Welke nieuwe Macs gaat Apple in 2024 uitbrengen? En wat wordt er dan nieuw in de Macs en MacBooks van 2024? In deze vooruitblik nemen we alles met je door.

Hoewel 2024 waarschijnlijk een druk jaar wordt als het gaat om nieuwe Apple-producten, zien we in dit lijstje opvallend weinig Macs staan. En daar is een duidelijke reden voor. Op dit moment is nagenoeg elke Mac up-to-date tot redelijk recent, want echt verouderde modellen die toe zijn aan een update zijn er (gelukkig) niet. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen nieuwe Macs meer komen. Apple heeft voor dit jaar minstens vier nieuwe Macs en MacBooks in het vooruitzicht, waarbij de eerste mogelijk al snel komt. Dit is alles wat we nu al weten over de Mac in 2024.

#1 Modellen: de nieuwe Macs van 2024

Met de MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio en Mac Pro in het assortiment, is er voor nagenoeg elke gebruiker wel een geschikte Mac. Maar lang niet alle huidige modellen krijgen dit jaar een opvolger. Zo verwachten we niet dat Apple in 2024 nog een nieuwe MacBook Pro gaat aankondigen, omdat de huidige modellen van oktober 2023 zijn. De M4-chip die in een nieuwer model zou gaan komen, is nog in geen velden of wegen te bekennen. Ook hoef je nog geen nieuwe iMac te verwachten, want ook die is net in oktober 2023 vernieuwd.

Maar er blijven nog wel genoeg modellen over die nog geen M3-chip hebben en dus de ideale kandidaat zijn om dit jaar wel opgevolgd te worden door nieuwe uitvoeringen. Dit zijn de nieuwe Macs die we in 2024 verwachten:

Daarnaast zijn er ook nog geruchten geweest over een nieuw smart home-scherm voor de Mac, dat je zou kunnen gebruiken als extern Mac-scherm (voor bijvoorbeeld een Mac mini), maar ook als interactief scherm voor je smart home.

Er gaan daarnaast nog wel geruchten dat Apple nog aan een grotere iMac werkt. Maar een 32-inch iMac zou nog jaren van ons verwijderd zijn en op z’n vroegst pas in 2025 op de markt komen. Voor 2024 hoeven we dus nog geen grotere iMac te verwachten.

#2 Design van de Macs in 2024: op dezelfde voet verder

Er zijn voor dit jaar geen aanwijzingen dat er een Mac komt met een geheel nieuw design. De nieuwe modellen worden vooral spec-bumps met een nieuwe chip en hier en daar wat verbeterde functies, maar voor het oog zien ze er vermoedelijk hetzelfde uit als de huidige modellen. Wellicht dat Apple nog kan afwisselen met een nieuwe kleur, zoals ze afgelopen najaar gedaan hebben bij de MacBook Pro. Wellicht dat de MacBook Air 2024 nog in een nieuwe kleur komt, al zijn daar geen aanwijzingen voor. Een Mac Studio of Mac mini in spacezwart zou ons echter niet verbazen. Momenteel zijn deze twee modellen uitsluitend in het zilver verkrijgbaar.

#3 Prestaties: de nieuwe chips in de 2024 Macs

Zoals gezegd zal het bij de nieuwe Macs die Apple in 2024 gaat uitbrengen, vooral draaien om betere prestaties. In alle gevallen gaat het om een chip uit de M3-lijn, al is de exacte chip verschillend per model.

MacBook Air 2024

De MacBook Air 2024 (zowel in 13- als 15-inch) maakt de upgrade van de M2-chip naar de M3-chip. Qua prestaties is het verschil tussen deze twee niet zo heel erg groot, maar toch zijn er wat verbeteringen. Zo ondersteunt de M3-chip ray tracing met hardware-acceleratie, met als gevolg dat bijvoorbeeld belichting in games er beter uit ziet. Maar het is niet zo dat de M3 MacBook Air zoveel sneller gaat worden dan de M2 MacBook Air. Bij de MacBook Pro’s zagen we al dat het verschil in prestaties niet zo groot is tussen het M2- en M3-model.

