Review: HomePod 2023, de grote Apple-speaker in de herkansing

Het is een bijzondere comeback: Apple’s eerste generatie HomePod uit 2018 werd te duur gevonden en is in de ogen van sommige mensen zelfs geflopt. In een markt die is overspoeld door goedkope alternatieven van Google en Amazon lukte niet om door te breken met een dure speaker die betere audiokwaliteit belooft. Drie jaar later probeert Apple het opnieuw: met een speaker die er vrijwel hetzelfde uit ziet en hetzelfde kost. Het wekt al snel de vraag op: “Is Apple nou zo dom, of zijn wij zo slim?” Of misschien wel het omgekeerde: is dit een briljante marketingzet van Apple, waarvan we de impact pas later zullen beseffen? We zullen het pas over een paar jaar weten. Voor nu richten we in deze review van de HomePod 2023 onze aandacht op de kwaliteiten van deze nieuwe speaker: we kijken naar design, hardware, verbeteringen en functies, maar natuurlijk vooral naar de geluidskwaliteit.

Review, tekst en foto's: Benjamin Kuijten (@benjaminRK) en Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in januari 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.



HomePod 2023 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de tweede generatie HomePod:

Nieuwe grote HomePod, als opvolger van het eerste model uit 2018

Slimme wifi-speaker voor luisteren van muziek en bedienen van smart home

Verbeterd display, nieuwere chip (inclusief Thread en U1)

Aangepaste audio-onderdelen binnenin

Ook te gebruiken als speaker voor Apple TV en televisie

Wordt geleverd vanaf 3 februari, ook in Nederland en België

Prijs: €349,-

HomePod 2023 wit HomePod 2023 middernacht

Je zou het bijna vergeten, maar deze HomePod 2023 is het eerste model van de grote versie dat officieel in Nederland uitgebracht is. De eerste generatie HomePod verscheen nooit in Nederland en België, want pas in maart 2022 besloot Apple om de HomePod mini (als eerste HomePod-model) in ons land uit te brengen. De afgelopen jaren waren er echter wel allerlei manieren om aan een grote HomePod te komen, want er waren veel winkeliers die het model op eigen houtje geïmporteerd en in het assortiment opgenomen hadden. Het grote voordeel dat de HomePod 2023 nu direct in Nederland, België en veel meer andere landen uitgebracht is, is dat je voor service en problemen gewoon bij Apple in Nederland terecht kan. Bovendien laat Apple met de bredere uitrol meteen zien dat ze vierkant achter de HomePod staan en vertrouwen hebben in het product. Het is daarom ook meer de moeite waard om in HomePods te investeren. We zijn daarom niet bang dat Apple nu weer snel de stekker uit de slimme speaker zal trekken.

Design HomePod 2023

Cilindervormig design met textiel buitenkant

Verkrijgbaar in twee kleuren: wit en middernacht

Voorzien van vernieuwd display met touchscreen bovenop

Hoogte 168 mm, diameter 142 mm

Gewicht 2,3 kilo

Textiel stroomkabel van 1,5 meter, los te koppelen

Zet je de HomePod 2023 naast zijn voorganger, dan is er nauwelijks verschil. De witte versie is vrijwel identiek, terwijl de donkere versie nu een zweem blauwzwart heeft gekregen. Spacegrijs heeft plaats moeten maken voor middernacht, de nieuwe kleur die je overal in Apple’s assortiment terugvindt. Wat ons betreft een prima keuze: twee neutrale kleuren die goed passen bij het kleurenpalet van je andere Apple-producten. Een sterrenlicht-versie in plaats van wit hadden we wat minder mooi gevonden, omdat het dan al snel op verkleurd wit lijkt.

Welke kleur je kiest is vooral afhankelijk van je interieur. Zo wilde reviewer Benjamin het liefst een donkere HomePod om op een donkerbruin dressoir te zetten, terwijl Gonny de HomePod op een witte kast heeft gezet, tegen de achtergrond van een witte muur. Op die manier bepaal je zelf of de HomePod moet opvallen in de kamer, of juist niet. Door zijn grotere formaat moet je er wel even ruimte voor maken. Terwijl de HomePod mini gemakkelijk naast je beeldscherm of op een bijzettafel of nachtkastje past, is dat bij de grote HomePod een stuk minder het geval. We hebben de HomePod getest in beide kleuren wit en middernacht, zodat we goed konden vergelijken met de vorige twee modellen (die we in wit en spacegrijs hebben staan).



