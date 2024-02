De Vision Pro is pas een paar weken beschikbaar in de VS, maar er wordt ook alweer gesproken over een tweede generatie Vision Pro. Je hoeft echter niet bang te zijn dat de huidige Vision Pro al snel gedateerd raakt, want de release van de Vision Pro 2 laat misschien nog wel jaren op zich wachten. Mark Gurman van Bloomberg stelt in zijn nieuwste nieuwsbrief dat we nog minstens 18 maanden moeten wachten op de tweede generatie Vision Pro. Om meerdere redenen is dat goed nieuws.

‘Release Vision Pro 2: dat duurt nog lang’

Het is altijd lastig om te bepalen wanneer je nou het beste een nieuw Apple-product kan kopen. Veel mensen kopen vaak meteen bij de release, omdat je op die manier het langste het nieuwste van het nieuwste in handen hebt en je aankoop niet snel gedateerd aan voelt. In dat opzicht is het ook goed nieuws dat de release van de Vision Pro 2 nog lang op zich laat wachten. Mocht je nu al $3.500,- uitgegeven hebben aan de eerste Vision Pro, hoef je dus niet bang te zijn dat deze dure aankoop al binnen een jaar achterhaald en ingehaald is door een verbeterde versie. Dat er uiteindelijk een betere variant verschijnt, zal niemand verbazen. Maar dat het zo lang duurt, geeft huidige kopers het gevoel dat ze er lang mee kunnen doen.

Een tweede voordeel is dat het erop lijkt dat Apple de tijd neemt voor het verbeteren van de huidige Vision Pro. De afgelopen dagen hebben relatief veel eerste kopers in de VS hun Vision Pro geretourneerd, om veel verschillende reden. Er wordt geklaagd over het draagcomfort (hij is te zwaar of veroorzaakt zelfs hoofdpijn), over het gebrek aan apps en mogelijkheden of dat je je als gebruiker geïsoleerd voelt van de buitenwereld. Sommige gebruikers ervaren zelfs dat het werken met de Vision Pro omslachtiger is dan bijvoorbeeld werken op een Mac, waardoor ze minder productief zijn. In combinatie met de hoge aanschafprijs heeft dat een deel van de gebruikers doen besluiten de Vision Pro terug te brengen.

Apple kan al deze feedback verzamelen en dit gebruiken om de grootste problemen aan te pakken. Sommige punten zullen alleen opgelost kunnen worden met een compleet nieuwe Vision Pro 2, zoals het draagcomfort of het gewicht. Maar andere punten kunnen ook met software-updates aangepakt worden. Dat de release van de Vision Pro 2 nog tot minstens eind 2025 duurt, geeft in ieder geval hoop dat Apple voor dit soort verbeterpunten ruim de tijd neemt.

Maar er is ook een nadeel van het wachten op de Vision Pro 2. Gebruikers die liever geen eerste generatie-product willen kopen vanwege de kinderziektes, zullen daardoor langer moeten wachten. Hun geduld wordt daardoor op de proef gesteld, maar hopelijk wel met een beter product in het vooruitzicht.

Wanneer verschenen andere tweede generatie Apple-producten?

Het klinkt dus lang als we je vertellen dat je nog minstens 18 maanden moet wachten op de Vision Pro 2, maar hoe verhoudt zich dat eigenlijk met eerdere tweede generatie Apple-producten? We zijn terug in de tijd gegaan en hebben gekeken hoe lang het duurde voordat de tweede iPhone, iPad en Apple Watch in de winkel verschenen. In vergelijking met de iPhone en iPad duurt het bij de Vision Pro (vermoedelijk) inderdaad een stuk langer, maar bij de Apple Watch zat er ook maar liefst 17 maanden tussen de release van de eerste en tweede generatie.

Release iPhone 3G na eerste iPhone: 12 maanden

Release iPad 2 na eerste iPad: 11 maanden

Release Apple Watch Series 2 na eerste Apple Watch: 17 maanden

Kijken we naar andere recentere nieuwe Apple-producten die veel minder vaak geüpdatet worden, dan zien we een veel groter gat tussen de eerste en tweede generatie:

Release AirPods 2 na eerste AirPods: 27 maanden

Release AirPods Pro 2 na eerste AirPods Pro: 35 maanden

Release HomePod 2 na eerste HomePod: 60 maanden

In dit opzicht klinkt 18 maanden voor de Vision Pro 2 dus helemaal zo lang nog niet. Lees ook ons artikel met geruchten over de Vision Pro 2.