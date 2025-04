Nanoleaf heeft al veel creatieve oplossingen voor slimme verlichting en heeft nu weer een nieuw product onthuld. De Pegboard Desk Dock, een multifunctionele bureauverlichting, die ook fungeert als houder voor je controllers. Daarnaast kan je er ook je accessoires als muis en toetsenbord op aansluiten.

Wat is de Nanoleaf Pegboard Desk Dock?

De Nanoleaf Pegboard Desk Dock is een accessoire waarmee je je bureau een stuk opgeruimder en sfeervoller kan maken. Deze bureauverlichting heeft een uniek ontwerp: de ene kant is een RGB LED-verlichting en aan de andere kant heb je een pegboard met verstelbare armen. Dit zorgt ervoor dat je je controllers, koptelefoon of kabels eraan kan ophangen.

Deze Pegboard Desk Dock heeft drie usb-aansluitingen, waarvan één usb-a en twee usb-c-aansluitingen. Een usb-c-poort is ook geschikt om je iPhone of andere accessoires mee op te laden. Deze lampen hebben een formaat van 23,1 x 23,1 cm en een compacte verhouding. Daardoor past deze prima bij een iMac of Studio Display.

Gave extra’s

Nanoleaf staat bekend om het toevoegen van slimme en creatieve functies aan hun verlichting en dat is bij de Pegboard Desk Dock niet anders. Via de Nanoleaf Desktop App kun je de RGB LED-verlichting volledig aanpassen naar een kleur naar keuze. Daarnaast zijn er verschillende lichtscènes beschikbaar, zoals een lavalamp- of waterval-effect, waarmee je eenvoudig een dynamische sfeer kunt creëren.

De verlichting kan ook reageren op wat je op je computer doet. Dankzij de Screen Mirror-functie synchroniseert het licht met de kleuren op je scherm tijdens het gamen of kijken van films. Er is ook een muziekvisualisatie-modus beschikbaar, waarbij het licht meebeweegt op het ritme van je muziek.

Tot slot werkt de Pegboard Desk Dock samen met andere Nanoleaf-producten. Je kunt de verlichting synchroniseren met bestaande Nanoleaf-panelen of -lampen, zodat je hele setup in één sfeer wordt gezet. Integratie met Apple’s HomeKit ontbreekt voorlopig, maar binnen het Nanoleaf-ecosysteem is de koppeling naadloos.

Waar is deze Nanoleaf bureauverlichting te koop?

De Nanoleaf Pegboard Desk Dock is momenteel beschikbaar als pre-order via de officiële website van Nanoleaf voor €59,99. De eerste leveringen worden verwacht vanaf eind mei 2025.

Met deze nieuwe accessoire richt Nanoleaf zich op het combineren van verlichting en bureauorganisatie in één product. Eerder bracht het merk ook al een lightstrip speciaal voor de Mac uit, waarmee gebruikers hun werkplek nog verder kunnen personaliseren. In combinatie met de Pegboard Desk Dock ontstaat zo een visueel samenhangende en sfeervolle setup.