Spacegrijze HomePod (1e generatie) links, middernacht HomePod (2e generatie) rechts

De kleur middernacht lijkt erg veel op het spacegrijs van de eerdere modellen. In beide gevallen gaat het om een donkere kleur donkergrijs, die bij het 2023-model een heel subtiele blauwe zweem heeft. Je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de spacegrijze variant direct naast de nieuwe middernacht-versie zet. Het is dus zeker niet zo blauw als de blauwe HomePod mini, die met zijn opvallendere kleuren een stuk speelser is. Dat past ook beter bij het kleinere formaat van de HomePod mini. Het was niet mooi geweest als de grote HomePod er ineens ook in het geel of oranje geweest was, want daar is hij qua formaat te opzichtig voor. De HomePod mag gezien worden, maar hij hoeft ook niet extreem op te vallen. De twee beschikbare kleuren dienen dit doel prima.

De HomePod 2023 is iets minder hoog en lichter van gewicht, in vergelijking met het model uit 2018. Alleen als je ze naast elkaar zet, kun je verschil in grootte zien. Qua design is er weinig veranderd en dat vinden we eigenlijk prima. Deze simpele cilindervorm is tijdloos en zal het ook over een paar jaar nog steeds goed doen. Net als voorheen is de buitenkant bekleed met gaasvormig textiel, dat kwalitatief goed aanvoelt. De witte variant kan aan de buitenkant vies worden, dus in de keuken kun je beter kiezen voor de donkere variant.

Het design is dus over het algemeen gezien nagenoeg identiek, maar een klein verschil zien we wel bovenop. Bij de eerste generatie HomePod ligt het scherm nog als het ware bovenop de speaker, waarbij het gaas onder het schermpje naar binnen toe loopt. Bij het nieuwe model ligt het schermpje wat meer verzonken in het gaas. Dit zagen we ook al bij de HomePod mini. Het is een subtiel verschil, maar het geeft de nieuwe HomePod wel net een iets andere look (hoewel lang niet iedereen dat zal opmerken).

Stroomkabel eindelijk los te halen

De stroomkabel (met een lengte van 1,5 meter) is gemaakt van gevlochten materiaal in dezelfde kleur als de HomePod. Opvallend is dat de kabel los wordt bijgeleverd. Hij is bij het uitpakken nog niet bevestigd aan de speaker. Onderin de doos vind je een uitsparing voor de gevlochten kabel en de daaraan vastgemaakte stroomadapter in dezelfde kleur. Het is dus niet nodig om een standaard witte stroomadapter te gebruiken, zoals bij de bij de HomePod mini het geval is. Na het aansluiten van de kabel kan de luisterpret beginnen. Omdat er een standaard stroomaansluiting gebruikt wordt, kun je de kabel eventueel vervangen door een langere versie, maar die sluit dan niet zo naadloos aan op de HomePod zelf.

Dit is dus ook de eerste keer dat de stroomkabel helemaal los te halen is van de HomePod. Bij de eerste generatie zat de stroomkabel vast aan de HomePod en zat ook de stekker voor het stopcontact vast aan de kabel. Bij de HomePod mini zit de usb-c-kabel vast aan de speaker en werd de stroomadapter er zoals gezegd los bijgeleverd. Bij de tweede generatie HomePod 2023 is dat dus andersom: de stekker zit aan de kabel vast, maar je kan de kabel nu wel loshalen van de speaker. Dit vinden we eigenlijk de beste optie, omdat je de HomePod daardoor makkelijker kan verplaatsen. Denk aan ergens in een kast, zodat je alleen de kabel apart door een gaatje in de kast hoeft te halen. Het liefst hadden we zowel een losse kabel als een losse stroomadapter gezien, omdat een usb-c-stekkertje (zoals bij de HomePod mini) kleiner is dan de vaste stekker van het uiteinde van de HomePod 2023. Dat had het wegwerken van de kabel nog makkelijker gemaakt.

Hardware HomePod 2023

Draait op nieuwere S7-chip, voorzien van U1-chip en Thread

Ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

4-inch high-excursion woofer

Vijf bundelvormende tweeters (waren er zeven in eerste generatie)

Vier microfoons voor afstemmen geluid en horen van spraakopdrachten (waren er zes in eerste generatie)

Het is niet zo dat het HomePod-platform met deze speaker opeens een enorme sprong vooruit maakt. In feite is het een inhaalslag ten opzichte van de HomePod mini. De ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor is nieuw, maar zat ook al verstopt in de HomePod mini, waar hij nog niet was geactiveerd. En de chip was voorheen een A8-chip (2014) uit de tijd van de iPhone 6, terwijl nu is gekozen voor de S7-chip (2021) van de Apple Watch Series 7. Het is moeilijk om twee chips die zover uit elkaar liggen te vergelijken, maar je mag er vanuit gaan dat de S7 krachtig genoeg is voor een speaker die niet over grafische power hoeft te beschikken. In de HomePod mini zat al een S5-chip en die heeft bewezen dat hij de taken van een slimme speaker prima kan vervullen. In onze test hebben we dat bij de HomePod 2023 ook gemerkt. Hij reageert snel op stemverzoeken en lijkt wat dat betreft ook iets beter te presteren dan de eerste generatie.

