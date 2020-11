Wil je de HomePod met een Apple TV gebruiken? In deze tip lees je hoe je beide apparaten koppelt. Je kunt geen spraakopdrachten voor de Apple TV geven via de HomePod en apps opstarten, maar je kunt wel de HomePod als speaker voor de tv gebruiken. Met de Apple TV 4K wordt je HomePod zelfs een Dolby Atmos-speaker met surroundgeluid.

Mensen die een HomePod hebben, zullen vaak ook al een Apple TV en nog wat andere Apple-producten in huis hebben. Hoe kun je beide apparaten koppelen en hoe werkt het dan? Is de HomePod gewoon een Bluetooth-speaker voor de Apple TV? Kun je de Apple TV ook bedienen met de HomePod en bijvoorbeeld apps opstarten? Hoe gebruik je twee HomePods met de Apple TV? In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen.

Lees hier hoe je je HomePod als tv-luidspreker met je Apple TV gebruikt, voor surroundsound en Dolby Atmos:

HomePod koppelen met Apple TV

Apple noemt de Apple TV als één van de audiobronnen voor de HomePod. Maar hoe werkt het dan? Je kunt de HomePod niet gebruiken om de Apple TV aan te sturen. Dat betekent dat je de HomePod niet kunt vragen om een film af te spelen of een app te starten. Ook kun je de HomePod niet vragen om muziek af te spelen of terug te spoelen.

Maar via AirPlay kun je wel zorgen dat de HomePod een soundbar voor je televisie wordt. Vanaf tvOS 14.2 fungeert je HomePod zelfs als Dolby Atmos-speaker met surroundgeluid.

Dit heb je nodig:

HomePod

Apple TV 4 of nieuwer (Apple TV 4K voor surroundgeluid en Dolby Atmos)

iPhone 6s of nieuwer voor de installatie

Je HomePod moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangemeld als de Apple TV

In plaats van een iPhone 6s kun je ook gebruik maken van een iPad Pro, 9,7-inch iPad 2017, iPad Air of nieuwer, iPad mini 4 of nieuwer en iPod touch 7e generatie. Hou er ook rekening mee dat de HomePod mini de surroundgeluid en Dolby Atmos-opties in combinatie met de Apple TV 4K niet ondersteunt.

Wat goed is om te weten, is dat er twee manieren zijn hoe je een HomePod kan koppelen aan een Apple TV. Het is daarbij afhankelijk van welk model Apple TV je gebruikt (vanaf tvOS 14.2).

HomePod koppelen aan Apple TV 4K

Voordat je de HomePod met de Apple TV kunt koppelen zul je eerst het installatieproces moeten doorlopen met een geschikte iPhone of iPad. Plaats tijdens het installeren de HomePod in dezelfde HomeKit-kamer als de Apple TV (bijvoorbeeld de woonkamer). Zorg ervoor dat de HomePod en de Apple TV 4K geüpdatet zijn naar de meest recente softwareversies. Nadat je de installatie hebt uitgevoerd ga je naar de Instellingen-app op je Apple TV. Ga naar Video en audio. Kies Standaardaudio-uitvoer. Kies de HomePod als speaker.

De HomePod is nu standaard de speaker voor je Apple TV 4K. Vanaf tvOS 14.2 en HomePod software-versie 14.2 is de HomePod een home-cinema systeem met stereogeluid, surroundgeluid en Dolby Atmos-audio (mits de content die je kijkt dit ondersteunt). Je hoeft deze stappen eenmalig te doorlopen, want de HomePod is daarna standaard de speaker voor je Apple TV.

Je kan dit ook via de iPhone of iPad instellen. Je doet het dan via de Woning-app:

Open de Woning-app. Zoek de juiste Apple TV op en hou deze ingedrukt. Scroll naar onderen of tik op het tandwiel. Kies voor Standaardaudio-uitvoer. Stel de HomePod in.

Je kan ook een melding krijgen op het scherm om meteen de HomePod als speaker te selecteren.

HomePod koppelen aan Apple TV HD

Heb je een Apple TV HD (4e generatie), dan werkt het instellen iets anders. De HomePod is dan een gewone AirPlay-speaker, net als andere speakers die AirPlay 2 ondersteunen. Je maakt dan ook geen gebruik van surroundgeluid of Dolby Atmos. Je koppelt de twee dan zo:

Hou de thuisknop van je Siri-remote ingedrukt (de knop rechtsboven). Het bedieningspaneel opent. Scroll naar onderen naar het middelste AirPlay-icoontje. Klik hierop. Er verschijnt een scherm waar je de speakers kan selecteren. Kies de juiste speakers.

