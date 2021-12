Hoe kun je met Siri muziek bedienen op de HomePod? Hoe beluister je een bepaald nummer of genre? En Wat moet kun je nog meer aan Siri vragen bij muziek afspelen op de HomePod? In deze tip lees je alle optie met genres, stemmingen en andere commando's.

Om muziek af te spelen op de HomePod en HomePod mini zul je gebruik moeten maken van Siri of AirPlay. In deze tip bespreken we alles rondom het afspelen van muziek met Siri op de HomePod (mini): de commando’s, genres, stemmingen en meer. Sinds HomePod software-update 15.2 kun je de Siri-commando’s in het Nederlands gebruiken. Omdat misschien niet alle termen op het puntje van je tong liggen helpen we je op weg met allerlei suggesties.

Wat goed is om van tevoren te weten, is dat je voor het afspelen van muziek via Siri op de HomePod Apple Music of Deezer nodig hebt. Spotify wordt momenteel nog niet ondersteund. Ben je Spotify-abonnee, dan moet je gebruikmaken van AirPlay vanaf je iPhone of iPad. Lees ook onze tip over Spotify op de HomePod gebruiken.

Bekijk ook HomePod en Spotify: dit kun je ermee De HomePod werkt vooral samen met Apple Music en iTunes, maar je kan de speaker ook gebruiken voor het afspelen van muziek via Spotify. Wat kun je allemaal doen met Spotify op de HomePod? Wij zetten alle mogelijkheden voor je op een rij.

HomePod en Siri voor muziek bedienen (video)

In onderstaande video laat Apple zien hoe je de HomePod met Siri kunt bedienen voor muziek afspelen.

Muziek op de HomePod met Hey Siri bedienen

Als er muziek afspeelt op de HomePod kun je met Siri-commando’s aangeven dat het volume omhoog of omlaag moet, of je naar het volgende nummer wilt, of wilt pauzeren. Hiervoor moet je wel eerst de aandacht van de HomePod vragen door ‘Hé Siri’ te roepen. De belangrijkste spraakcommando’s voor het bedienen van de muziek zie je hieronder.

Je zegt ‘Hé Siri’ gevolgd door:



‘Zet het volume harder’

‘Zet het volume op 80 procent’

‘Zet het geluid zachter’

‘Stop [afspelen]’

‘Speel af’

‘Volgende nummer’

‘Spoel 30 seconden door’

‘Vorige nummer’

Je kunt Siri uiteraard vragen om een bepaald nummer op de HomePod af te spelen. Hiervoor moet je Apple Music- of iTunes Match-abonnee zijn. Meer hierover lees je in onze tip over Muziek luisteren met de HomePod: dit zijn je opties.

Bekijk ook Met de HomePod muziek luisteren: dit zijn je opties Wil je muziek luisteren met de HomePod? Dan zijn dit de opties voor Apple Music, gekochte iTunes-nummers, eigen muzieknummers, podcasts, Spotify en andere muziekdiensten.

Muzieknummer afspelen met Siri en HomePod

Dit zijn voorbeelden van vragen die je kunt stellen, waarbij je steeds ‘Hé Siri’ zegt om de aandacht van de assistent te trekken:



‘Speel het nieuwste nummer van Ed Sheeran’

‘Speel The Weeknd’

‘Speel de genomineerden van de Grammy’s’

‘Speel het eerste album van Norah Jones’

‘Speel mijn afspeellijst Favorieten’

Meer details opvragen met Siri en HomePod

Zodra de muziek speelt kun je met Hey Siri vragen om meer details over het nummer of de artiest:

‘Hoe heet dit nummer?’

‘Wanneer is dit nummer uitgebracht?’

‘Wat is het nieuwste album van Taylor Swift?’

In het Engels kon je ook dingen vragen als ‘Who plays drums for Coldplay?’, maar dat werkt in het Nederlands helaas niet.

Passende muziek afspelen met HomePod en Siri

Je kunt Siri ook vragen naar muziek die bij een bepaalde activiteit past. Bijvoorbeeld: ‘Hé Siri, speel feest muziek’.