Wat audio-hardware betreft lijkt de HomePod erop achteruit te zijn gegaan. Van zeven naar vijf tweeters en van zes naar vier microfoons. Apple wil hierover niets kwijt. Zijn de specs van deze onderdelen beter geworden? Of probeert Apple met minder onderdelen dezelfde geluidskwaliteit te halen? Onze mening daarover lees je verderop bij geluidskwaliteit. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: bij de eerste generatie HomePod was de kritiek vaak dat het qua onderdelen een beetje een overkill was (en daarom ook te duur). Bij deze nieuwe versie lijkt Apple dit beter te hebben aangepakt.

Verder is de HomePod 2023 voorzien van een versnellingsmeter, mogelijk om de locatie in de ruimte te bepalen en het geluid hierop af te stemmen. Naast de S7-chip heeft de HomePod ook Thread en een U1-chip binnenin. Deze zijn nieuw ten opzichte van het 2018-model, maar voor wie een HomePod mini heeft zal dit bekend voorkomen. Thread wordt gebruikt voor de verbinding met smart home-producten die werken met Thread. Dergelijke accessoires reageren vaak een stuk sneller dan bij verbinding via Bluetooth of zelfs wifi. De U1-chip wordt alleen gebruikt voor de Handoff-functie. Door je iPhone (met U1-chip) dicht bij de HomePod te houden, kun je de muziek overzetten.

Functies HomePod 2023

Muziek luisteren van Apple Music en meer

Te gebruiken voor HomeKit-automatiseringen op basis van temperatuur en luchtvochtigheid

Geluidsherkenning (in toekomstige software-update)

Ingebouwde Siri-assistent voor bedienen van smart home, algemene kennisvragen, instellen van timers en doen van persoonlijke verzoeken zoals bellen, berichten versturen en meer

Geschikt als woninghub voor HomeKit

Niet geschikt als gewone Bluetooth-speaker, maar wel voor tv-audio via Apple TV

Werkt met AirPlay 2

Qua functies en mogelijkheden biedt de HomePod 2023 eigenlijk niks nieuws ten opzichte van de HomePod mini. Als we hem vergelijken met de eerste generatie HomePod, zien we wel wat nieuws. Dat maakt ook meteen duidelijk dat deze nieuwe HomePod een inhaalslag maakt en voor Apple een tweede kans is om er nu wel een succes van te maken. Maar voor wie nog niet zo bekend is met de HomePods: naast het luisteren van muziek, speelt de HomePod een belangrijke rol in je smart home (via HomeKit- of Matter-accessoires) en kun je hem gebruiken als speaker voor je Apple TV en televisie. Standaard werkt de HomePod voor muziek met Apple Music en je iTunes Store-aankopen, maar je kan hem ook koppelen aan Deezer. Ondersteuning voor Spotify ontbreekt helaas nog steeds, maar de bal daarvoor ligt bij Spotify zelf. Je kunt de muziek bedienen met Siri, maar ook AirPlay gebruiken vanaf een iPhone, iPad of Mac. Op die manier kun je ook Spotify met de HomePod gebruiken, maar dan heb je dus wel altijd een ander Apple-apparaat nodig. Behalve voor muziek, gebruiken we de HomePod nog voor veel meer andere zaken.

Kwaliteit van Siri

Vrijwel alle interactie met de HomePod doe je met Siri. Sinds december 2021 werkt Siri op de HomePod eindelijk in het Nederlands en gebruiken we onze HomePods in deze taal. Het is vooral praktisch dat je niet hoeft na te denken over een Engelstalige opdracht, maar we hebben wel gemerkt dat de Nederlandse Siri soms minder goed is dan de Engelse variant. Siri in de HomePod 2023 is dan ook niet slimmer, sneller of makkelijker in gebruik dan op elke andere HomePod. Dat komt ook omdat Siri via de server aangestuurd wordt door Apple. En daar zit ook meteen een probleem. We hebben de afgelopen tijd meermaals gemerkt dat Siri van de één op andere dag bepaalde opdrachten niet meer begrijpt, wat vermoedelijk komt door een wijziging bij Apple’s server. Daar wordt ook al veel langer over geklaagd (bijvoorbeeld op Reddit), ook bij de Engelse variant. Dit is dus niet zozeer een probleem van de Nederlandse Siri, want dit speelt bij alle talen. Siri zelf moet echt eens een stuk slimmer worden en je beter begrijpen. Daar helpt een nieuwe HomePod niet bij, want dat is echt iets wat Apple aan de server moet fixen.

