WiZ komt met HDMI Sync Box voor synchroniseren van lampen met je tv: wat is het verschil met Hue?

Signify is bekend als het moederbedrijf van Philips Hue, maar het heeft ook een ander merk in het assortiment: WiZ. WiZ heeft diverse slimme lampen en accessoires in het assortiment, die qua prijs een stuk lager liggen dan die van Hue. En vandaag komt WiZ met iets nieuws. Alhoewel, nieuw: de WiZ HDMI Sync Box lijkt verdacht veel op de Hue Play HDMI Sync Box die al een paar jaar verkrijgbaar is. Met de Sync Box kun je je lampen laten synchroniseren met je televisie. Maar wat is dan het verschil tussen de nieuwe versie van WiZ en de bestaande Hue-varianten?

WiZ HDMI Sync Box aangekondigd

De nieuwe WiZ HDMI Sync Box is een klein zwart kastje dat je bij je televisie zet. Achterop zitten twee hdmi-poorten: eentje voor een kabel van het kastje naar de televisie en eentje voor een extern apparaat (spelcomputer, tv-box, Apple TV, etcetera) naar de Sync Box zelf. Doordat de Sync Box direct het videosignaal binnenkrijgt, kan deze de kleuren van het beeld doorgeven aan de WiZ-lampen die in hetzelfde netwerk verbonden zijn. Daardoor worden de kleuren van de lampen gesynchroniseerd met het beeld van de televisie.

Bij de WiZ Sync Box wordt geleverd met een RGBIC LED-strip die je achter je televisie kan bevestigen om het Ambilight-achtige effect te creeeren. Er komen twee varianten: eentje voor tv’s tussen de 55- en 65-inch en eentje voor tv’s tussen de 75- en 85-inch. Je kunt WiZ-lampen verbinden die zowel met wifi als Bluetooth werken. Er zit ook een microfoon in de WiZ Sync Box die het ritme van de muziek oppikt. Daardoor kun je lampen ook meeknipperen.

De WiZ Sync Box heeft hdmi 2.0 en ondersteunt tot 4K bij 60Hz. Dolby Vision en HDR10+ worden ook ondersteund voor de aangesloten apparaten. Bediening is mogelijk via de WiZ-app, maar ook via Google Home of Alexa. Ondersteuning voor HomeKit of Siri ontbreekt. De versie voor tv’s van 55- tot 65-inch kost €89,99, terwijl de grotere variant €109,99 kost. Daarmee is de WiZ HDMI Sync Box een stuk goedkoper dan de Hue Sync Box, die verkrijgbaar is vanaf zo’n €230,-.

Wat is het verschil met de Hue Sync Box?

De meest recente Hue Sync Box is de 8K-variant. Deze werkt met hdmi 2.1 en ondersteunt daardoor 8K-resolutie en 4K met 120Hz. Bij de WiZ Sync Box wordt gebruikgemaakt van hdmi 2.0 en gaat de beeldkwaliteit tot maximaal 4K met 60Hz. Wil je bijvoorbeeld een gameconsole met ondersteuning voor 120 frames per seconde aansluiten, dan gaat dat niet met die resolutie met de WiZ Sync Box.

Daarnaast heeft de WiZ Sync Box slechts een hdmi-poort voor aangesloten apparaten. Wil je zowel het beeld van je tv-box, je spelcomputer en Apple TV synchroniseren met je lampen, dan moet je dus telkens een andere hdmi-kabel in de ingang op de WiZ Sync Box stoppen. De Hue Sync Box heeft vier hdmi-poorten voor externe apparaten achterop, dus je kan ze gewoon allemaal aangesloten laten. Tot slot werkt de Hue Sync Box alleen met Hue-verlichting en kun je de WiZ-lampen alleen gebruiken met de WiZ Sync Box. Je keuze voor de Sync Box is dus ook afhankelijk van welk merk je slimme lampen zijn.

Meer nieuws van WiZ

Tegelijkertijd heeft WiZ nu ook twee nieuwe accessoires: de Gradient Light Bars en de Gradient Floor Light. Beide lampen kunnen meerdere kleuren tegelijkertijd weergeven. De Light Bars zijn lichtstaafjes die je zowel liggend als staand kan gebruiken en een mooi kleureffect geven op de muur. De Floor Light is vergelijkbaar met de Hue Signe en is een lange dunne lichtstaaf voor op de grond. De nieuwe lampen werken via Matter en zijn daarmee ook te gebruiken in Apple’s Woning-app.

De WiZ Floor Light krijgt een prijs van €89,99. De Light Bars komt in een 2-pack en kost €59,99. Alle nieuwe producten zijn vanaf mei 2025 verkrijgbaar.