld voor dagelijks gebruik en feestjes. Met de AI-modus kun je bijvoorbeeld een kerstsfeer oproepen. De uitvoering van 30 meter levert 90 lumen aan helderheid en een variabele kleurtemperatuur van 1500K tot 9000K. Met 16 miljoen kleuren om uit te kiezen is er altijd wel een geschikte tint. De UV-bestendige lampen zijn geschikt voor temperaturen van -20 °C tot 60 °C. Ze hebben een gebruiksduur van 55.000 uur. Je maakt ze vast met de geïntegreerde 3M-plakstrip, maar er zitten om de zoveel centimeter ook schroefgaatjes.

Verbind je de lampen met Eufy-camera’s, dan kun je bij bewegingsdetectie een lichtthema laten afspelen, bijvoorbeeld een begroetingsthema of een waarschuwing. Er zitten meer dan 80 vooraf ingestelde lichtthema’s in, maar je kunt ook je eigen patronen, kleuren en helderheid combineren. Een lichtketting van 15 meter kost €169,99 en de uitvoering met 30 lampjes gaat je €249,99 kosten. Dus niet alles is supergoedkoop bij Eufy.

Eufy lichtsokkels E10

Philips Hue heeft al diverse lichtsokkels in het assortiment, die je langs het tuinpad kunt plaatsen. Eufy heeft ze binnenkort ook, al zijn ze nu nog niet te koop. Ze worden geleverd in een set van 4 en geven elk 350 lumen licht. De set is gemaakt van aluminium en is weer- en windbestendig. De lampen kunnen temperaturen tussen de -20 °C tot 45 °C doorstaan. Ze gaan 169,99 euro kosten en zijn binnenkort verkrijgbaar.

Liever HomeKit in je tuin? Dan ben je beter af met Philips Hue.