Om even een voorbeeld te geven: we gebruiken de HomePod bijvoorbeeld in de keuken. Sommige etenswaren hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum na opening. Het is dan makkelijk om even aan Siri te vragen wat de datum is over een bepaald aantal weken, zodat je dat op de verpakking kan schrijven. Voorheen kon Siri op de HomePod je prima vertellen wat dan de datum is, maar tegenwoordig kan de assistent niet verder kijken dan vandaag. Het enige wat je dan te horen krijgt, is dat hij wat resultaten op het web gevonden heeft en dat je ernaar kan kijken als je het nog eens op je iPhone vraagt. Het is absurd dan zo’n eenvoudige opdracht van de één op andere dag niet meer mogelijk is en dat laat ook meteen de huidige staat van Siri zien. De assistent moet echt slimmer worden en Apple moet sneller dergelijke fouten oplossen om de betrouwbaarheid te verhogen. In onze test geeft de assistent in zo’n 75% van de gevallen het gewenste resultaat en dat vinden we echt te laag voor een product waarbij Siri zo’n grote rol speelt en bijna de enige manier is om hem te bedienen.

HomePod 2023 in je smart home

De speaker is ook een woninghub voor HomeKit en daar komt ook de eerder genoemde Thread-verbinding van pas. In de afgelopen jaren hebben we een behoorlijke collectie van HomeKit-accessoires verzameld. Lampen, sensoren, luchtbevochtigers, speakers, rolgordijnen, beveiligingscamera’s, noem maar op. Om deze van buitenshuis te bedienen, heb je een HomePod of Apple TV nodig. En dankzij de Thread-verbinding in de nieuwste HomePod kan hij ook Thread-accessoires (zoals veel Eve-sensoren en -schakelaars) bedienen. Daarmee heeft hij een streepje voor op zijn voorganger, waar Thread in ontbrak. De verbinding met Thread is lekker vlot en je hoeft dan ook niet lang te wachten tot de HomePod antwoord geeft op je vraag over de status van een Thread-accessoire. Siri op de HomePod is wat ons betreft de gemakkelijkste manier om snel je HomeKit-accessoires te bedienen, hoewel ook hier geldt dat niet altijd alle opdrachten goed begrepen worden. Soms gaat bijvoorbeeld al het licht in een kamer aan, terwijl je vraagt om een specifieke lamp in te schakelen.

De ingebouwde temperatuur- en luchtvochtigheidssensor in de HomePod komt ook van pas voor je smart home, mits je bijvoorbeeld een slimme luchtbevochtiger of thermostaat in huis hebt. De HomePod meet constant de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer en toont deze informatie in de Woning-app. Je kan er ook naar vragen via Siri. Maar het komt pas echt van pas als je er een automatisering van maakt met een ander accessoire. Meet de HomePod een te lage luchtvochtigheid, dan kan hij bijvoorbeeld automatisch de bevochtiger inschakelen. Of is de temperatuur in huis te hoog, dan gaat bijvoorbeeld het raam open of de thermostaat een tandje lager.

Het op deze manier slim maken van je woning, kan je ook nog eens helpen om geld te besparen. Het voordeel van de sensoren in de HomePod zelf, is dat de informatie direct zichtbaar is in de Woning-app. De vertraging die je soms hebt met andere accessoires, heb je hier niet. Dat komt omdat de informatie immers niet via een woninghub aan jouw iPhone of iPad doorgegeven hoeft te worden. De meting zit namelijk direct in de woninghub zelf.

Dat betekent overigens niet dat externe sensoren overbodig zijn geworden. Zo kun je een kleine sensor gemakkelijk op meer plekken in huis kwijt om de temperatuur- of luchtvochtigheid op die specifieke plek te meten. Ook kunnen dergelijke externe sensoren meer data tonen, zoals algemene luchtkwaliteit. Ook hebben sommige sensoren een schermpje, zodat je de informatie gemakkelijk kan aflezen zonder dat je dit aan Siri hoeft te vragen of op hoeft te zoeken in de Woning-app. Wij gebruiken bijvoorbeeld een Eve Room-sensor, die ondanks de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor in de grote HomePod en HomePod mini niet minder benut wordt.

