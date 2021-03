Apple zou werken aan een extra stevige sportversie van de Apple Watch. Waarom zou Apple dit doen en wat heb je eraan? We zetten vijf redenen op een rij waarom dit een goed idee is.

Toen Apple in 2015 de Apple Watch uitbracht, bestond de line-up eigenlijk uit drie productlijnen: de dure Apple Watch Edition van echt goud, de gewone Apple Watch van roestvrij staal en de Apple Watch Sport van aluminium. Elk model met bijbehorende naam stond voor een doelgroep: de Edition was vooral voor liefhebbers van luxe (zeker met het prijskaartje van meer dan €10.000) en de Apple Watch Sport was er voor de sportieve mensen. Maar al na een jaar besloot Apple voor een groot deel te stoppen met deze naamgeving. De Apple Watch Edition bleef (maar dan in keramiek), maar de Sport-naam verdween. Nagenoeg elke Apple Watch-eigenaar gebruikte het horloge om mee te sporten en activiteiten bij te houden. Maar dit jaar of volgend jaar, komt de Sport-naam misschien wel weer terug. Een nieuwe sportversie van de Apple Watch is dan ook om meerderen redenen een goed idee.



Apple Watch sportversie een goed idee: 5 redenen

Terug naar het nieuws: Bloomberg schrijft dat Apple een extra stevige Apple Watch voor extreme sporten overweegt. Je vraagt je misschien af waarom Apple dat zou willen doen. Behalve voor de overduidelijke redenen, zijn er ook minder voor de hand liggende redenen waarom dit een goed idee is.

#1 Betere keuze voor fanatieke sporters

Sporters kunnen met de Apple Watch prima uit de voeten. Of je nu gaat dansen, zwemmen, wandelen, hardlopen of fietsen: voor heel veel sporten is een workout of een app beschikbaar, waarbij de Apple Watch van alles meet. Maar er zijn ook ruigere sporten waar je je roestvrij stalen, titanium of aluminium Apple Watch niet wil dragen, omdat je bang bent dat hij beschadigd raakt. Deze rugged Apple Watch zou gemaakt zijn van een stootbestendig materiaal, vergelijkbaar met de Casio G-Shock. Dit is al jarenlang een zeer populair digitaal horloge, vooral onder extreme sporters.

Apple kan bovendien nog extra functies toevoegen en meer out-of-the-box denken dan met de traditionele Apple Watch. Denk bijvoorbeeld aan extra fysieke knoppen voor timer of stopwatch. Op een gewone Apple Watch zien we dit misschien niet zo snel zitten, maar op een robuust model waarbij het uiterlijk minder belangrijk is, is dat misschien juist wel een toevoeging.

#2 Ideaal voor sommige beroepsgroepen

Behalve voor sporters, kunnen ook sommige beroepgroepen met zo’n stevige Apple Watch goed uit de voeten. Denk aan mensen in de bouw of andere zware beroepen. Beroepen waar je zware fysieke taken doet waarbij de kans groot is dat je Apple Watch beschadigd raakt. Bij een extra stevig model hoef je daar niet zo bang voor te zijn, dus ook voor die mensen zou het en uitkomst zijn.

Behalve voor sommige beroepen kan het ook nog een uitkomst zijn voor kinderen die graag buitenspelen, op scouting gaan of op een andere manier actief zijn. We schreven al eens eerder dat een Apple Watch voor kinderen een goed idee is.

#3 Zoveel gebruikers, zoveel smaken

Ik ben zelf erg fan van het design van de Apple Watch zoals hij nu is. In combinatie met het juiste bandje, heeft de Apple Watch een sportief of juist een chique uitstraling. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar niet iedereen is van het huidige ontwerp gecharmeerd.

Zo is er nog altijd een groep die graag een ronde Apple Watch wil en zo zal er ook ongetwijfeld een doelgroep zijn voor een wat ruiger model dat wat minder strak ontworpen is dan de huidige Apple Watch. Door een Apple Watch met een volledig ander stoerder ontwerp uit te brengen, spoort Apple ook weer een nieuwe doelgroep aan.

#4 Plek voor grotere batterij

Omdat bij een stevigere versie van de Apple Watch iets minder de focus hoeft te liggen op een zo strak en dun mogelijk ontwerp, is er mogelijk meer plek voor een grotere batterij. Zo’n robuuste sportversie van de Apple Watch kan een stuk dikker zijn. Een langere batterijduur is daarom niet ondenkbaar. Zeker voor de actieveling die er graag op uit trekt kan een grotere batterij een uitkomst zijn.

#5 Geen case meer nodig

Als je nu al een Apple Watch draagt en aan extreme sporten doet of een zwaar beroep hebt, kun je ervoor kiezen om een case om je Apple Watch te doen voor extra bescherming. Maar het grote nadeel is dat dit lang niet altijd even mooi is en je Apple Watch ook extra bulky maakt. Dit kan opgelost worden door de Apple Watch zelf al van een robuuster materiaal te maken. Je profiteert dan van de extra bescherming, zonder dat dit heel erg ten koste gaat van de draagbaarheid.

Het voordeel van een case is wel dat je deze op ieder moment er weer af kan halen, waardoor je altijd de keuze hebt voor een robuuste of juist elegantere Apple Watch.