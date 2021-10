Nu Apple de 2021 MacBook Pro heeft aangekondigd, krijgen we ook een iets beter beeld van hoe de toekomstige MacBooks eruit gaan zien en welke functies die mogelijk krijgen. Het verleden heeft namelijk wel bewezen dat een nieuw model een goede indicatie is voor welke richting Apple met andere nieuwe modellen op gaat. Geruchtenlekker Dylan (@dylandkt), die wel vaker juiste informatie wist te geven over nieuwe Macs, deelt nu in een reeks tweets nieuwe details over de aankomende MacBook Air 2022, die mogelijk simpelweg ‘MacBook’ gaat heten. Er komt een nieuw design en er zijn overeenkomsten met de nieuwste MacBook Pro-modellen.



‘Nieuwe MacBook Air 2022 met nieuw ontwerp, M2-chip en meer’

Om te beginnen krijgt het nieuwe model een gloednieuw design, dat wel wat wegheeft van de nieuwste MacBook Pro, zo zegt de bron. Apple zou niet meer voor het aflopende ontwerp gekozen hebben, waarbij de onderkant bij het scherm dikker is dan bij de trackpad. Maar de nieuwe MacBook (Air) zou wel een stuk dunner en lichten worden dan de MacBook Pro. Er waren eerder al geruchten over het design van de nieuwe MacBook Air en de bron van vandaag gaat daarin mee. Hij stelt dat het model in meerdere kleuren komt, die vergelijkbaar zijn met de iMac 2021. De huidige iMac is beschikbaar in blauw, groen, roze, paars, geel, oranje en zilver.

De schermranden en het toetsenbord worden “off-white”, wat de MacBook in zijn geheel een lichtere uitstraling geeft. Eerdere renders toonden al hoe zo’n MacBook eruit kan zien en waarschijnlijk zit dit niet ver van de realiteit af. De iMac 2021 heeft ook witte schermranden en een wit toetsenbord. Het toetsenbord krijgt functietoetsen van volledig formaat. Dit zijn waarschijnlijk dezelfde toetsen als op de nieuwe MacBook Pro 2021.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys. — Dylan (@dylandkt) October 21, 2021

‘Wel MagSafe, maar geen hdmi en sd-kaartslot’

De nieuwe MacBook (Air) krijgt volgens dezelfde bron ook een MagSafe-aansluiting, waarmee je hem met de magnetische kabel kan opladen. Maar je hoeft niet te rekenen op de andere aansluitingen die Apple weer teruggebracht heeft op de MacBook Pro. Er komt dus geen hdmi-poort en ook geen sd-kaartslot, zo zijn de geruchten nu. Wel vind je er meerdere usb-c-poorten, al is nog niet duidelijk hoeveel precies.

Het scherm is waarschijnlijk een mini-LED display, maar geavanceerde functies zoals ProMotion hoef je hier niet te verwachten. Of er een notch in komt is nog onduidelijk en ook de resolutie en het exacte formaat is nog niet bekend. De M2-chip in dit nieuwe model is de opvolger van de M1 en biedt onder andere verbeteringen in het aantal externe schermen dat je aan kan sluiten. Waar je bij de M1 nog maar één extern scherm kan aansluiten, zou dit bij de M2 minimaal twee schermen zijn. De camera krijgt tot slot een upgrade naar 1080p.

Of dit model daadwerkelijk MacBook Air gaat heten of dat Apple de gewone MacBook weer terug gaat brengen, is nog de vraag. Apple zou er namelijk ook voor kunnen kiezen om de huidige M1 MacBook Air in het assortiment te houden en deze nieuwe M2 MacBook eraan toe te voegen. De prijs van dit nieuwe model zou namelijk ook wat hoger worden. De release van de nieuwe MacBook (Air) staat gepland voor midden 2022.