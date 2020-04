HomePod-software nu gebaseerd op tvOS, niet iOS

Het besturingssysteem waarop de HomePod draait is niet meer gebaseerd op iOS, maar op tvOS. Dat blijkt uit een analyse van de code.

De update 13.4 voor de HomePod verscheen in maart, samen met andere versies van iOS, iPadOS en tvOS. Apple meldde de gebruikelijke bugfixes en prestatieverbeteringen. Maar ondertussen is nog meer veranderd: de software is gebaseerd op tvOS en dat kan grote gevolgen hebben. tvOS is namelijk ontworpen voor apparaten die altijd aan het stroom hangen en geen eigen scherm hebben. Ook kan het betekenen dat bepaalde iPhones geen update meer krijgen. Dat zit zo: mogelijk wil Apple in iOS 14 stoppen met ondersteuning van de A8-chip, die onder andere in de iPhone 6 (Plus) zit. Dit toestel krijgt dan geen updates meer, net als de iPad Air 2 en de iPad mini 4. Maar de A8-chip zit ook in de HomePod en de Apple TV HD en die wil Apple ongetwijfeld nog wel blijven ondersteunen.



Door de HomePod-software te baseren op tvOS kan Apple langer updates uitbrengen, omdat ze zich bij tvOS maar op twee chips hoeven te richten: de A8 in de Apple TV HD en de A10x in de Apple TV 4K. De kern van het besturingssysteem is bij iOS en tvOS overigens wel hetzelfde, maar de uitwerking is iets anders. Apple past elk systeem aan de toepassing aan, met verschillen in interface, instellingen en APIs.

Geen scherm, geen draadloze speaker?

De Apple TV heeft geen scherm en dat kan betekenen dat we van Apple wellicht geen HomePod met scherm meer hoeven te verwachten, zoals de Google Nest Hub. Ook hangt een Apple TV altijd aan het stopcontact, terwijl iOS is ontworpen voor apparaten met een interne batterij. Dit heeft gevolgen voor het energiebeheer. Er hoeven bij de HomePod minder aanpassingen te worden gedaan om te zorgen dat het energieverbruik minimaal is, zodat de batterij langer meegaat. De overstap naar tvOS zou kunnen betekenen dat er geen draadloze speaker van Apple komt.

De Apple TV en HomePod hebben al één overeenkomst: ze werken allebei als woninghub voor HomeKit, aangezien ze altijd thuis staan en altijd zijn aangesloten. Dit zou een praktische reden kunnen zijn geweest voor Apple om de overstap te maken: de apparaten zijn toch al grotendeels gelijk, al is de functie (tv aansturen en muziek afspelen) wel heel verschillend.

Nieuwe HomePod en Apple TV op komst

Dat Apple nu de overstap maakt kan te maken hebben met nieuwe producten. Maandag waren er opnieuw geruchten over een kleinere HomePod, die Apple nog dit jaar zou willen uitbrengen. Code van softwareversie 13.4 van de HomePod laat zien dat er tenminste twee nieuwe modellen van Apple’s slimme speaker aan zitten te komen. Veel details zijn nog niet bekend, al spreekt Bloomberg van een speaker die ongeveer half zo groot is als het huidige model.

Wel laat Apple’s overstap naar tvOS zien dat ze nog niet van plan zijn de HomePod met pensioen te sturen. Daarnaast lijkt er een nieuwe versie van de Apple TV aan te komen. Ook daarvoor zijn al aanwijzingen gevonden, onder andere met betrekking tot meer opslag. Al moeten we voor beide apparaten waarschijnlijk wel wachten tot komend najaar.