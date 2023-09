Nieuwe hartslagmeter

Gurman laat zijn licht schijnen over de vernieuwingen die we in de aanstaande Apple Watch-modellen van 2023 kunnen verwachten. Volgens eerdere geruchten zouden de vernieuwingen dit jaar vooral in de software zitten en hoeven we op hardwaregebied geen verrassingen te verwachten. Maar Gurman heeft toch een aantal hardwarematige verbeteringen gevonden, met name als het gaat om de hartslagsensor. De

Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 krijgen nieuwe componenten, die zorgen voor “meer snelheid, efficiency en nauwkeurigheid”.



In een artikel zet Gurman zijn verwachtingen uiteen over het aanstaande Wonderlust-event van Apple . Diverse sensoren en andere componenten krijgen een upgrade, waaronder de ultra wideband -chip. Apple zal voor het eerst de U2-chip toepassen, nadat er sinds 2019 gebruik is gemaakt van de U1-chip . Deze chip zorgt voor nauwkeuriger zoeken in de Zoek mijn-app en zal waarschijnlijk in alle belangrijke Apple-producten worden ingebouwd. We verwachten dat de iPhone 15 -serie ook een U2-chip krijgt.

Toch zal niet alle aandacht gericht zijn op de U2-chip. Apple zal waarschijnlijk veel meer tijd besteden aan het titanium materiaal van de iPhone 15 Pro, de vernieuwde camera’s en de overstap naar usb-c-laders. Gurman verwacht dat de nieuwe iPhones lichter van gewicht zijn, maar toch een langere batterijduur hebben. Het jaarlijkse iPhone-event is voor Apple het belangrijkste moment om nieuwe hardware te introduceren. Naast iPhones en Apple Watches krijgen we wellicht ook nog wat kleine updates te zien, bijvoorbeeld voor de AirPods Pro. Vanaf dinsdagavond 19:00 uur zitten wij er klaar voor – en hopelijk jij ook.

