HomePod vergelijken: HomePod mini vs standaard HomePod

Apple heeft tot op heden twee HomePod-modellen in het assortiment: de standaard HomePod en de kleinere HomePod mini. Maar welke HomePod past het beste bij jou? Welke verschillen tussen de HomePod mini vs standaard HomePod geven voor jou de doorslag? Wil je de HomePod vergelijken, dan ben je hier bij het juiste adres.

Wat belangrijk is om van tevoren te weten, is dat de HomePod nog altijd officieel niet in Nederland verkrijgbaar is. Inmiddels zijn er wel enkele Nederlandse webshops die de HomePod voor jou geïmporteerd hebben en te koop aanbieden. Meer over de HomePod kopen in Nederland lees je in ons artikel.

Bekijk ook HomePod kopen in Nederland, België en andere landen: dit moet je weten Wil je de Apple HomePod kopen? Lees hier alles over prijzen, levertijden en meer. Waar moet je rekening mee moet houden, waar is de HomePod het goedkoopst en hoe kun je de HomePod kopen in Duitsland en Frankrijk? We geven antwoord op al je vragen!

HomePod mini vs HomePod verschillen

In de basis lijken beide speakers op elkaar, maar er zijn (ook los van het design en formaat) duidelijke verschillen. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de HomePod mini en gewone HomePod:

Prijs : De huidige adviesprijs verschilt enorm: de HomePod mini is er al voor €99, terwijl je voor de standaard HomePod €329 betaalt. Laatstgenoemde is wel vaak bij (buitenlandse) winkels in de aanbieding.

: De huidige adviesprijs verschilt enorm: de HomePod mini is er al voor €99, terwijl je voor de standaard HomePod €329 betaalt. Laatstgenoemde is wel vaak bij (buitenlandse) winkels in de aanbieding. Design : De HomePod mini is bijna helemaal rond, terwijl de gewone HomePod een cilindervorm heeft.

: De HomePod mini is bijna helemaal rond, terwijl de gewone HomePod een cilindervorm heeft. Afmetingen : De HomePod mini doet zijn naam eer aan: hij is slechts 84,3 millimeter hoog en 97,9 millimeter breed. De gewone HomePod is een stuk forser: 172 bij 142 millimeter.

: De HomePod mini doet zijn naam eer aan: hij is slechts 84,3 millimeter hoog en 97,9 millimeter breed. De gewone HomePod is een stuk forser: 172 bij 142 millimeter. Gewicht : Qua gewicht wint de HomePod mini het ook: deze weegt maar 345 gram, terwijl de gewone HomePod 2,5 kilo weegt.

: Qua gewicht wint de HomePod mini het ook: deze weegt maar 345 gram, terwijl de gewone HomePod 2,5 kilo weegt. Audiotechniek : De twee speakers gebruiken elk een andere audiotechniek. De gewone HomePod levert het beste en meest rijke geluid dankzij de high-excursion woofer en zeven tweeters. De HomePod mini heeft een zogenaamde full-range driver en dual passieve radiators. Kortom: ben je op zoek naar het beste geluid, dan moet je de gewone HomePod hebben.

: De twee speakers gebruiken elk een andere audiotechniek. De gewone HomePod levert het beste en meest rijke geluid dankzij de high-excursion woofer en zeven tweeters. De HomePod mini heeft een zogenaamde full-range driver en dual passieve radiators. Kortom: ben je op zoek naar het beste geluid, dan moet je de gewone HomePod hebben. Spatial Awareness : Spatial Awareness is een functie waardoor de HomePod weet waar hij staat in de omgeving. Hierdoor past hij het geluid automatisch aan, zodat de geluidsgolven de juiste kant op gaan. Dit ontbreekt op de HomePod mini.

: Spatial Awareness is een functie waardoor de HomePod weet waar hij staat in de omgeving. Hierdoor past hij het geluid automatisch aan, zodat de geluidsgolven de juiste kant op gaan. Dit ontbreekt op de HomePod mini. Microfoons : De microfoons zorgen ervoor dat de speaker je op een afstand kan horen als je commando’s geeft. De gewone HomePod heeft er zes, terwijl de mini er vier heeft. De mini is daardoor meer geschikte voor kleinere ruimtes.

: De microfoons zorgen ervoor dat de speaker je op een afstand kan horen als je commando’s geeft. De gewone HomePod heeft er zes, terwijl de mini er vier heeft. De mini is daardoor meer geschikte voor kleinere ruimtes. Home theater met Apple TV 4K : Deze nieuwe functie komt binnenkort beschikbaar op de gewone HomePod. Je kan de HomePod gebruiken als homecinema speaker met de Apple TV 4K, zodat 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid kan afspelen met geschikte content op de Apple TV 4K. Omdat je hier de Spatial Awareness voor nodig hebt, werkt dit niet met de HomePod mini.

: Deze nieuwe functie komt binnenkort beschikbaar op de gewone HomePod. Je kan de HomePod gebruiken als homecinema speaker met de Apple TV 4K, zodat 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid kan afspelen met geschikte content op de Apple TV 4K. Omdat je hier de Spatial Awareness voor nodig hebt, werkt dit niet met de HomePod mini. Wifi : Beide speakers werken met wifi, maar de gewone HomePod met 802.11ac met MIMO. De HomePod mini alleen met 802.11n.

: Beide speakers werken met wifi, maar de gewone HomePod met 802.11ac met MIMO. De HomePod mini alleen met 802.11n. Thread : De Thread-technologie is een nieuwe standaard voor onder andere smart home-apparaten. Het is ingebouwd in de HomePod mini, maar het werkt alleen met HomeKit-geschikte Thread-apparaten. De exacte toepassingen van deze functie zijn nog niet bekend.

: De Thread-technologie is een nieuwe standaard voor onder andere smart home-apparaten. Het is ingebouwd in de HomePod mini, maar het werkt alleen met HomeKit-geschikte Thread-apparaten. De exacte toepassingen van deze functie zijn nog niet bekend. Ultra-Wideband : Dankzij de U1-chip met Ultra-Wideband in de HomePod mini, kun je muziek gemakkelijk overzetten van je iPhone naar HomePod. Ook gepersonaliseerde suggesties verschijnen op je iPhone als je deze bij de HomePod mini houdt, zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen. Dit werkt alleen in combinatie met een iPhone met U1-chip (iPhone 11 of nieuwer).

: Dankzij de U1-chip met Ultra-Wideband in de HomePod mini, kun je muziek gemakkelijk overzetten van je iPhone naar HomePod. Ook gepersonaliseerde suggesties verschijnen op je iPhone als je deze bij de HomePod mini houdt, zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen. Dit werkt alleen in combinatie met een iPhone met U1-chip (iPhone 11 of nieuwer). Stroomkabel: De stroomkabel zit op beide modellen vast aan de speaker, maar bij de HomePod mini is het uiteinde een usb-c-aansluiting. Je kan dan de meegeleverde 20W-adapter gebruiken. Je bent daardoor flexibeler in de stekker die je gebruikt, want bij de gewone HomePod zit er een vaste stekker aan.

De keuze tussen de HomePod mini en de gewone HomePod kun je het beste maken op wat je met de speaker wil en waar je die plaatst. Heb je een grote ruimte, zoals een grote woonkamer, of wil je de HomePod gebruiken als homecinemasysteem, dan kan je het beste voor de gewone HomePod kiezen. Deze heeft een beter geluid, past zich aan aan de omgeving en is krachtig genoeg om een grote ruimte te vullen met mooi geluid.

De HomePod mini is vooral voor erbij of voor kleinere ruimtes, zoals een appartement. Hij is ook handig als je bijvoorbeeld een slimme speaker in de slaapkamer of kantoortje wil, zodat je ook daar het geluid af kan spelen. De HomePod mini is bovendien makkelijker overal in huis te plaatsen, dankzij het kleinere ontwerp van de speaker.

Overeenkomsten HomePod vs HomePod mini

De speakers hebben ook veel overeenkomsten. Dit zijn de belangrijkste:

Kleuren en materiaal : Beide speakers zijn gemaakt van hetzelfde stoffen materiaal en je kan kiezen uit twee kleuren: wit of spacegrijs.

: Beide speakers zijn gemaakt van hetzelfde stoffen materiaal en je kan kiezen uit twee kleuren: wit of spacegrijs. Siri : Siri is op beide speakers aanwezig en biedt ook dezelfde mogelijkheden. Je kan muziek afspelen en pauzeren, HomeKit-apparaten bedienen en algemene kennisvragen stellen. Op dit moment kan dat in zes talen, waaronder Engels, Duits en Frans. Nederlands ontbreekt nog altijd.

: Siri is op beide speakers aanwezig en biedt ook dezelfde mogelijkheden. Je kan muziek afspelen en pauzeren, HomeKit-apparaten bedienen en algemene kennisvragen stellen. Op dit moment kan dat in zes talen, waaronder Engels, Duits en Frans. Nederlands ontbreekt nog altijd. AirPlay en multiroom audio : Beide speakers ondersteunen AirPlay 2, zodat je muziek vanaf je iPhone naar meerdere HomePod-speakers tegelijkertijd kan sturen. Je kan dan bijvoorbeeld in elke kamer dezelfde muziek synchroon afspelen.

: Beide speakers ondersteunen AirPlay 2, zodat je muziek vanaf je iPhone naar meerdere HomePod-speakers tegelijkertijd kan sturen. Je kan dan bijvoorbeeld in elke kamer dezelfde muziek synchroon afspelen. Stereopaar : Zowel de HomePod mini als de HomePod zijn met elk twee exemplaren te koppelen als stereopaar. Dat betekent dat het linker en rechter audiokanaal vanaf de juiste kant komt. Hou er wel rekening mee dat je een HomePod mini niet kan koppelen met een gewone HomePod als één stereopaar.

: Zowel de HomePod mini als de HomePod zijn met elk twee exemplaren te koppelen als stereopaar. Dat betekent dat het linker en rechter audiokanaal vanaf de juiste kant komt. Hou er wel rekening mee dat je een HomePod mini niet kan koppelen met een gewone HomePod als één stereopaar. Intercom : Met de nieuwe Intercom-functie kun je via de HomePod-speakers andere gezinsleden aanspreken. Binnenkort kun je op deze manier het audiobericht ook beluisteren via de iPhone, iPad, Apple Watch en CarPlay.

: Met de nieuwe Intercom-functie kun je via de HomePod-speakers andere gezinsleden aanspreken. Binnenkort kun je op deze manier het audiobericht ook beluisteren via de iPhone, iPad, Apple Watch en CarPlay. HomeKit : Allebei de speakers zijn geschikt als HomeKit-hub, zodat je je apparaten op afstand kan bedienen. Ook het in- en uitschakelen en bedienen van HomeKit-apparaten kan via de HomePod. Het is daarvoor niet nodig om Siri op je iPhone in dezelfde taal als op de HomePod te zetten, zoals wel nodig is voor de persoonlijke verzoeken.

: Allebei de speakers zijn geschikt als HomeKit-hub, zodat je je apparaten op afstand kan bedienen. Ook het in- en uitschakelen en bedienen van HomeKit-apparaten kan via de HomePod. Het is daarvoor niet nodig om Siri op je iPhone in dezelfde taal als op de HomePod te zetten, zoals wel nodig is voor de persoonlijke verzoeken. Persoonlijke verzoeken : Onder dit onderdeel wordt het versturen van berichten, bekijken en aanmaken van je agenda-afspraken en het gebruik van Siri-apps op je iPhone verstaan. Hou er rekening mee dat je hiervoor wel Siri op je iPhone in dezelfde taal moet hebben als Siri op je HomePod (bijvoorbeeld Engels).

: Onder dit onderdeel wordt het versturen van berichten, bekijken en aanmaken van je agenda-afspraken en het gebruik van Siri-apps op je iPhone verstaan. Hou er rekening mee dat je hiervoor wel Siri op je iPhone in dezelfde taal moet hebben als Siri op je HomePod (bijvoorbeeld Engels). Aanraakbediening en volumeknoppen : Bovenop de HomePod en HomePod mini is een aanraakgevoelig deel, waarmee je Siri kan activeren, muziek kan bedienen en het volume aan kan passen. Met de plus- en minknop zet je de HomePod harder of zachter.

: Bovenop de HomePod en HomePod mini is een aanraakgevoelig deel, waarmee je Siri kan activeren, muziek kan bedienen en het volume aan kan passen. Met de plus- en minknop zet je de HomePod harder of zachter. Bluetooth: Bluetooth 5.0 is beschikbaar op beide HomePods. Dit zorgt voor een snelle verbinding met bijvoorbeeld je iPhone en andere HomeKit-apparaten die werken met Bluetooth.

Specificaties HomePod vs HomePod mini

Wil je alle specificatie van de HomePod vs HomePod mini nog eens bekijken, check dan onze uitgebreide tabel waarin we de specs van de HomePod en HomePod mini op een rij gezet hebben.

Tabel niet (goed) zichtbaar? Je bekijkt de specificaties ook hier!

Conclusie HomePod vergelijken: HomePod mini vs gewone HomePod

De verschillen tussen de HomePod en HomePod mini zijn overduidelijk. De kleinere versie is vooral bedoeld voor afzonderlijke kamers en kleinere ruimtes, terwijl de standaard HomePod vooral geschikt is voor (grotere) woonkamers en als homecinemaset. De standaard HomePod levert een betere geluidskwaliteit, wat vooral mogelijk is dankzij de geavanceerdere technologie en de functies als Spatial Awareness.

Maar dat wil niet zeggen dat de HomePod mini geen geschikte speaker is. De HomePod mini is ideaal als aanvulling of als je een slimme speaker in bijvoorbeeld je thuiswerkkantoor of slaapkamer wil. De HomePod mini heeft een hele andere functie in het huishouden, ook al zijn er ook veel overeenkomsten als je kijkt naar functies. AirPlay 2, Siri, HomeKit en meer zijn op allebei de modellen beschikbaar, dus als je alleen voor de slimme functies en nauwe samenwerking met je Apple-producten gaat, kun je met beide speakers alle kanten op.