Een kanttekening wat betreft deze sensoren in de HomePod is dat de metingen van een stereopaar (daarover later meer) nogal uiteen kunnen lopen. In dezelfde kamer kunnen de metingen van twee HomePods nogal eens uiteen lopen (bijvoorbeeld twee graden verschil). Dat zal vooral te maken hebben met de exacte locatie waar de ene HomePod staat ten opzichte van de andere (zoals in de buurt van een open raam), waardoor de metingen dus anders kunnen zijn. Maar het is wat vreemd dat een stereopaar HomePods (dat als één apparaat gezien wordt), deze metingen niet als een soort gemiddelde neemt. Ook hebben we gemerkt dat de metingen van de HomePod nogal eens kunnen afwijken van andere sensoren, zelfs als ze op dezelfde plek staan.

Persoonlijke verzoeken

Je kunt de HomePod ook gebruiken voor allerlei andere opdrachten die je met Siri kunt doen. Apple schaart dit allemaal onder de noemer persoonlijke verzoeken. Hieronder vallen het versturen van berichten, het opvragen van je agenda en herinneringen, het activeren van een Siri-shortcut en andere accountgebonden functies. Ook het starten van jouw favoriete muziek, werkt via de persoonlijke verzoeken. De HomePod herkent namelijk jouw stem via het Siri-stemprofiel op je iPhone. De speaker weet wie er spreekt en kan zo vanuit jouw eigen account de opdrachten uitvoeren. De persoonlijke verzoeken hebben we de afgelopen tijd regelmatig gebruikt, zowel op de eerste HomePod, de HomePod mini als de nieuwe HomePod 2023. In onze test is het opgevallen dat de nieuwe 2023 HomePod je stem beter herkent en minder vaak vraagt wie er spreekt. Mogelijk is het dat het gevolg van de betere chip. De stemherkenning was immers een functie die ook pas jaren na de introductie van de eerste HomePod toegevoegd werd.

We gebruiken het bijvoorbeeld wel eens om een inkomend berichtje (iMessage én WhatsApp) voor te laten lezen op momenten dat we onze handen vol hebben of aan het koken zijn. Ook handig is dat je dankzij de Zoek mijn-app via de HomePod je iPhone, iPad of ander Apple-apparaat kan laten pingen, als je niet meer weet waar je hem neergelegd hebt. Dit werkt ook met Apple’s AirTag, voor bijvoorbeeld het opzoeken van je sleutels.

Dankzij de ondersteuning voor Siri-shortcuts kun je ook apps van derden met de HomePod laten werken, als zij voor de Opdrachten-app geoptimaliseerd zijn. Het gebruik van de persoonlijke verzoeken duurt wel iets langer dan een wat meer algemene opdracht, omdat de HomePod eerst jouw stem moet herkennen en contact moet maken met je iPhone. Maar uit deze functie blijkt wel hoe goed de HomePod samenwerkt met andere Apple-apparaten en hoe het hele Apple-ecosysteem samenvalt. Het is aan de ene kant wel jammer dat je dergelijke functies niet zonder Siri kan gebruiken door het gebrek van een volwaardig display.

Nieuw schermpje is een upgrade

En over het schermpje gesproken: in de HomePod 2023 heeft deze een update gekregen. We noemden eerder al het ietwat vernieuwde uiterlijk, doordat het scherm nu verzonken ligt tussen de stoffen behuizing in plaats van plat erbovenop. Maar het heeft ook gevolgen voor het gebruik. Allereerst verschijnt de Siri-animatie tijdens een opdracht over het gehele scherm, in plaats van alleen een klein rond gekleurd bolletje. Dat maakt het makkelijker om te herkennen dat de HomePod op je verzoek reageert, zeker als je van een afstandje kijkt. Bovendien ziet het schermpje er iets anders uit bij het afspelen van muziek. Op de eerste generatie HomePod verschijnen de + en – toetsen in beeld zodra er muziek afgespeeld wordt, maar op het nieuwe model zijn deze permanent zichtbaar. Zodra er muziek uit de speaker klinkt, wordt er een klein wit rondje afgebeeld bovenop het scherm. Dit maakt het ook duidelijker om vanaf een afstand te zien of er muziek uit de speaker komt, bijvoorbeeld als hij heel zacht staat. Met deze verandering is het display gelijk getrokken met dat van de HomePod mini.

De werking van het display en de manier van bedienen door erop te tikken, is verder ongewijzigd gebleven. Dat vinden we aan de ene kant wel een beetje een gemiste kans. Nu het scherm groter is, was het ook wel makkelijk geweest als de HomePod wat meer nuttige informatie zou tonen bovenop het scherm. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur of luchtvochtigheid, nu de speaker dit zelf constant kan meten. Het is zonde dat Apple daar niet meer mee gedaan heeft, al begrijpen we de keuze wel om het scherm een ondersteunende rol te geven in plaats van een manier om informatie te tonen. Daarvoor kun je misschien beter een iPad gebruiken (of Apple’s aanstaande smart display).