Hou er rekening mee dat deze instelling niet onthouden wordt. Je moet telkens als je de Apple TV gebruikt, de HomePod als speaker selecteren via bovenstaande stappen.

De HomePod is niet als normale Bluetooth-speaker te gebruiken, dus je zult de koppeling met je tv altijd via de Apple TV (of een ander AirPlay-apparaat) moeten laten lopen.

Voor apps die de standaard videospeler van de Apple TV gebruiken (en dat geldt voor de meeste) kun je omlaag vegen om het infopaneel te bekijken. Vervolgens ga je naar Audio en kies je de HomePod als speaker.

Twee HomePods koppelen met je Apple TV

Wil je stereogeluid hebben dan heb je twee HomePods nodig. Dit werkt met AirPlay 2 (sinds iOS 11.4). Het werkt als volgt:

Open de Woning-app. Blader naar de HomePod in de app. Leg je vinger op knop van de HomePod. Scroll naar onderen. Kies Maak stereopaar aan. Geef aan welke andere HomePod je wilt koppelen. Geef aan welke de linker en rechter HomePod is.

Eventueel kun je dit later nog wijzigen via de audio-instellingen. Zodra het paar is gekoppeld kun je dit als twee speakers gebruiken.

Na het instellen herkent de Apple TV automatisch de twee speakers. De audio-instellingen zullen daarop worden afgestemd zodat je overal in de kamer een stereogeluid hebt. Volg daarna gewoon de verdere stappen zoals hierboven per Apple TV-model is uitgelegd.

HomePod loskoppelen van de Apple TV

Wil je de HomePod niet meer gebruiken als speaker van de TV, dan kun je met bovenstaande stappen de HomePod weer loskoppelen:

Apple TV 4K

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Open Video en audio > Standaardaudio-uitvoer. Kies voor Tv-luidsprekers om de HomePod(s) niet meer te kiezen.

Apple TV HD

Hou de thuisknop van de Siri Remote ingedrukt. Scroll naar onderen en kies het AirPlay-icoontje. Zet het vinkje bij de HomePod uit.

Beperkingen van HomePod met Apple TV

Voor sommige mensen zal het een optie zijn om de HomePod als speaker voor de tv te gebruiken. De HomePod geeft een beter geluid dan de ingebouwde speakers van je televisie.

Voor de meeste mensen zal het echter geen vooruitgang zijn om hun gespecialiseerde speaker- of homecinemasysteem te vervangen door één of twee HomePods. Het werkt namelijk niet meer zodra je televisiekijkt via de apps van je smart-tv of via de tv-box van je kabelaanbieder.

Nadelen van het gebruik van de HomePod met je televisie:

Je hebt altijd een Apple TV 4 of nieuwer nodig.

Er zitten fysieke geen poorten op de HomePod, dus je kunt geen andere apparaten aansluiten.

AirPlay heeft een kleine vertraging, vanwege de latency van het netwerk. Om dit op te lossen synchroniseren apps die de native mediaspeler gebruiken de audio met de video. Dit kan leiden tot een korte wachttijd als je de video even stilzet of door een video bladert. Bij games die continu interactie vergen, kan de vertraging vervelend zijn.

Je kunt met ‘Hey Siri’ geen functies op de Apple TV aansturen. Je kunt dus geen films opvragen of apps starten met spraakopdrachten via de HomePod. Daarvoor heb je nog steeds de Siri Remote nodig (waarmee je wél spraakopdrachten kunt geven).

Als je de HomePod gebruikt als tv-speaker levert het iets meer gedoe op als je de HomePod ook tegelijk als slimme assistent wil gebruiken. Vraag je de HomePod om muziek af te spelen, dan hoor je het tv-geluid niet meer en na het luisteren van de muziek maakt de HomePod niet weer automatisch verbinding met de Apple TV. Je zult de HomePod dan ook vooral als tv-speaker gaan gebruiken, niet voor andere taken.

Vind je de bovenstaande beperkingen onhandig, dan kun je het beste een echte tv-speaker nemen zoals een Sonos Playbar. Die ondersteunt ook AirPlay 2 en in beperkte mate Siri.

Voor wie is de HomePod dan wel geschikt als tv-speaker?

Heb je een klein appartement en heb je maar weinig ruimte op je tv-kastje, dan kan het zin hebben om één HomePod te nemen voor zowel je muziek als je tv-geluid. Als je geen tv kijkt, gebruik je de HomePod gewoon als speaker om muziek te luisteren en vragen te stellen aan Siri. Zodra je de tv inschakelt, luister je automatisch via de HomePod.

