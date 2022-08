Ben je op zoek naar slimme lampen met HomeKit, dan is LIFX een optie. Je vindt ze in Nederland bij de Apple Store. Maar wat is LIFX eigenlijk en vormen deze lampen een écht alternatief voor Hue?

Wat is LIFX?

De LIFX is een slimme ledlamp die je met HomeKit kunt bedienen. LIFX werkt via het wifi-netwerk en is verkrijgbaar in meerdere varianten, van wittinten tot multicolor en infrarood. Via de iPhone-app of HomeKit bedien je de lampen, waarbij je kunt in- en uitschakelen, de tint en de lichtsterkte kunt regelen.

Heeft LIFX nog toekomst?

LIFX-lampen waren lange tijd verkrijgbaar in de Apple Store en bij andere Nederlandse winkels. Sinds de overname van LIFX door het Californische Feit Electric lijkt het bedrijf zich te willen terugtrekken uit de Europese markt. De producten zijn alleen nog verkrijgbaar bij Amazon en via de Amerikaanse winkelketen Best Buy. Bij de meeste Nederlandse verkooppunten zijn de producten uitverkocht of uit het assortiment gehaald. Ook bij de Apple Store kun je LIFX niet meer aanschaffen.

Een boodschap op de website van LIFX luidt:

The LIFX brand and product range has recently been acquired by Feit Electric—as a part of this process we are reviewing our sales strategy in your region, but you can still view our products at lifx.com and shop via Amazon or other retail partners.

Feit Electric, onder leiding van Alan Feit, zou een “leidende fabrikant” zijn op het gebied van verlichting en smart home. Dit bedrijf maakt inderdaad HomeKit-geschikte lampen maar verkoopt ze alleen in de VS en heeft daar – voorzover wij weten – beperkte naamsbekendheid. De kans is klein dat er nog focus op Europa zal zijn.

Feit Electric gaat de LIFX-producten verkopen, nieuwe functies toevoegen en de LIFX-app uitbreiden, terwijl het Feit Electric smart platform apart daarnaast blijft bestaan. Mogelijk komen er toekomstige integraties aan, maar daar zul je als Europese gebruiker niet vele aan hebben. Kortom: met zo’n regionale focus op de VS is het misschien niet verstandig om nog uitgebreid in LIFX te gaan investeren. Het platform zal wel blijven bestaan, maar je systeem uitbreiden met extra lampen kan een probleem gaan worden.

Sommige winkels hebben nog een kleine voorraad liggen, maar omdat je vaak op één of twee winkels bent aangewezen is er weinig concurrentie meer in prijs. En die prijs ligt bij LIFX toch al hoger dan gebruikelijk, vanwege de ingebouwde wifi-module.

LIFX lampen bestaan al jarenlang

In 2014 maakten we de eerste versie van deze gids over LIFX-lampen, waarbij we ze vooral vergeleken met Philips Hue. Ondertussen is er veel gebeurd als het om slimme lampen gaat. We hebben onze gids dan ook bijgewerkt met de nieuwste informatie, bijvoorbeeld over de LIFX Tile: vierkante panelen die je aan de muur hangt. Daarmee is LIFX ook een alternatief voor de Nanoleaf-lichtpanelen. Sinds februari 2017 werken de LIFX-lampen samen met HomeKit, waardoor het nog interessanter is geworden voor Apple-gebruikers. Het grote verschil met Hue is dat je bij LIFX geen aparte hub nodig hebt.

LIFX werkt met HomeKit, Amazon Alexa en Google Home, dus met alle belangrijke smart home-assistenten. In 2022 is het bedrijf overgenomen door Feit Electric, een smart home-merk uit Californië. Dit lijkt vooralsnog geen gevolgen te hebben.

LIFX: prijzen en verkrijgbaarheid

Als je het over slimme lampen met HomeKit-ondersteuning hebt, dan denken de meeste mensen al snel aan Philips Hue en IKEA Tradfri. Maar er zijn meer aanbieders, zoals LIFX. Deze fabrikant is ontstaan vanuit een Kickstarter-campagne. Inmiddels zijn de lampen verkrijgbaar bij diverse winkels. Sommige producten waren enige tijd verkrijgbaar bij de Apple Store.

De prijzen liggen ongeveer op het volgende niveau:

Lichtslang 1 meter: €35,-

Multicolr lamp E27 1200 lumen: €75,-

Multicolor lamp E27 1000 lumen: €55,-

Lamp net nachtzicht A16 1200 lumen: €85,-

Zoals je ziet ligt de prijs van de lampen vrij hoog. Dit heeft ermee te maken dat alle intelligentie al is ingebouwd, inclusief de wifi-verbinding. Andere fabrikanten maken vaak gebruik van een hub of andere verbindingsmethoden zoals Bluetooth, Zigbee en het relatief nieuwe Thread.

