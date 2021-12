Alles over muziek luisteren met de HomePod

De HomePod en HomePod mini zijn behalve een Siri-speaker ook een speaker om naar muziek te luisteren. Maar heb je er wel wat aan als je geen Apple Music-abonnee bent? Hoe zit het met het afspelen van eigen nummers of nummers uit je iCloud Muziekbibliotheek of Spotify? Dat leggen we allemaal uit. In een aparte tip lees je meer over muziek met Siri bedienen op de HomePod. Op deze manieren kun je muziek luisteren met de HomePod en HomePod mini:

HomePod en muziek luisteren

Er zijn tal van manieren om muziek af te spelen via de HomePod en HomePod mini. Je kunt muziek afspelen die je via iTunes hebt gekocht, naar de miljoenen nummers van Apple Music luisteren en radio luisteren. Sommige muziekdiensten werken ook met de HomePod. Ook kun je naar podcasts luisteren en via een omweg naar muziekdiensten zoals Spotify.

Dit zijn de muziekbronnen die de HomePod ondersteunt:

Apple Music: HomePod-gebruikers kunnen Siri vragen om een nummer uit de bibliotheek van Apple Music af te spelen. Hiervoor moet je abonnee zijn.

iTunes Store muzieknummers: Je kunt met de HomePod aan Siri vragen om elk nummer, album of audioboek af te spelen dat je gekocht hebt via de iTunes Store.

iCloud Muziekbibliotheek: Je kunt Siri vragen om elk nummer uit je iCloud Muziekbibliotheek af te spelen, ook nummers die je uit andere bronnen hebt geïmporteerd zoals cd’s. Je moet hiervoor Apple Music- of iTunes Match-abonnee zijn.

Apple Music 1: HomePod-gebruikers kunnen Siri vragen om live radio van Apple’s officiële radiostation te spelen. Je hoeft hiervoor geen abonnee te zijn.

Overige radiostations via Siri: Vraag aan Siri voor het afspelen van (Nederlandse) radiostations. Ook hier hoef je geen Apple Music-abonnee te zijn.

Andere streamingdiensten: Sommige streamingdiensten bieden ondersteuning voor de HomePod (mini), zoals Deezer.

Podcasts: HomePod-gebruikers kunnen Siri vragen om elke podcast uit de Apple Podcasts-podcastcollectie af te spelen.

AirPlay: HomePod-gebruikers kunnen AirPlay gebruiken om elke audio af te spelen, zoals Spotify. Dit kun je doen vanaf een iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV of Mac. AirPlay 2 is vereist om naar meerdere HomePods tegelijkertijd te streamen.

Hoe werkt een HomePod met Apple Music?

De HomePod werkt vooral goed samen met Apple Music. Je kunt aan Siri vragen om muzieknummers af te spelen uit de bibliotheek van miljoenen nummers, waarbij je ook kunt vragen naar een specifiek album of een artiest of afspeellijst. Je krijgt er ook nog wat intelligentie bij. Siri leert je muzieksmaak kennen en weet welk volgend nummer je zou willen horen. Ook leer je nieuwe muziek ontdekken, in allerlei genres en voor elke denkbare stemming. Vind je een nummer leuk, dan zeg je: ‘Hé Siri, ik vind dit nummer leuk’ of ‘Hé Siri, voeg dit nummer toe aan mijn feest afspeellijst’ en Siri houdt er rekening mee. Je kunt ook zeggen dat je een nummer niet leuk vindt. Zo leert de speaker je voorkeuren kennen. Afspeellijsten en voorkeuren zijn ook beschikbaar op andere toestellen.

Maar voor al deze functies zul je natuurlijk wel Apple Music-abonnee moeten zijn. Ben je geen abonnee, dan kun je alleen luisteren naar het radiostation Apple Music 1.

Heb je vrienden op bezoek, dan kunnen zij muziek streamen naar jouw HomePod, maar daarvoor moeten ze wel op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangemeld.

