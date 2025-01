LOL: Last One Laughing (seizoen 3)

LOL: Last One Laughing of LOL is een Prime Video-programma dat wereldwijd wordt uitgezonden. In het programma zitten komieken met elkaar in een huis waar ze niet mogen lachen. In het programma verblijven tien komieken zes uur lang in een huis dat volhangt met camera’s. De bedoeling is dat ze niet lachen om hun collega’s: bij de eerste keer lachen gebeurt er niks, maar bij de tweede keer ligt diegene uit het spel. Degene die als laatste overblijft wint 50.000 euro voor het goede doel.