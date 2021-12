Al jarenlang gaan er geruchten over een headset van Apple. Het zou gaan om een zogenaamde mixed reality-headset, die augmented reality en virtual reality combineert. De release van Apple’s eerste headset zou gepland staan voor komend jaar, maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Volgens Mark Gurman wil Apple de focus leggen op drie onderwerpen.



‘Apple’s eerste mixed reality-headset focust op gaming, media en communicatie’

Allereerst zouden games een belangrijke rol spelen. Er zijn al talloze VR-headsets voor games, waaronder de Oculus. Dankzij de meerdere processoren, ventilatie en hoge resolutie displays in de headset van Apple, zou het nieuwe apparaat uitermate geschikt zijn voor games. Met de eigen App Store zou Apple de headset volgens Gurman neer willen zetten als ‘een droom voor game-ontwikkelaars’. Of er al ontwikkelaars bezig zijn met het maken van games voor de headset, is niet duidelijk. Als Apple de headset ergens in 2022 uit wil brengen, is het wel van belang dat ontwikkelaars vroegtijdig aan de slag kunnen met het apparaat om zo bij de release al een aantal games beschikbaar te hebben.



Een schets op basis van een prototype

Een tweede belangrijke aspect is mediaconsumptie, oftewel het kijken van films en series en luisteren van muziek. Mark Gurman verwacht dat Apple samenwerkt met mediapartners om content in VR beschikbaar te stellen. Het is goed mogelijk dat Apple’s eigen Apple TV+ dienst hier ook onderdeel van wordt, al is daar nu nog niets over gezegd. Tot slot speelt communicatie ook een grote rol. De headset zou gebruikt kunnen worden om te FaceTimen in VR, waarbij ook Animoji en Memoji een belangrijke rol gaan spelen.

De eerste mixed reality headset van Apple zou behoorlijk prijzig worden. Het zou in eerste instantie niet per se een product voor de massa worden, maar moet wel de markt voor dergelijke headsets aantrekkelijker maken. Momenteel is de markt nog vrij niche en beperkt, maar met Apple als deelnemende partij kan het aan populariteit winnen.