Geluidskwaliteit HomePod 2023

Hifi-audio dankzij computational audio

Ruimtedetectie past het geluid aan aan de kamer

Geschikt voor lossless audio en Dolby Atmos (met Apple Music)

Mogelijkheid tot koppelen als stereopaar (alleen met andere HomePod 2e generatie)

De nieuwe HomePod heeft dezelfde adviesprijs als de geflopte HomePod van een aantal jaar geleden. De kritiek was dan ook dat het eerste model veel te duur was, wat mede veroorzaakt werd door veel krachtige onderdelen en de hoge geluidskwaliteit. Heeft Apple daarvan geleerd met dit model? Als we naar het plaatje binnenin kijken, zien we dat Apple bezuinigd heeft op een aantal onderdelen (zoals de microfoons en tweeters, zoals we eerder noemden). De grote vraag was dan ook wat dat betekent voor de geluidskwaliteit. Het goede nieuws is dat de HomePod nog steeds erg goed klinkt: dit is zeker geen budgetspeaker. De HomePod verslaat concurrerende smart speakers zoals die van Google en Amazon. Dat gold al voor het 2018-model, maar dat geldt ook voor de nieuwe tweede generatie. De bas klinkt diep, het geluid is krachtig en de details in de muziek komen goed naar voren. De zangpartijen komen tot zijn recht en elk genre klinkt in de HomePod goed. We zijn geen audio-experts, maar iedereen kan horen dat de HomePod qua geluidskwaliteit echt zijn mannetje staat. De HomePod is van alle slimme speakers misschien wel één van de betere klinkende speakers.

De HomePod is voorzien van ruimtedetectie en herkent bijvoorbeeld weerkaatsingen van het geluid. Hierdoor wordt de weergave van het geluid automatisch aangepast voor de plek waar de speaker staat. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de HomePod mini, die een soortgelijke functie niet heeft. Het is bovendien vergelijkbaar met Trueplay van Sonos. Maar waar je bij Sonos als het ware een scan van de omgeving moet doen door met je iPhone door de kamer te wandelen, doet de HomePod dit allemaal automatisch en in real-time. Dit is zeker indrukwekkend te noemen en verklaart ook deels de hoge prijs van de speaker. Bovendien is dit ook één van de redenen dat de speaker zo goed klinkt, in welke kamer je hem ook zet. Ten opzichte van de eerste generatie is er op dit vlak in onze test geen verbetering ontdekt.

Inmiddels heeft de HomePod er in de afgelopen jaren op het gebied van audiokwaliteit wat extra functies bijgekregen. Zo kan de speaker muziek met ruimtelijke audio (Dolby Atmos) laten klinken en wordt ook lossless audio ondersteund. Dit werkt momenteel alleen met Apple Music, omdat dat de enige streamingdienst voor de HomePod met ondersteuning voor deze functies is. Met ruimtelijke audio klinkt de muziek nog een tandje beter, al vinden we het verschil niet schokkend. Overigens had de eerste generatie HomePod ook al ondersteuning voor Dolby Atmos en lossless audio. Op de HomePod mini vind je alleen lossless audio.

Verschil geluidskwaliteit met eerste generatie

Maar de hamvraag blijft: klinkt de nieuwe HomePod 2023 beter of slechter dan de eerste generatie? Onlangs bij de aankondiging van de nieuwe HomePod liet Apple niets los over de geluidskwaliteit ten opzichte van de voorganger. En dat blijkt niet zonder reden te zijn. We hebben beide generaties grote HomePods bij elkaar op een bureau gezet en dezelfde liedjes in verschillende genres (pop, dance, jazz, klassiek) keer op keer geluisterd, afgewisseld op beide speakers. Uit onze test vonden we de eerste generatie HomePod toch een stuk beter klinken. Het geluid is op de voorganger niet alleen iets helderder, maar ook wat harder en de bas dreunt dieper door. Er zit dus wel degelijk een verschil in hoe beide speakers klinken en dat was ook te verwachten met de gewijzigde binnenkant. Dit verschil zul je echter alleen horen als je beide speakers zo naast elkaar zet en direct vergelijkt. Heb je nooit eerder een originele HomePod gehoord, dan zul je het verschil uiteraard niet merken. Bovendien speelt ook smaak hierbij een rol: het is goed mogelijk dat jij de nieuwe HomePod juist iets beter vind klinken. Maar dat er een verschil is, staat buiten kijf.

