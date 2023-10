Afbeeldingen van de nieuwe speaker werden gedeeld door ‘Kosutami’, een bekende geruchtenlekker en verzamelaar van Apple-prototypes. Het apparaat op de foto lijkt sprekend op de huidige grote HomePod, maar dan met een lcd-scherm aan de bovenkant. Andere foto’s tonen een grote touchscreensensor aan de bovenkant, met een veel groter oppervlak dan de huidige HomePod. Eerdere prototypes die Kosutami online plaatste waren wel eens oudere proefproducten die nooit op de markt zijn gekomen. Bij dit prototype met codenaam B720 zou het echter gaan om een product waar daadwerkelijk nog aan wordt gewerkt.

HomePod met lcd-scherm

Op het scherm van de HomePod is (met wat moeite) de LcdUTest-app te zien, die intern door Apple wordt gebruikt om nieuwe displays te testen. In de code van tvOS 17 (waar de HomePod-software op gebaseerd is) zijn ook hints te vinden. Apple zou bezig zijn om de Apple Music- en de Apple Podcasts-app te herschrijven, zodat ze op het scherm gebruikt kunnen worden. Het scherm van de HomePod kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor belangrijke meldingen en voor het weergeven van albumhoezen. Interessant is dat Apple-topman Phil Schiller al in 2017 beweerde dat een slimme speaker een scherm nodig heeft. We dachten destijds dat hij hintte naar Apple’s eigen Siri-speaker, die later de naam ‘HomePod’ zou krijgen. Toen de HomePod uiteindelijk op de markt kwam, bleek er geen afleesbaar scherm in te zitten. Het paneel aan de bovenkant is alleen in staat om wat kleurpatronen te laten zien. Wellicht komt het er in een toekomstige versie van de HomePod alsnog van.

Volgens 9to5Mac gaat het bij de gelekte foto’s inderdaad om een bestaand prototype dat in ontwikkeling is. Kosutami voegt eraan toe dat de behuizing van de speaker overeen komt met de tweede generatie HomePod uit 2023, niet de eerste generatie uit 2018. Qua vormgeving verschillen ze echter niet zoveel: de tweede generatie is iets minder hoog, is lichter van gewicht en heeft een iets groter scherm.

Een overzicht van de verschillen tussen de HomePods vind je elders op onze site. Over een releasedatum en prijs van het aanstaande model met display is nog niets bekend. Maar gezien de huidige prijs van €349,- zou dit wel eens richting de €400,- kunnen lopen.