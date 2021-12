2021 komt zo langzamerhand aan zijn eind en dus is het ook alweer tijd om voorzichtig vooruit te blikken op 2022. Binnenkort zullen we op iCulture met onze eigen grote vooruitblik komen, maar Mark Gurman geeft in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief alvast een klein voorschot op wat er volgend jaar komen gaat. Het meest interessant zijn zijn voorspellingen over de Mac en Apple Watch, hoewel er geen écht nieuwe informatie naar boven komt.



‘Vijf nieuwe Macs in 2022’

In totaal gaat Apple volgens Gurman vijf Macs uitbrengen. Het gaat dan om de nieuwe high-end iMac, als opvolger van de huidige 27-inch iMac met Intel-processor, de compleet vernieuwde MacBook Air, de nieuwe Mac mini, een nieuw instapmodel voor de MacBook Pro en een hele nieuwe Mac Pro met Apple Silicon-chip. De nieuwe grote iMac krijgt een vernieuwd ontwerp en waarschijnlijk een snellere chip (mogelijk een M1 Pro en M1 Max), terwijl de vernieuwde MacBook Air een M2-chip krijgt. Daarbij krijgt de MacBook Air het grootste redesign sinds de introductie van dit model, zo zegt Gurman.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe MacBook Air 2022 met M2 krijgt MagSafe en iMac-achtige kleuren' Volgend jaar staat er een nieuwe MacBook Air op het programma. De nieuwe MacBook Air van 2022 krijgt MagSafe en een 1080p-camera en verschijnt in iMac-achtige kleuren.

Hoe het nieuwe instapmodel van de MacBook Pro eruit gaat zien, is niet helemaal duidelijk. Het gaat hier waarschijnlijk om de opvolger van de huidige 13-inch MacBook Pro. Welke chip erin komt zegt Gurman niet, maar het zou goed kunnen dat het hier om een M2-chip gaat. Over de nieuwe Mac mini is al meer bekend. Oorspronkelijk werd verwacht dat Apple dit model dit najaar uit zou brengen, maar dat wordt nu ergens in 2022.

‘Drie nieuwe Apple Watches in 2022’

Over de Apple Watch herhaalt Gurman zijn eerdere voorspelling dat het om drie nieuwe modellen gaat. Allereerst werkt Apple aan de opvolger van de Apple Watch Series 7, namelijk de Apple Watch Series 8. Wat er nieuw is in dit model zegt hij niet, maar volgens eerdere geruchten komen er nieuwe gezondheidsfuncties en mogelijk een nieuw ontwerp. Verder werkt Apple aan een nieuwe Apple Watch SE voor 2022. Ook hiervan is onduidelijk wat er nieuw is, maar we verwachten in ieder geval een bijgewerkte chip.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple werkt aan opvolger Apple Watch SE, verschijnt in 2022' Apple zou werken aan een opvolger van de Apple Watch SE. Het instapmodel krijgt volgens bronnen in 2022 een nieuwe versie, maar wat is er nieuw?

Het derde model dat Gurman verwacht is een nieuwe ‘rugged’ Apple Wach. Deze Apple Watch voor extreme sporten zou een stevigere behuizing krijgen en dus meer gefocust zijn op sporters en mensen die er actief op uit trekken. In ons eerdere artikel schreven we waarom een Apple Watch-sportversie een goed idee is.

Bekijk ook Opinie: 5 redenen waarom een robuuste Apple Watch sportversie een goed idee is Apple zou werken aan een extra stevige sportversie van de Apple Watch. Waarom zou Apple dit doen en wat heb je eraan? We zetten vijf redenen op een rij waarom dit een goed idee is.

Meer voorspellingen: iPhones, AirPods en iPads

Ook voor andere producten geeft Gurman een korte vooruitblik. Dit zijn de producten die hij nog verwacht: