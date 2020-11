De HomePod luistert op zichzelf al naar de omgeving en past het geluid daarop aan, zodat hij overal goed klinkt. Het maakt daarbij niet uit waar je hem neerzet. Als je een tweede HomePod koopt, dan kun je deze beter als stereopaar instellen. Hierdoor weet je zeker dat het geluid dat van links hoort te komen, ook echt uit de linker HomePod-speaker komt. In deze tip lees je hoe je zo’n HomePod stereopaar instelt.

Beperkingen van een HomePod-stereopaar

Apple verkoopt twee formaten van de HomePod: het standaardmodel uit 2018 en de HomePod mini uit 2020. Je kunt twee grote HomePods combineren tot een stereopaar of je kunt ervoor kiezen om twee kleine HomePod mini’s samen te voegen tot een stereopaar. Een mix van klein en groot is niet mogelijk. Dit komt omdat de speakers verschillende audio-eigenschappen hebben.

Verder is het zo dat je alleen de grote HomePod kunt gebruiken als een Dolby Atmos-speaker voor je Apple TV 4K. Op de HomePod mini is geen Dolby Atmos-support aanwezig. Je kunt deze speakers ook maar beperkt als computerspeakers voor je MacBook gebruiken. Je kunt met iTunes en enkele andere programma’s het geluid wel via AirPlay op beide speakers tegelijk afspelen, maar bij veel andere software werkt dit niet en kun je maar één van beide speakers kiezen.

HomePod stereopaar instellen

Heb je al een HomePod in huis, dan krijg je tijdens het instellen van een tweede exemplaar meteen de vraag of je deze als stereo wil instellen.

Je hoeft hierbij alleen de stappen op het scherm te volgen en voor je het weet is het stereopaar samengesteld.

Handmatig een HomePod stereopaar instellen

Het combineren van twee HomePods tot een stereopaar kan je ook later doen:

Zorg ervoor dat beide HomePods voorzien zijn van stroom en in dezelfde kamer staan in de Woning-app. Is dit niet het geval, hou dan een HomePod ingedrukt en kies daar een andere kamer. Ga naar de Woning-app, hou één van de twee HomePods ingedrukt en tik op Details. Tik op Maak stereopaar aan. Kies de tweede HomePod waarmee je een paar wil maken. Tik op één van de twee HomePods om deze te identificeren. Zorg ervoor dat de HomePods op de goede locatie staan: de linker links en de rechter rechts. Tik eventueel op de pijltjes om ze om te draaien. Tik op Terug en Gereed om het instellen af te ronden.

De HomePods zijn nu als paar te zien in de Woning-app. Je kan ze eventueel een naam geven om ze makkelijker te identificeren. Met een icoontje zie je ook dat het om een stereoset gaat. Wil je een set weer uit elkaar halen, ga dan naar de Woning-app en hou het stereopaar ingedrukt. Tik op Details en kies voor Hef accessoiregroep op.

Lukt het niet, controleer dan of je minimaal iOS 11.4 op de iPhone hebt geïnstalleerd via Instellingen > Algemeen > Info. Ook moeten de HomePods voorzien zijn van versie 11.4. Werk je HomePod bij als je dat nog niet gedaan hebt.

Wat zijn de voordelen van een HomePod stereopaar?

Door twee HomePods als stereopaar in te stellen, worden ze in de Woning-app als één accessoire gezien. Dat heeft als voordeel dat je muziek meteen op beide speakers afgespeeld wordt als je via Siri of AirPlay muziek op de HomePods afspeelt. Ook houden de HomePods daarbij rekening met het linker en rechter audiokanaal. Als in een liedje de drums links gespeeld worden en de gitaar rechts, hoor je dat ook zo op de HomePod.

De twee speakers communiceren met elkaar voor het afhandelen van verzoeken via Siri. Slechts één speaker zal jouw Siri-verzoeken verwerken. Wil je wisselen van HomePod voor het gebruik van Siri, dan hou je het aanraakgevoelige gedeelte aan de bovenkant ingedrukt.