De geruchten dat Apple werkt aan een HomePod met een ingebouwd groter display blijven aanhouden. Maar zou je daar dan mee kunnen doen? Deze zes functies willen we zien in een HomePod met scherm.

Al sinds de allereerste generatie bezit de HomePod (en de HomePod mini) over een klein schermpje bovenop de speaker. Maar dat schermpje kan niet meer tonen dan een gekleurde animatie om te laten zien dat Siri luistert, er muziek afgespeeld wordt en andere soortgelijke statusindicaties. Volgens meerdere bronnen gaat dat met een nieuwe HomePod veranderen, want Apple zou werken aan een HomePod met groter display. Dat klinkt ons als muziek in de oren, want een volwaardig display kan de HomePod flink wat nuttige functies geven. Maar wat willen wij dan graag zien? Dit zijn onze wensen voor een HomePod met scherm.

Om meteen met de deur in huis te vallen: het is nog lang niet zeker dat er ook echt (op korte termijn) een HomePod met ingebouwd scherm komt. Er gaan wel al maandenlang geruchten en er worden verwijzingen gemaakt in tvOS (het besturingssysteem van de Apple TV) naar een dergelijk apparaat. Maar hoe zo’n HomePod er dan uit kan gaan zien, is nog de vraag. Apple zou een soortgelijk scherm als nu kunnen gebruiken voor het tonen van meer info, maar als het aan ons ligt gaat Apple verder dan dat. Wij zouden graag het liefst een iPad mini-achtig display op een HomePod zien, waarmee de speaker in één keer omgetoverd wordt tot een veelzijdiger apparaat voor thuis. En dit zijn de zes functies die wij dan willen zien.

#1 Always-on modus voor HomePod-scherm

Om te beginnen de specificaties van het scherm. We zouden graag zien dat Apple een always-on scherm aan de HomePod toevoegt, zodat de informatie op het scherm altijd zichtbaar is. Apple heeft al ervaring met always-on displays sinds de iPhone 14 Pro. Het grote voordeel is dat je zonder enige interactie nuttige informatie kan aflezen. Je hoeft dan geen Siri te activeren of op het scherm te tikken. Soortgelijke speakers zoals de Google Nest Hub hebben een always-on modus en dat bevalt prima.

#2 Bediening van HomeKit

Een HomePod met scherm biedt veel mogelijkheden voor HomeKit. We zouden graag zien dat je met met een aparte Woning-app op de HomePod snel en gemakkelijk je accessoires kan bedienen of bijvoorbeeld altijd een blik kan werpen op je HomeKit-camera’s. Apple zou dit ook met widgets kunnen doen, waardoor je van het scherm een soort controlepaneel voor je HomeKit-huis kan maken. Sommige HomeKit-gebruikers gebruiken daarvoor al een iPad die permanent aan de muur bevestigd is, maar met een HomePod met scherm zou je dat ook mooi op kunnen lossen.

#3 Muziek bedienen zonder je stem (en meezingen met songteksten)

Een voordeel van een scherm is dat je niet alles met je stem hoeft te doen. Hoewel het starten van muziek met Siri over het algemeen goed werkt, is het ook fijn om direct op de HomePod muziek uit te kunnen kiezen, zonder dat je daar je iPhone voor nodig hebt. Met een scherm kan Apple dat eenvoudig doen. We zouden dan ook graag de songteksten van het huidige nummer op het scherm willen zien, al dan niet met de Apple Music Sing-functie. Dan wordt de HomePod ook nog een leuke karaokemachine.

#4 Klok en andere nuttige statusinfo

Als je de HomePod niet gebruikt om muziek op te luisteren of je smart home mee te bedienen, hoeft het scherm niet meteen nutteloos te zijn. Apple zou andere nuttige informatie kunnen tonen als de speaker niet actief gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van een mooie klok, weersinformatie (met mooie animaties, zoals de Weer-achtergrond op je iPhone) of andere functionele info. Als je dit bekend in de oren klinkt, zou dat goed kunnen: sinds iOS 17 heeft Apple al de Stand-by-functie op de iPhone, die soortgelijke mogelijkheden biedt. Dit geeft dan ook een goed beeld van wat een HomePod met scherm zou kunnen doen.

#5 FaceTimen via de HomePod

Als Apple flink uit wil pakken, mag een camera bij het scherm niet ontbreken. Dit zou dan ideaal zijn voor een FaceTime-gesprek met de HomePod. Er zijn jaren geleden ook geruchten geweest dat Apple werkt aan een HomePod met scherm én camera, dus we zien dit zeker als een mogelijkheid. Apple heeft het afgelopen jaar FaceTime verder uitgebreid naar de Apple TV, inclusief functies als Center Stage en portretmodus. Dit zou bij de HomePod met scherm ook goed van pas komen, zodat je altijd goed in beeld blijft staan.

#6 Siri-tekst altijd zichtbaar

Voor spraakbediening met Siri kan een scherm ook altijd nog van toegevoegde waarde zijn. Een probleem wat wij nu vaak ervaren met Siri op de HomePod, is dat niet duidelijk is wat de HomePod precies van jouw spraakopdracht verstaat. Terwijl dat juist wel helpt om beter te begrijpen hoe je je opdracht wel moet formuleren. Net als op de iPhone zou je Siri op een HomePod met scherm zo in kunnen stellen dat je de Siri-bijschriften ziet, maar ook je eigen spraak. Op die manier kan je ook meelezen met je spraakcommando’s, wat het gebruik van Siri alleen maar prettiger maakt.