Wat kan ik met een HomePod zonder Apple Music?

Ben je geen abonnee van Apple Music, dan kun je Siri vragen om het volgende af te spelen:

Apple Music 1 en andere live radiostations

Podcasts die in iTunes staan

Muzieknummers en albums die je via iTunes hebt gekocht*

Audioboeken die je via iTunes hebt gekocht*.

Als er muziek speelt op de HomePod kun je Siri vragen om te pauzeren, spelen, nummers overslaan en dergelijke.

Je kunt Siri ook vragen stellen over het weer, verkeer, HomeKit, timers en dergelijke.

*Hou er rekening mee dat je op de HomePod maar met één Apple ID aangemeld kunt zijn. Alleen muziek en audioboeken die je met dit Apple ID hebt gekocht kun je afspelen op de HomePod.

Daarnaast kun je dankzij AirPlay alle audio doorsturen naar de HomePod vanaf een iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Heb je eigen nummers in je iTunes-bibliotheek staan, dan kun je die dus vanaf de Mac naar de HomePod streamen. Met AirPlay 2 kun je zelfs naar meerdere AirPlay-speakers streamen, mits je toestel dit ondersteunt. Je kan dan bijvoorbeeld tegelijkertijd muziek streamen naar je HomePod en Apple TV.

Hoe werkt de HomePod met iTunes Match?

Gebruikers met iTunes Match kunnen via Siri muziek opvragen op de HomePod. Je hoeft de muziek dus niet vanaf een ander apparaat (iPhone, Mac of iets dergelijks) te streamen met AirPlay. Dit geldt ook voor nummers die in jouw iCloud Muziekbibliotheek staan. HomePod werkt dus gewoon samen met iTunes Match.

Welke muziekformaten kan de HomePod afspelen?

Wil je eigen muziek afspelen, dan is het handig om te weten welke muziekformaten de HomePod aankan. Volgens de technische specs van Apple gaat het om de volgende formaten:

HE-AAC (V1)

AAC (16 tot 320 Kbps)

AAC-nummers met DRM die je via de iTunes Store hebt gekocht

MP3 (16 tot 320 Kbps)

MP3 VBR

Apple Lossless (ALAC)

AIFF

WAV

FLAC

Naast deze bestandsformaten werken de HomePod en HomePod mini ook met lossless audio in Apple Music. De grote HomePod ondersteunt ook Dolby Atmos muziek.

Bekijk ook Muziek in hoge kwaliteit en lossless streamen op iPhone, iPad, HomePod en meer Met de Muziek-app kun je muziek streamen in hoge kwaliteit als je Apple Music-abonnee bent. Zo klinkt je muziek een stuk beter als je onderweg bent. Je kunt zelfs Apple Music in lossless audio streamen. In deze tip lees je hoe je dit instelt voor de Muziek-app op iPhone en iPad.

Hoe zit het met HomePod en iTunes-nummers?

Je hoeft geen Apple Music-abonnee te zijn om muziek te kunnen afspelen op de HomePod. Het lukt ook met de nummers en albums die je via iTunes hebt gekocht. Je kunt dus gewoon doorgaan met het aanschaffen van iTunes-nummers en je kunt Siri vragen om ze af te spelen. Er zijn alleen wel wat minder mogelijkheden om te variëren met afspeellijsten omdat de kans klein is dat je miljoenen nummers hebt gekocht.

Werkt de HomePod met eigen muziek?

Heb je handmatig muziek toegevoegd aan je iTunes-bibliotheek en zijn dit nummers die niet via de iTunes Store zijn gekocht, dan zal de HomePod ze niet kunnen vinden en dus ook niet kunnen afspelen. De HomePod ondersteunt geen thuisdeling. Wil je de nummers toch afspelen, dan moet je ze uploaden in je iCloud-muziekbibliotheek via iTunes Match.

