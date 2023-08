Apple Watch X wordt een mijlpaal

De Apple Watch X is de tiende generatie van de smartwatch en net als bij de iPhone X zouden er plannen zijn om flink uit te pakken met een redesign. Dat schrijft Mark Gurman in de nieuwste versie van zijn Power On-nieuwsbrief. Na jaren van kleine aanpassingen is het in 2024 of 2025 tijd voor iets nieuws, met grote wijzigingen in het design. Gurman spreekt over het grootste redesign ooit.



Apple zou van plan zijn om de Apple Watch X dunner dan ooit te maken, mogelijk met een nieuw magnetisch systeem voor het bevestigen van horlogebandjes. Dit zou kunnen betekenen dat de huidige bandjes niet meer passen. De huidige oplossing, waarbij je de bandjes in een sleuf schuift, zou te veel ruimte in nemen. Door over te stappen naar een magnetische bevestiging, komt er meer ruimte vrij voor de batterij en andere interne componenten. Volgens mensen die bij de ontwikkeling van de nieuwe Apple Watch-modellen betrokken zijn, is het huidige schuifsysteem niet efficiënt en kan de ruimte beter worden benut.

Huidige bandjes niet meer bruikbaar?

Het magneetsysteem heeft wel consequenties voor mensen die al een flinke collectie aan horlogebandjes hebben verzameld: zij kunnen waarschijnlijk hun huidige bandjes niet meer gebruiken. Toch is er nog hoop: Gurman weet niet zeker of de magneetbevestiging wel doorgang vindt. Apple zou er nog niet definitief over uit zijn, of ze het gaan toepassen. Daarnaast zou Apple nog meer oplossingen overwegen om de Apple Watch een ander uiterlijk te geven en op punten verder te verbeteren. Zo zou er gewerkt worden aan een microLED-display en een bloeddrukmeter.

Elk jaar een nieuwe Apple Watch?

Verder meldt Gurman dat Apple intern gesprekken heeft gehouden of het wel nodig is om elk jaar een nieuwe Apple Watch uit te brengen. De Apple Watch Series 9 die in september verschijnt, zou volgens geruchten niet veel meer zijn dan een spec-bump. Het zou te moeilijk zijn om elk jaar weer interessante nieuwe functies toe te voegen – en dat blijkt ook wel uit de huidige line-up. Als je nu nog een Apple Watch Series 4 of nieuwer hebt loop je maar een paar functies mis. Je kunt er nog prima een tijdje mee vooruit, mits de batterij het nog goed volhoudt en je nog updates krijgt.

Eerder was er al een gerucht over een nieuw type Apple Watch-bandje van textiel met magnetische sluiting. Die komt er mogelijk dit jaar al. Wat een Apple Watch met microLED-scherm betreft: daarvan verwachten de analisten dat ‘ie pas in 2026 komt.