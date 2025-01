Apple brengt tvOS 18.2.1 uit, lost een probleem op met synchronisatie

Onlangs bracht Apple voor de iPhone en iPad al iOS 18.2.1 en iPadOS 18.2.1 uit, maar nu is het de beurt aan de Apple TV die een update krijgt naar hetzelfde versienummer. Dat betekent overigens niet dat de update dezelfde inhoud heeft. In tvOS 18.2.1 wordt een specifiek Apple TV-probleem opgelost.

tvOS 18.2.1 beschikbaar

Apple had namelijk een probleem ontdekt waardoor gegevens niet goed gesynchroniseerd werden tussen apparaten. Hoewel de omschrijving van het probleem niet heel specifiek is, zou dit te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld progressie in games, de kijkvoortgang in apps als de Apple TV-app of het synchroniseren van Apple TV-beginschermen. Merkte jij dus onlangs dat gegevens op een Apple TV niet goed werden bijgewerkt, dan is dat met tvOS 18.2.1 als het goed is helemaal opgelost.

De releasenotes van tvOS 18.2.1 zijn namelijk als volgt:

This update addresses an issue where data may not sync correctly across devices.

In tegenstelling tot normaal, is er deze keer geen update voor de HomePod. De HomePod draait in principe op hetzelfde besturingssysteem als de Apple TV, aangezien de HomePod-software gebaseerd is op tvOS. Meestal brengt Apple daarom tegelijkertijd updates uit, maar daar is nu dus geen sprake van.

tvOS 18.2.1 downloaden

Je downloadt tvOS 18.2.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.