Kan ik podcasts luisteren op de HomePod?

Met de HomePod kun je podcasts luisteren, maar dit werkt voorlopig alleen met de Podcasts-functie van Apple zelf. Podcasts zullen dus in iTunes moeten staan om ze te kunnen beluisteren. Wil je muziek luisteren via podcast-apps van derden, dan zul je dat moeten doen vanaf je iPhone of iPad en via AirPlay streamen naar je HomePod.

HomePod met Spotify en andere muziekdiensten: hoe zit dat?

De HomePod werkt standaard met Apple Music en andere muziekdiensten die ondersteuning voor de HomePod toegevoegd hebben. Naast Apple Music zijn dat op dit moment ook Deezer en (in de VS) Pandora. Wil je Siri vragen om muziek af te spelen, dan kan dat met nummers van Apple Music en de iTunes Store, Deezer en Pandora. In onze tip lees je hoe je een standaard muziekdienst voor de HomePod kan instellen.

Bekijk ook Standaard muziekdienst instellen op de HomePod: wat zijn de opties? De HomePod ondersteunt meerdere muziekdiensten die je standaard in kan stellen. Maar welke muziekdienst kun je op de HomePod instellen en hoe doe je dat?

Wil je Spotify of een andere muziekdienst gebruiken dan moet je de desbetreffende app op je iPhone of iPad gebruiken en de muziek via AirPlay streamen naar de HomePod. Je kunt het volume wel bedienen via Siri of met de aanraakgevoelige knopen bovenop de speaker. Alles over het gebruik van de HomePod met Spotify lees je in onze tip.

Bekijk ook HomePod en Spotify: dit kun je ermee De HomePod werkt vooral samen met Apple Music en iTunes, maar je kan de speaker ook gebruiken voor het afspelen van muziek via Spotify. Wat kun je allemaal doen met Spotify op de HomePod? Wij zetten alle mogelijkheden voor je op een rij.

Is de HomePod te gebruiken als Bluetooth-speaker?

De HomePod werkt met Bluetooth 5.0, maar het apparaat is niet als normale Bluetooth-speaker te gebruiken. Bluetooth 5.0 wordt gebruikt voor het instellen van de speaker en voor de connectie met iPhone, iPad en Mac, maar voor het afspelen van muziek wordt alleen gebruik gemaakt van AirPlay. Dit betekent dat je ook geen muziek kunt streamen naar de HomePod vanaf apparaten zoals een Android-smartphone of een smart-tv. Wil je de HomePod (mini) als speaker gebruiken voor je televisie, dan moet dat via een Apple TV. Lees hoe je een HomePod koppelt aan een Apple TV.

Bekijk ook Zo koppel je de HomePod met een Apple TV voor Dolby Atmos en surroundgeluid Wil je de HomePod met een Apple TV gebruiken? In deze tip lees je hoe je beide apparaten koppelt. Je kunt geen spraakopdrachten voor de Apple TV geven via de HomePod en apps opstarten, maar je kunt wel de HomePod als speaker voor de tv gebruiken. Met de Apple TV 4K wordt je HomePod zelfs een Dolby Atmos-speaker met surroundgeluid.

In een aparte tip lees je meer over muziek met Siri bedienen op de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je muziek bedienen met Siri op de HomePod (mini) Hoe kun je met Siri muziek bedienen op de HomePod? Hoe beluister je een bepaald nummer of genre? En Wat moet kun je nog meer aan Siri vragen bij muziek afspelen op de HomePod? In deze tip lees je alle optie met genres, stemmingen en andere commando's. Bekijk ons complete HomePod tipsoverzicht. In talloze handige HomePod tips bespreken we bijna elke functie, instelling en mogelijkheid! Check ook ons HomePod review-overzicht en lees alles over de HomePod kopen.

Revisiegeschiedenis: 2018 - 29 januari, 13:52: Ondersteuning voor iTunes Match gecorrigeerd.