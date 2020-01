Apple’s AirPower was een ambitieus accessoire. De draadloze oplader onderscheidde zich door het feit dat het niet uitmaakt waar je je iPhone of AirPods legt, in tegenstelling tot de meeste draadloze opladers die een bepaald contactpunt hebben. Door oververhittingsproblemen lukte het Apple niet om een betrouwbaar werkend product af te leveren, waardoor de stekker uit het project getrokken werd. Nu gaat de bekende accessoiremaker Mophie het proberen.



Mophie komt met AirPower-vervanger

De nieuwe nog naamloze draadloze oplader van Mophie kan meerdere apparaten tegelijkertijd draadloos opladen. Je hoeft dan niet te letten waar je je iPhone legt, zolang hij maar op de oplaadmat ligt. Zagg, het moederbedrijf van Mophie, is op de CES aanwezig en Brad Bell van het bedrijf liet aan Bloomberg weten dat ze aan het accessoire werken.

De nieuwe oplader wordt zijdelings getoond aan verkopers, terwijl de maker feedback verzamelt voor het definitieve product. Er zijn dan ook nog geen specificaties of zelfs een ontwerp van de oplader bekend. Het is ook nog niet bekend of de oplader werkt met de Apple Watch. Wel belooft het moederbedrijf Zagg dat de oplader later dit jaar beschikbaar moet zijn, onder de merknaam Mophie.



Mophie is een bekend merk als het gaat om powerbanks en draadloze opladers. Deze week onthulde het bedrijf nog de opmerkelijke combinatie tussen een draadloze oplader en starter voor je auto, inclusief startkabels. Meer over de Mophie Powerstation Go lees je in onze round-up van CES 2020 aankondigingen.

Meer AirPower-alternatieven

Mophie is lang niet het enige bedrijf die een poging doet om te doen wat Apple niet gelukt is. Sinds vorige week kun je de Nederlandse ZENS Liberty bestellen, een nieuwe oplader waarbij je de vrijheid hebt om je iPhone neer te leggen waar je maar wil. In onze ZENS Liberty review lees je onze ervaringen met deze lader. Ook leverancier Aira heeft op de CES een dergelijke lader gepresenteerd, al wordt die niet onder die naam uitgebracht.

Bekijk ook onze round-up van AirPower alternatieven. Daarin vind je opladers die meerdere apparaten tegelijk kunnen opladen, al is het daarbij wel van belang dat je je iPhone of AirPods op de juiste plek legt.