Dat betekent overigens niet dat de nieuwe HomePod slecht klinkt. We genieten nog steeds van een mooi, vol en helder geluid dat zich kan meten met speakers van Sonos. Maar een speaker die minder goed klinkt dan de voorganger, maar voor dezelfde prijs verkocht wordt? Dat vinden we toch wat vreemd, ondanks dat er extra functies in zitten zoals sensoren en extra chips. De geluidskwaliteit is nog steeds het belangrijkste aspect van de HomePod, dus je verwacht dat dat dan minstens net zo goed is als bij de voorganger.

Stereopaar en meer

Je kunt het geluid van de HomePod 2023 overigens een flinke boost geven door er een stereopaar van te maken. Daarmee klinkt het geluid weer een stuk voller en ruimtelijker en dit is vooral geschikt voor grotere kamers. Deze functie was destijds bij de release van de eerste HomePod niet direct beschikbaar (het werd later via een software-update toegevoegd) en bij de nieuwste generatie stuurt Apple iets meer op deze functie aan. Met een stereo-opstelling overtref je de geluidskwaliteit van een enkele eerste generatie HomePod op bepaalde punten, zoals de bas. Het is overigens niet mogelijk om een eerste generatie HomePod als stereopaar te combineren met een tweede generatie HomePod. De reden hiervoor is duidelijk: ze klinken niet exact hetzelfde en in een stereo-opstelling zou dat alleen maar hoorbaarder zijn. Desalniettemin vinden we dit wel erg jammer, omdat je hierdoor (voor de beste geluidskwaliteit in een grote ruimte) verplicht bent om meteen twee exemplaren te kopen. Dat zal voor veel mensen wel weer iets te duur worden.

Je kan de HomePod ook koppelen met je Apple TV 4K, ook voor al het geluid van de apparaten die op je televisie zijn aangesloten. Het is een prettige extra functie voor iedereen die volledig in het Apple-ecosysteem zit. Met één of twee HomePods profiteer je met de Apple TV ook van Dolby Atmos geluid en wordt het surroundeffect gesimuleerd. Het klinkt goed en is ook best wel indrukwekkend, maar het haalt het niet bij een uitgebreide opstelling met meerdere tv-speakers, inclusief surroundset. Denk bijvoorbeeld aan Sonos, die meerdere high-end soundbars en surroundspeakers in het assortiment heeft. We vinden het jammer dat je niet twee HomePods als tv-speakers kan gebruiken in combinatie met twee HomePod mini’s voor het surroundeffect. Maar misschien dat dat in de toekomst alsnog mogelijk wordt.

Hoewel de eerste en tweede generatie HomePod qua geluidskwaliteit wel verschillen, zijn er qua audio- en gebruiksmogelijkheden toch veel overeenkomsten. We vragen ons ook af of de hoge geluidskwaliteit nou echt noodzakelijk was voor Apple. De ontbrekende balans tussen de hoge geluidskwaliteit en een betaalbare prijs voor een speaker als deze, heeft de eerste generatie de das om gedaan. Bij de tweede generatie is er een kans dat Apple in dezelfde valkuil stapt, zeker omdat de nieuwe versie iets minder goed klinkt maar wel net zo veel kost (inflatie daargelaten). Wellicht dat er ooit nog een middenklasse model komt die tussen de HomePod mini en grote HomePod in zit, voor een prijs tussen de €200,- en €250,-. We denken dat daar zeker wel een markt voor is.

HomePod 2023: voor wie?

Nu komen we bij het lastige gedeelte: voor wie is deze HomePod eigenlijk interessant? We noemden al het feit dat de eerste generatie HomePod niet zo heel goed is ontvangen. Dat Apple nu een vrijwel identiek product aanbiedt voor dezelfde prijs, is een raadsel. Wie gaat dit kopen?

Voor Nederlandse gebruikers is het misschien een mooie aanwinst. De grote HomePod is nooit in Nederland te koop geweest en als je tevreden bent over de HomePod mini wil je er misschien nu ook wel een groot model bij. Voor mensen die al een grote HomePod hebben is de upgrade wat minder zinvol. Er zitten nieuwe sensoren in en je krijgt de functie Geluidsherkenning, maar dat is niet direct reden om je huidige HomePods te vervangen. De meeste mensen die we gesproken hebben en die nu al een grote HomePod hebben, zijn van plan om die te blijven gebruiken.

