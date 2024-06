De nieuwste beta van tvOS 18 is uit. Testers met een Apple TV kunnen aan de slag met de eerste nieuwe functies, die later dit jaar voor iedereen beschikbaar komen.

De Apple TV krijgt, net als de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, dit jaar een nieuwe grote update in de vorm van tvOS 18. Daarin zit een aantal nieuwe functies die met de beta van tvOS 18 getest kunnen worden. Apple brengt de komende maanden voor de Apple TV regelmatig nieuwe beta’s van tvcOS 18 uit en in dit artikel lees je alle ontwikkelingen.

Nieuwste tvOS 18 beta

tvOS 18 Beta 1

10 juni 2024 – De allereerste beta van tvOS 18 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. De komende weken kunnen zij met deze betaversie aan de slag. Mocht er nog iets speciaals ontdekt zijn, naast de eerder aangekondigde functies, dan werken we dit artikel bij. Nog niet alle aangekondigde functies zullen meteen beschikbaar zijn of goed werken.

tvOS 18 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Om de beta te kunnen installeren, registreer je je rechtstreeks op de Apple TV als tester. Ontwikkelaars dienen ingelogd te zijn met het ontwikkelaars account, waarna je je kunt aanmelden voor de beta van tvOS. Er is geen apart betaprofiel nodig om de update op de Apple TV te zetten.

De eerste publieke beta van tvOS 18 wordt pas in juli verwacht. Daarvoor moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het installeren van de tvOS beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 18 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 18-beta’s. tvOS 18 wordt in september 2024 voor iedereen verwacht.

tvOS 18 Beta 1: 10 juni 2024 (verschenen; buildnummer 22J5290l)

tvOS 18 definitief: september 2024 (verwacht)

Over tvOS 18

tvOS 18 is de nieuwste aankomende update voor de Apple TV, die in het najaar van 2024 verschijnt. Deze update zorgt ervoor dat je Apple TV optimaal samenwerkt met enkele nieuwe functies in iOS 18 en iPadOS 18 en brengt ook wat vernieuwingen naar je Apple TV. In onze round-up van tvOS 18 lees je daar meer over. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen en fixes toevoegt de betaperiode. Ook kunnen er nog een aantal zaken wijzigen aan de hand van feedback van gebruikers.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Bij de Apple TV heb je het minste risico op grote problemen, omdat er relatief weinig vernieuwingen zijn en je minder afhankelijk bent van een Apple TV. Meer over mogelijke problemen door Apple beta’s, lees je in ons aparte artikel.