Hieronder zie je een aantal activiteiten:



Bedtijd

Cardio

Dansen

Diner muziek

Feest muziek

Meditatie

Studie muziek

Wakker worden

Als een opdracht niet helemaal goed werkt, probeer het dan op een andere manier te formuleren. Zeg bijvoorbeeld ‘Speel muziek voor bij het studeren’ of ‘Speel rustgevende muziek’. Je kunt dus ook vragen naar bepaalde stemmingen, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar muziek dat juist heel opzwepend is of wat rustiger.

Radiostations afspelen op de HomePod

Je kan ook aan Siri vragen om radiozenders af te spelen. Siri gebruikt daarvoor TuneIn, een internationale dienst voor het afspelen van radio. Ook Nederlandse radiozenders doen hieraan mee.



‘Speel NPO Radio 1’

‘Speel Skyradio’

‘Speel Qmusic’

‘Speel Radio 10 via TuneIn’

Soms begrijpt Siri niet helemaal welk radiostation je bedoelt, omdat deze qua naam veel op elkaar lijken. Lukt het niet in één keer, probeer het dan op een andere manier te formuleren. Lees ook onze tip over radio afspelen met Siri.

Bekijk ook Radiozenders afspelen via Siri en de Muziek-app: zo doe je dat Met behulp van Siri kun je met je stem een radiostation luisteren. Je hoeft alleen maar aan Siri te vragen om je favoriete radiozender te starten. Dit werkt met zowel Nederlandse als internationale radiozenders.

Muziekgenres afspelen met Siri en HomePod

Bij de genres kun je onder andere kiezen uit:



Alternatief

Braziliaans

Chicago Blues

Country

Electric Blues

Franse Pop

Grunge

Indie

Dance

Pop

Rock

Smooth

Jazz

Muziek bedienen met HomePod-knoppen

Je kan zoals eerder uitgelegd de muziek harder of zachter zetten met Siri en via een commando het volgende nummer afspelen. Maar dat kan ook met de aanraakknoppen bovenop de HomePod of HomePod mini:

+/- knop: volume harder of zachter

Eén keer tikken: afspelen/pauzeren

Twee keer tikken: volgende nummer

Drie keer tikken: vorige nummer

Hieronder zie je in een video hoe je muziek ook kunt bedienen met de aanraakgevoelige knoppen bovenop de HomePod:

Video’s: Siri vragen om muziek op de HomePod te spelen

In onderstaande video’s zie je hoe je bepaalde muziekopdrachten met Siri op de HomePod uitvoert. Deze video’s zijn ook te vinden in de Tips-app van Apple, maar je vindt ze hieronder allemaal op een rijtje.

Je kunt Siri gewoon vragen welk nummer je wilt horen, bijvoorbeeld ‘Hé Siri speel hierna Rock with You van Michael Jackson’. Of elk ander nummer, wat je smaak ook maar is.

Als je tegen de HomePod zegt ‘Hé Siri speel meer zoals dit’ krijg je meer muziek in dezelfde stijl te horen.

Je kunt Siri vragen om het geluid harder te zetten door ‘Hé Siri, zet hem luider’ te vragen. Ook kun je op de knoppen bovenop tikken.

Vraag Siri om muziek af te spelen op basis van titel, genre, activiteit of stemming. Als je Apple Music-abonnee bent kun je kiezen uit meer dan miljoenen nummers.

Je kunt met HomePod bijna alles wat je wilt afspelen via AirPlay 2. Hiervoor zul je even je iPhone moeten pakken om het Bedieningspaneel te openen. Druk op de muziekknop en geef aan dat de muziek via de HomePod-speaker moet afspelen.

Wil je weten welke audiobronnen de HomePod ondersteunt, hoe het afspelen van muziek vanaf een iPhone of ander apparaat werkt, of welke audioformaten de HomePod kan afspelen? Lees dan onze tip over Muziek luisteren op de HomePod.