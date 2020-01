Nieuwe Philips Hue buitenlampen en Sync Box krijgt Siri-support

De meeste producten zijn vanaf eind januari verkrijgbaar in Europa, de rest volgt begin april, als je waarschijnlijk al wat meer met je tuin bezig bent. Het gaat uitsluitend om armaturen voor buitengebruik, zoals wandlampen en zuiltjes voor langs het tuinpad. Nieuwe lampen, bewegingssensoren en andere accessoires zitten er niet bij.



Signify heeft alle producten voorzien van prijzen en releasedata. Sommige producten zijn nieuw, andere zijn uitbreidingen op bestaande productlijnen. Zo is de Lily XL gewoon een grotere uitvoering van de Lily-spotlight. Deze werkt op een laag voltage en ligt vanaf eind deze maand in de winkel voor €140.

Een opvallende nieuwkomer is ook de Appear-muurlamp. Dit is een staafvormige lamp met wisselende kleuren aan de boven- en onderkant. Dit zorgt voor een driehoekige lichtbundel in beide richtingen. Je betaalt er vanaf eind januari ook 140 euro voor. Ook bij de nieuwe Resonate (vanaf €130) schijnt de lichtbundel in twee richtingen. Alle nieuwe lampen werken met Bluetooth, zodat je geen Hue-hub nodig hebt.

Verdere nieuwkomers zijn de Attract muurlamp (€150) die een subtiele boog van licht tegen de muur werpt, de Daylo ronde muurlamp (vanaf €115) en de hoekige Nyro (vanaf €120). Voor laagspanningsverlichting kun je kiezen uit de eerder genoemde Lily XL en vernieuwde versies van de Impress en Econic. Philips Hue presenteert ook nieuwe buitenvoedingen (40W en 100W) en een verlengkabel van 2,5 meter me T-stuk, zodat je je lampen nog makkelijker kunt plaatsen.

Wil je nu al met Philips Hue aan de slag, dan kun je in onderstaande round-up alle mogelijkheden bekijken.

Sync Box krijgt Siri-support

Niet genoemd in het persbericht van Signify, maar blijkbaar toch op komst: de Hue Play HDMI Sync Box krijgt ondersteuning voor spraakbediening via Siri, Alexa en Google Assistent. Deze functie zal in het voorjaar beschikbaar komen, via een update van de Sync Box. Die kun je installeren via de Hue Sync-app. Ook kun je het apparaat nu bedienen met infrarood TV-remotes, om aan en uit te schakelen en te wisselen tussen HDMI-ingangen.

Ook krijgt de Hue-app een update en toont voortaan het batterijniveau van accessoires. De zone-functie waarmee je lampen in een ruimte kunt groeperen, gaat uit beta en werkt nu met alle lampen en accessoires.