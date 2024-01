Gerucht: ‘iPhone 17 krijgt flink verbeterde frontcamera’

Al sinds de iPhone 11-serie gebruikt Apple voor de frontcamera een 12-megapixel lens. Bij de iPhone 14-serie had Apple de specificaties daarvan wel verbeterd, met ondersteuning voor autofocus en een beter diafragma, maar de resolutie is al sinds 2019 gelijk. Daar gaat op termijn verandering in komen, zo schrijft Apple-analist Ming-Chi Kuo. Volgens hem gaat Apple bij de iPhone 17-serie namelijk de frontcamera verbeteren.

’24-megapixel frontcamera in iPhone 17′

De iPhone 17-serie krijgt volgens de analist een 24-megapixel frontcamera, bestaande uit zes elementen. Momenteel gebruikt Apple voor de iPhone 15-serie nog een 12-megapixel lens met vijf elementen. In de iPhone 16-serie zien we op dit vlak geen upgrades, zo voegt de analist toe. Door de upgrade naar een 24-megapixel lens in de iPhone 17, wordt de beeldkwaliteit van de foto’s aanzienlijk verbeterd.

Genius is de leverancier van deze lens en door de betere specificaties en de hogere prijs van dit onderdeel, profiteert de leverancier daar flink van. Maar we moeten er dus nog wel even op wachten: de iPhone 17-serie wordt pas in 2025 verwacht.

Het is nog wel de vraag hoe de frontcamera er vanaf de buitenkant uit gaat zien. Er zijn geruchten dat Apple de sensoren van Face ID onder het scherm wil plaatsen, waardoor er dus voor de camera nog alleen een klein rond gaatje over blijft. Het zal pas tot na 2026 duren voordat er helemaal geen uitsnede meer is voor de camera en Face ID-sensoren, zo is de verwachting nu.

Eerst iPhone 16-serie aan de beurt

Ming-Chi Kuo zegt niet voor welke iPhone 17-modellen de frontcamera verbeterd wordt, maar wij gaan er vanuit dat dit geldt voor alle vier de modellen. In de rest van zijn vooruitblik geeft hij namelijk aan dat de iPhone 16 Pro (zoals verwacht) een periscopische cameralens krijgt, net als de iPhone 15 Pro Max nu. Ook krijgen de iPhone 16 Pro-modellen een betere ultrawidelens, met een upgrade naar 48-megapixel. Die voorspelling werd eerder al gedaan, zoals je kon lezen in ons artikel met geruchten over de iPhone 16-camera.