Dan resteert nog de groep die nog helemaal geen slimme speakers heeft en nog niet overstag is gegaan voor een van de vele Google Home- en Amazon Alexa-speakers. We denken dat die groep tamelijk klein is. Heb je een Sonos multiroom-systeem staan, dan zul je ook niet zo geneigd zijn om een HomePod erbij te halen.

Kortom: mooi product en voor de mensen die een HomePod willen kopen, raden we het ook zeker aan. Maar we maken ons een beetje zorgen of deze groep wel groot genoeg is om van de HomePod een succes te maken. We denken niet dat dit een mainstream product wordt, zoals de AirPods.

Kies een HomePod 2023 als je:

Al een HomePod 2018 hebt en deze wil upgraden om de nieuwe functies en sensoren te gaan gebruiken. Het 2018-model zou je dan in een andere kamer kunnen zetten.

Al een HomePod mini hebt en liever nog een grotere speaker erbij wil hebben, met een rijker geluid.

Nog geen slimme speakers in huis hebt, maar er nog wel altijd eentje wilde kopen.

Nog geen Sonos of ander duur audiosysteem in huis hebt, maar wel een speaker met een wat beter geluid wil hebben.

Gewoon alles van Apple wil hebben.

Score 8 HomePod 2023 €349 Voordelen + Goed en mooi geluid

Tijdloos fraai design

Neutrale kleuren, passen in elk interieur

Stroomkabel is los te halen

Werkt goed samen met alle andere Apple-producten

Handige extra functies zoals temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Verbeterd display Nadelen - Klinkt minder goed dan eerste generatie HomePod

Weinig echte vernieuwingen ten opzichte van HomePod 2018

Dezelfde hoge prijs

Minder tweeters en microfoons

Niet zo slim als andere slimme speakers

Siri laat af en toe te wensen over

Stereopaar alleen mogelijk met dezelfde generatie

Conclusie HomePod 2023 review

Met de HomePod 2023 gaat Apple in de herkansing. De nieuwe tweede generatie HomePod is een hele goede speaker, met een hoge geluidskwaliteit en veel handige functies. We vinden een HomePod nog steeds een goede speaker voor je HomeKit-huis en dat is met Thread-ondersteuning alleen maar beter geworden. Een nadeel op dit vlak is dat Siri als slimme assistent soms wat tekort schiet en bij vlagen zelfs frustrerend is om te gebruiken. Als je van plan bent om de HomePod alleen voor smart home-functies te gebruiken en af en toe een Siri-vraag te stellen, vinden we de HomePod mini eigenlijk een betere keuze. Sowieso is de HomePod mini een veel aantrekkelijker product, zeker als je naar het prijskaartje van rond de €100,- kijkt. Dat is bijna €250,- goedkoper dan de nieuwe grote HomePod. Voor één grote HomePod koop je namelijk drie HomePod mini’s en dan is de keuze wat ons betreft wel snel gemaakt. Want ook de HomePod mini heeft een goede geluidskwaliteit.

Voor wie echt een betere geluidservaring zoekt, kan dan wel terecht bij deze nieuwe HomePod. Met functies als ruimteherkenning, Dolby Atmos en een krachtige woofer, klinkt de HomePod een stuk beter dan de HomePod mini en veel andere slimme speakers. Een slimme speaker die de HomePod 2023 op het gebied van geluidskwaliteit verslaat, is gek genoeg Apple’s eerste generatie HomePod. Deze klinkt wat ons betreft toch een stukje beter en het is zonde dat Apple in heeft geleverd op de geluidskwaliteit, terwijl de prijs nagenoeg hetzelfde is als destijds bij de allereerste HomePod.

Wij blijven daarom met de vraag zitten of Apple nu wel succes weet te boeken of dat de grote HomePod hetzelfde lot toebedeeld is als zijn voorganger. Wij hebben goede hoop dat de speaker het toch wel iets beter gaat doen, mede door het feit dat de HomePod mini het relatief goed doet. Door dat succes zullen meer mensen zich aangetrokken voelen om te kiezen voor een groter model. Een mainstream product zoals de AirPods of Apple Watch zal het waarschijnlijk niet worden, maar we denken dat Apple met een bescheiden succesje al tevreden zal zijn.

Desondanks blijft bij ons het gevoel achter dat de grote HomePod 2023 niet onderscheidend genoeg is ten opzichte van de eerste generatie. Het voelt teveel als hetzelfde product, maar dan met wat extra functies die Apple op de HomePod mini al toegevoegd heeft. Het is jammer dat Apple niet helemaal teruggegaan is naar de tekentafel, maar dat ze slechts de verfomfaaide blauwdruk van de eerste HomePod uit de prullenbak gevist hebben en daar met potlood wat wijzigingen aangebracht hebben.

