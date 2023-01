Geen grote updates voor andere hard- en software

Apple zou voor 2023 geen grote updates hebben gepland voor de AirPods, Apple Watch, iPad en Apple TV, schrijft Gurman in zijn nieuwsbrief. Ook grote nieuwe functies voor iOS 17 en macOS 14 hoeven we niet te verwachten. Dit komt omdat Apple veel engineers heeft overgeplaatst naar het team dat aan software voor de mixed reality headset werkt, zodat dit op tijd klaar is. Daarnaast zou het oplossen van bugs in iOS 16 veel inspanning hebben gekost, waardoor medewerkers niet aan nieuwe functies voor iOS 17 toe kwamen. Maar ook als je niet op de mixed reality-headset zit te wachten, is er iets om naar uit te kijken, want Apple zou nieuwe augmented reality-functies hebben gepland voor de Apple Store-app. Deze functies zouden al bijna klaar zijn.



Augmented reality in de Apple Store

Het houdt in dat je bij het betreden van een fysieke Apple Store extra informatie kunt opvragen met augmented reality. Je richt de camera op een product zoals een Apple Watch-bandje en krijgt meer informatie te zien in een extra laag op het scherm. Dergelijke AR-shoppingfuncties zou Apple ook voor ogen hebben bij de headset. Apple is al sinds 2020 bezig geweest met AR-shopping en is het recent aan het testen in de winkel. Het zou op korte termijn aangekondigd kunnen worden.

Gurman is ook optimistisch over de releasedatum van de Reality Pro-headset: hij denkt dat de headset al voor WWDC aangekondigd gaat worden en dat deze in het najaar beschikbaar komt. De aankondiging zou tijdens een maartevent kunnen gebeuren, waarna het besturingssysteem xrOS op WWDC 2023 wordt onthuld. In het najaar moet de headset dan klaar zijn voor het publiek, inclusief een aantal interessante apps. Apple zou achter de schermen al bezig zijn met meerdere bekende ontwikkelaars om op tijd apps klaar te hebben. De eerste Reality Pro-headset zal echter een duur niche-product zijn, bedoeld voor een klein publiek. Pas in latere jaren volgt een consumentvriendelijk model.

Al die aandacht voor Reality Pro en xrOS betekent wel dat andere updates eronder lijden. iOS 17, dat intern de codenaam Dawn draagt, zal weinig opmerkelijke functies bevatten. Dat was te verwachten, want iOS 14 (2020) en iOS 16 (2022) waren relatief grote updates en nu is er weer sprake van een jaar waarin Apple het rustiger aanpakt. Dat geldt ook voor macOS 14 met codenaam Sunburst. De software-updates zullen eveneens tijdens WWDC 2023 worden aangekondigd.

Wat hardware betreft ligt ook de nadruk op andere producten. Bij de AirPods hoeven we geen echte updates te verwachten, zelfs geen vernieuwde AirPods Max. Bij de Apple Watch verwacht Gurman kleine performanceverbeteringen. En bij de iPad zullen we waarschijnlijk tot 2024 moeten wachten, als er een 11-inch OLED iPad Pro komt, vergezeld door een 13-inch OLED iPad Pro. De andere iPad-modellen krijgen licht verbeterde specs, maar meer niet.

2023 lijkt dus een spannend jaar te worden, maar niet voor het hele assortiment.