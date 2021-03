De HomePod mini is met zijn lage prijs en compacte formaat een indrukwekkende speaker, zoals je eerder al kon lezen in onze HomePod mini review. Met een mooi geluid (zeker voor het formaat) en vele functies zoals Thread, is de HomePod mini een aantrekkelijk product. Maar Apple heeft stiekem nog meer functies in de HomePod mini gestopt. Uit een analyse blijkt namelijk dat er een sensor voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid in de HomePod mini zit, zo ontdekte Bloomberg.



HomePod mini heeft temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

De sensor van maar anderhalve bij anderhalve millimeter is verstopt in de plastic onderkant van de HomePod mini. Hij zit verwerkt in de buurt van de stroomkabel. In opdracht van Bloomberg is iFixit, gespecialiseerd in het uit elkaar halen van apparaten, op zoektocht gegaan. Zij bevestigen dan ook het bestaan van de sensor. Omdat de sensor relatief ver weg van de andere innerlijke componenten zit, is het ontworpen om de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer te meten en dus niet voor de innerlijke temperatuur.



Foto iFixit, via Bloomberg

Als gebruiker van de HomePod mini kan je echter nog niks met de sensor. Hoewel de sensor aanwezig is, maakt de HomePod mini er nog geen gebruik van. Apple maakt op haar website bij de specificaties ook geen melding van de sensor. Maar dat de chip aanwezig is, betekent dat Apple met een software-update functies toe kan voegen. De HomePod mini kan dan gebruikt worden als temperatuurmeter en je op de hoogte houden van de luchtvochtigheid in een kamer. Als Apple de functie in HomeKit vrijgeeft via een software-update, kan dit via automatiseringen gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een ventilator of een luchtbevochtiger met slimme stekker. Sommige slimme luchtbevochtigers hebben zelf al een sensor, zoals de VOCOlinc MistFlow.

Vaker extra functies na software-updates

Het is niet de eerste keer dat Apple nieuwe functies aan een apparaat toevoegt via een software-update, waar een hardwareonderdeel voor nodig is. De HomePod mini heeft een U1-chip, maar die werd pas gebruikt in de HomePod software-update 14.4. Door een geschikte iPhone dichtbij te houden, kun je op een nieuwe manier muziek overzetten. Een ander Apple-voorbeeld is de iPod touch uit 2008, die bij introductie al een Bluetooth-chip had. Deze werd na een jaar pas via een software-update geactiveerd.

Een vergelijkbaar voorbeeld is de Philips Hue Motion-sensor. Toen deze sensor verscheen, werkte hij alleen in de Hue-app. Maar na een software-update, werd de sensor ook geschikt voor HomeKit. In HomeKit meet de sensor ook de temperatuur en luchtvochtigheid.

Apple maakt zelf geen smart home-producten, op de Apple TV en HomePod na. Als Apple de sensor van de HomePod mini in de toekomst activeert, zou dat het eerste Apple-product van dit type in de Woning-app zijn. Het is niet duidelijk of en wanneer de sensor geactiveerd wordt. Volgens bronnen is het slechts een kwestie van tijd.