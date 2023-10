Apple zou nog steeds werken aan een HomePod met beeldscherm. Er lijkt actief aan te worden gewerkt, nu er in de code van tvOS 17.2 aanwijzingen zijn gevonden dat Apple aan het testen is met een iPad mini.

Er zijn al regelmatig geruchten geweest dat Apple de HomePod wil uitbreiden met een 7-inch scherm. Apple lijkt daar nog steeds aan te werken, zo werd in de beta van tvOS 17.2 ontdekt. Apple heeft in de firmware een aantal ongebruikelijke apparaten toegevoegd aan de lijst. Normaal staan daarin alleen Apple TV’s en HomePods (die grotendeels op dezelfde firmware draaien), maar nu wordt ook een iPad mini 6 genoemd. Ook is er ondersteuning voor de iPad mini 6 gevonden in de SDK (softwareontwikkelkit) van Xcode 15, bedoeld voor tvOS 17. En tenslotte zijn er ook nog drivers voor de iPad mini gevonden in de frameworks voor audiokalibratie van tvOS 17.

Genoeg aanwijzingen dus, om te denken dat Apple nog steeds aan een HomePod met display werkt. Een week geleden deelde geruchtenlekker en verzamelaar ‘Kosutami’ nog een foto van een mogelijk prototype, maar de geruchten gaan veel verder terug. In 2021 waren er geruchten over een HomePod met scherm, waarbij we verwezen naar een uitspraken uit 2017 van Phil Schiller. Deze Apple-topman vond dat een slimme speaker een scherm moet hebben, maar toen in hetzelfde jaar de eerste HomePod verscheen zat er helemaal geen scherm in.

Wel heeft Apple de afgelopen jaren stappen vooruit gemaakt als het om smart home-support gaat. Er zijn inmiddels voldoende HomeKit-producten om je smart home ermee in te richten, waarbij de HomePod dienst kan doen als woninghub. Maar een scherm waar je informatie op kunt aflezen zit er nog steeds niet in. De huidige HomePod kan alleen kleurpatronen tonen.

De HomePod-met-speaker zou een mix kunnen worden van een speaker en tablet, zodat je het bijvoorbeeld kunt gebruiken voor videobellen. Ming-Chi Kuo beweert dat de vernieuwde HomePod met 7-inch scherm in de eerste helft van 2024 zal verschijnen. En bij Bloomberg denken ze dat er aan smart home-accessoires met scherm wordt gewerkt.