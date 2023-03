Volgens analist Ming-Chi Kuo wil Apple de huidige HomePod een flinke redesign geven. Het apparaat krijgt een ingebouwd scherm van 7-inch. Kuo gokt erop dat het apparaat in de eerste helft van 2024 uit komt. In een bericht op Medium schrijft Kuo dat het nieuwe model nog meer integratie biedt met Apple’s andere hardwareproducten. De schermen van het apparaat zullen vermoedelijk worden gemaakt door Tianma. Dit bedrijf zal dan ook flink profiteren van Apple’s nieuwe smart home-strategie, meldt Kuo.



HomePod met scherm in 2024

Als de samenwerking met Tianma bevalt, zou dit bedrijf ook wel eens de iPad -schermpanelen kunnen gaan leveren. Het gaat om een nieuwe toeleverancier van Apple . Kuo voorspelt dat dezelfde groei te verwachten is die we eerder bij toeleveranciers BYD Electronics en BOE hebben gezien: ze beginnen met eenvoudige producten en krijgen steeds meer opdrachten, ook voor high-end producten. Momenteel produceert Tianma schermpanelen voor Android -smartphones. De capaciteit zit momenteel vol, maar voor Apple wil het bedrijf ongetwijfeld wat plek maken. Kuo voorspelt dat de omzet en winst van Tianma in 2023 de marktverwachtingen gaan overtreffen.

Voor ons is echter interessanter: wanneer komt die HomePod met scherm? Een release in 2024 lijkt steeds vastere vormen aan te nemen. Er wordt al veel langer gesproken over een HomePod met meer functionaliteit. Twee jaar geleden schreven we al dat Apple werkt aan een nieuw product dat de Apple TV en HomePod-speaker combineert. Het zou daarbij gaan om een nieuw apparaat voor aan je televisie, met daarin ook een HomePod-speaker en een camera voor videobellen.

Bloomberg heeft al tot drie keer toe benadrukt dat Apple een combinatie tussen de HomePod en Apple TV met camera wil ontwikkelen. Volgens Mark Gurman zou Apple wel tegen problemen aangelopen zijn tijdens de ontwikkeling, maar is het idee nog niet in de ijskast gezet. Volgens zijn bronnen had het product in 2023 moeten verschijnen, maar dat lijkt er niet meer van te komen. Dat Kuo nu spreekt over een release in 2024, past dan ook in dit tijdplan. Kuo spreekt echter niet van een combinatie van HomePod met Apple TV, maar simpelweg over een HomePod met display. Zo’n scherm zou je kunnen gebruiken om te videobellen.