Mac mini 2024

De Mac mini is nu nog voorzien van een M2- of M2 Pro-chip, afhankelijk van je configuratie. In 2024 verwachten we dat dit model de overstap maakt naar de M3- en M3 Pro-variant, eveneens met voordelen als ray tracing. De nieuwe modellen zullen weer een fractie beter presteren dan de huidige varianten.

Mac Studio 2024

De Mac Studio krijgt in 2024 een upgrade naar de M3 Max- en de gloednieuwe M3 Ultra-chip. De M3 Max-chip bestaat nu ook al in de MacBook Pro en biedt momenteel de allerbeste prestaties. Uit de benchmarks bleek dat vooral de M3 Max goed presteert ten opzichte van de voorganger en dat de verbeteringen bij de M3 Pro wat minder zijn.

De M3 Ultra-chip krijgt naar verwachting 32 CPU-cores en 64 of 80 GPU-cores.

Mac Pro 2024

De Mac Pro krijgt vermoedelijk, tegelijkertijd met de Mac Studio, een upgrade naar dezelfde M3 Ultra-chip. Mogelijk komt de M3 Ultra-versie van de Mac Pro alleen beschikbaar met 80 GPU-cores. We verwachten in ieder geval dat er weer een toren- en rack-variant van de Mac Pro komt, voor verschillende doeleinden.

#4 Display Macs in 2024

Omdat we in 2024 maar één nieuwe Mac met ingebouwd scherm verwachten, kunnen we kort en krachtig zijn als het gaat om displays in de 2024 Macs. Apple gaat vermoedelijk alleen de MacBook Air in 2024 vernieuwen, voorzien van 13- en 15-inch display. Qua specificaties kan Apple nog een verbetering doorvoeren, namelijk een hogere helderheid van 600 nits. Apple voerde deze verbetering ook al door bij de M3 MacBook Pro’s van eind 2023. Dit zorgt ervoor dat standaardcontent net wat beter af te lezen is bij slechtere lichtomstandigheden, zoals in de buitenlucht.

#5 Release nieuwe Macs in 2024: wanneer komen ze?

De eerste nieuwe Macs worden al vroeg in het jaar verwachten. De release van de M3 MacBook Air zou gepland staan voor maart 2024. Mogelijk kondigt Apple deze tijdens een voorjaarsevent aan, tegelijkertijd met onder andere een nieuwe iPad Pro en iPad Air.

De release van de nieuwe Mac Studio en Mac Pro met M3-chips worden in de tweede helft van 2024 verwacht. We denken daarom dat Apple deze tijdens de WWDC gaat aankondigen, zodat ze kort daarna in de zomer beschikbaar komen. Een andere optie is dat Apple de aankondiging voor later in 2024 bewaard, ergens in het najaar.

De grootste onduidelijkheid met betrekking tot de release van nieuwe Macs in 2024, is omtrent de Mac mini. Dat er een nieuwe Mac mini met M3-chip aan zit te komen, is wel de verwachting. Apple kan dit model op ieder moment aankondigen. Hoewel er nog geen concrete aanwijzingen zijn, denken wij dat dit nieuwe model in de eerste helft van 2024 uit gaat komen.

#6 Prijs nieuwe 2024 Macs

Qua prijsniveau denken we niet dat er nog dingen gaan veranderen. De 13-inch MacBook Air is in 2023 al goedkoper geworden dankzij de komst van het 15-inch model. De prijs zal waarschijnlijk niet nog verder zakken. Apple kan mogelijk wel de prijs van het oudere M1-model verder laten dalen, mocht deze nog in het assortiment blijven. Maar er is ook een grote kans dat de M1 MacBook Air helemaal verdwijnt.

Dit zijn de prijzen van de nieuwe Macs van 2024 die we verwachten:

