Het apparaat waar je Siri het meest op gebruikt, is misschien wel de HomePod. Als er dus een apparaat is dat baat heeft van een veel slimmere en geavanceerde Siri, dan is het Apple’s speaker wel. Die verbeterde Siri komt eraan, als onderdeel van Apple Intelligence. Siri begrijpt veel beter wat je bedoelt (ook als je een beetje over je woorden struikelt) en je kunt vervolgvragen stellen zonder delen van je eerdere vraag te hoeven herhalen. Ideaal dus voor een speaker zonder scherm, waarmee je vooral met je stem communiceert. Maar het lijkt er niet op dat Apple Intelligence (en daarmee de betere Siri) zijn weg vindt naar de HomePod.

HomePod en Apple Intelligence: reken er maar niet op

Dat verwacht Mark Gurman, Apple-expert bij Bloomberg. In de nieuwste editie van zijn wekelijkse nieuwsbrief zegt hij dat hij niet verwacht dat Apple Intelligence naar de HomePod komt. Daar zijn twee voornaamste redenen voor. Allereerst vereist Apple Intelligence minimaal 8GB RAM, terwijl de huidige HomePod en HomePod mini maar 1GB RAM hebben. Apple kan dit bij een toekomstig model natuurlijk aanpassen, maar gaat Apple die moeite nemen? Daar lijkt het niet op.

De tweede reden is namelijk dat de HomePod volgens Gurman een apparaat is dat “te weinig verkocht wordt om daar de ontwikkeltijd voor Apple Intelligence aan te verspillen”. Hoewel het er niet naar uit ziet dat de HomePod helemaal gaat verdwijnen, zou Apple geen tijd en geld willen besteden om het geschikt te maken voor Apple Intelligence. In ieder geval niet voorlopig. In plaats daarvan zou Apple vooral willen focussen op een nieuw robotachtig apparaat met een scherm waarin Apple Intelligence direct een belangrijke rol speelt, zo vult Gurman aan. Hij doelt hier vermoedelijk op Apple’s huisrobot waar al een tijdje aan gewerkt zou worden.

Apple zou natuurlijk wel Siri apart nog kunnen verbeteren voor de HomePod, dus los van Apple Intelligence als nieuw AI-systeem. Bijvoorbeeld nadat ze meer ervaring opgedaan hebben met de Apple Intelligence-variant. Maar concrete aanwijzingen daarvoor zijn er niet, dus wat dat betreft is het pure speculatie.

‘Apple Intelligence wel naar Vision Pro’

Een apparaat dat wel genoeg rekenkracht heeft en waar Apple nog volop in gelooft, is de Vision Pro. Apple zou volgens Gurman bezig zijn om Apple Intelligence volgend jaar naar de Vision Pro te brengen. Dit zou dan bijvoorbeeld onderdeel kunnen worden van visionOS 3. Gurman zegt dat Apple vooral voor de uitdaging staat om alles goed te integreren binnen de mixed reality-omgeving. De basis van visionOS is gebaseerd op iPadOS, waardoor het inbouwen van Apple Intelligence in dat opzicht niet heel ingewikkeld hoeft te zijn.

Maar het zal nog wel jaren gaan duren voordat wij daar in Nederland wat aan hebben. De Vision Pro zelf is nog niet eens in Nederland verkrijgbaar, maar komt deze maand wel naar Duitsland, Frankrijk en enkele andere landen. Apple Intelligence zal echter voorlopig nog niet naar de EU komen, dus zelfs in de landen waar de Vision Pro straks wel te koop is, zullen ze nog flink geduld moeten hebben.