LIFX lampen

De LIFX lampen zijn er in meerdere varianten, waarbij de Mini het meest compact is. Heb je een armatuur met wat meer ruimte, dan zou je ook voor de normale LIFX-lamp kunnen kiezen. Dit zijn je opties:

LIFX Mini: in wit, wit spectrum en multicolor

LIFX Multicolor met E27- of GU10-fitting

LIFX Multicolor downlight

LIFX Multicolor ledstrip

LIFX Tile lichtpanelen (niet in Nederland verkrijgbaar)

LIFX lichtslang

De LIFX lichtslang biedt je de mogelijkheid om per zone de verlichting in te stellen. Er zijn acht kleurzones per meter mogelijk en je kunt daarbij miljoenen kleuren kiezen. Je hebt geen hub nodig, omdat alle technologie in de lichtslang zelf zit. Elke verpakking bevat twee LIFX Z-strips van 1 meter, die een verbruik hebben van 17 Watt.

Je kunt deze strips bijvoorbeeld onder de keukenkastjes of achter de televisie plakken voor een Ambilight-achtig effect. Dat je per meter acht verschillende kleurzones kan instellen, ziet er voor mensen die de Hue-lichtstrips gewend zijn misschien wat vreemd uit omdat je opeens een kleurverandering ziet. Dit is echter de bedoeling bij deze lichtstrips.

LIFX-app

LIFX heeft een eigen app voor de iPhone. Daarmee kun je de verschillende lampen in- en uitschakelen, de helderheid aanpassen of van kleur wisselen. Ook heeft de app enkele effecten, zoals een stroboscoop en een lavalamp.

LIFX heeft ook een eigen softwaredevelopmentkit. Hierdoor kunnen ontwikkelaars ook zelf hun apps met de lampen laten praten. Zo zijn er bijvoorbeeld apps waarmee je extra effecten toevoegt. Kijk bijvoorbeeld eens naar Aivee en Lightbow. meestal zijn deze apps niet alleen voor LIFX gemaakt, maar werken ze ook met Hue en smart tv’s.

Verschillen LIFX en Philips Hue

Philips Hue en LIFX werken totaal verschillend. De Hue-lampen vereisen een speciale Zigbee-bridge die je aan je router koppelt. Bij LIFX is zo’n bridge niet nodig, omdat alle technologie in de lamp zelf is ingebouwd. Daarom vind je bij LIFX alleen losse lampen en geen starterkits of hubs.

Philips Hue werkt via het Zigbee-protocol, terwijl LIFX gebruik maakt van het standaard wifi-netwerk. Wil je de instellingen van de lampen wijzigen, dan doe je dat via de LIFX-app. Deze app communiceert met de router en de router communiceert vervolgens met de lampen. Bij Hue komen de opdrachten via de bridge binnen, die ze vervolgens doorstuurt naar de lampen. Dankzij een mesh-netwerk geeft de ene lamp het signaal door aan de volgende.

Voordelen en nadelen van LIFX

De aanpak van LIFX heeft voor- en nadelen. Je hebt geen bridge nodig, waardoor het eenvoudiger in gebruik is. Je hoeft de lampen niet te koppelen met de bridge, maar kunt naar wens losse lampen toevoegen.

Een voordeel van LIFX is dat ze helderder zijn: 1000 of 1200 lumen in plaats van de maximaal 800 lumen die je bij veel andere merken vindt.

Als je maar een paar lampen nodig hebt kan LIFX interessant zijn. Maar omdat alle technologie in de lamp zelf zit zijn de lampen wel iets duurder dan bijvoorbeeld die van IKEA Tradfri. Dit komt omdat elke LIFX-lamp een wifi-chip bevat.

Een ander nadeel is dat je met meerdere wifi-lampen een hoop extra wifi-apparaten in huis haalt, waardoor de kans op interferentie toeneemt.

Daar staat weer tegenover dat je bij Hue veel meer keuze hebt uit lampen en armaturen. Zeker de afgelopen tijd heeft Signify (fabrikant van Hue) een enorme collectie vloer- en hanglampen, plafondlampen en tuinverlichting aangekondigd waardoor je altijd wel iets naar jouw smaak vindt. Dit is echter vooral een luxekwestie, want je kunt natuurlijk net zo goed een bestaande armatuur voorzien van een slimme lamp.

LIFX Tile

Bij LIFX vind je ook de Tile, een set lichtpanelen die je aan de muur kunt bevestigen. Ze lijken op de Nanoleaf Aurora, die we eerder hebben besproken. Het belangrijkste verschil is dat de LIFX Tiles vierkant en iets prijziger zijn. Je vindt 5 panelen in een verpakking voor €279,99. Deze Tiles zijn niet verkrijgbaar bij Nederlandse winkels maar waren wel lange tijd verkrijgbaar in de Europese shop van LIFX (momenteel niet meer).

Elke tegel heeft 64 zones waarvan je de kleur kunt instellen, zodat je ook een regenboogeffect kunt maken. Via de app bekijk je het patroon en regel je de kleurinstellingen.

LIFX Beam

Zoek je een alternatief voor een lichtslang, dan zou de LIFX Beam ook een optie kunnen zijn. Dit pakket bestaat uit 6 lichtstaven die je op de muur kunt bevestigen en die je per staaf 10 verschillende kleuren kunt geven. In totaal kun je dus 6 x 10 kleuren kiezen voor je lichtpatroon. Gelukkig hoef je die niet allemaal afzonderlijk in te stellen, maar kun je gebruik maken van thema’s. Ze zijn instelbaar in 16 miljoen kleuren en dimbaar van 0% tot 100%. Net als met de andere producten kun je de kleur instellen met IFTTT, bijvoorbeeld op basis van het weer of Nest-notificaties.