We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Mariah Carey is voor de tweede keer terug op Apple TV+ en het kan dan maar over één ding gaan: zoetsappige liedjes rondom kerstmis, waardoor meteen de sfeer er goed in zit. In 2020 pakte Carey nog flink uit met extravagante sets en heel veel bekende muzikale gasten. In 2021 lijkt het wat rustiger aan te gaan en geeft Carey meer een concert-optreden. Het is ook korter: in slechts 20 minuten moet je in keerstfeer komen.

Je hoort en ziet Carey’s nieuwe kerstsingle ‘Fall in Love at Christmas’, waarin ze wordt bijgestaan door Khalid en Kirk Franklin. Ook zingt Carey de klassieker ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ en geeft ze een interview aan Zane Lowe.

Bekijken: The Magic Continues

La Casa de Papel (S05)

Te zien bij: Netflix

De laatste afleveringen van het vijfde seizoen zijn nu online te bekijken. El Professor (Álvaro Morte), moet het goud en zijn dieven veilig uit de Koninklijke Munt moet zien te loodsen.

Money Heist: From Tokyo to Berlin: Volume 2

Te zien bij: Netflix

Tweede deel van de documentaire over het einde van La Casa de Papel, waarin makers en cast afscheid nemen van de serie.

The Power of the Dog

Te zien bij: Netflix

De vrijgezelle broers Phil en George Burbank zijn welgestelde landeigenaren uit Montana. De een is een geleerde alleskunner, de ander een stille werker, maar beiden hebben gemeen dat ze alom gerespecteerd worden. Na een incident dat tot de dood van de lokale arts leidt, groeien diens weduwe Rose en George naar elkaar toe. Het paar trouwt in het geheim waardoor de loyaliteit tussen de broers op de helling komt te staan.

L’immortale

Te zien bij: Netflix

Dit op zichzelf staande verhaal uit de wereld van de ‘Gomorrah’-serie verkent de herkomst van de gangster Ciro Di Marzio als hij wederom oog in oog staat met de dood.

Coming Out Colton (S01)

Te zien bij: Netflix

Voormalig NFL-speler en ‘Bachelor’-ster Colton Underwood begint aan een reis om zijn nieuwe leven als lid van de LGBTQ-gemeenschap te omarmen.

Harlem (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Harlem, gecreëerd, geschreven en geproduceerd door Oliver, is een nieuwe komedie die vier stijlvolle en ambitieuze beste vriendinnen volgt in Harlem, New York City: een professor die worstelt om ruimte te maken voor haar liefdesleven; een slimme tech-onderneemster die altijd met iemand nieuw uitgaat; een no-filter zangeres; en een hopeloze romantische mode-ontwerpster. Samen werken ze aan de volgende fase van hun carrière, relatie en grote stadsdromen.

Donnie op de Monnie (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Donnie op de Monnie duikt de sympathieke rapper Donnie in de jetset lifestyle van rijke mensen die – vaak al heel jong – een jaloersmakend fortuin hebben vergaard dankzij hun ongewone talent en ondernemerszin. In deze openhartige en onthullende show zien we hoe Donnie zich ontspannen onderdompelt in de levens van voetbalsterren, YouTubers, rappers, influencers, modellen, topondernemers, muzikanten en sociale stijgers om te kijken of het deze sterren echt alleen maar om het geld gaat – of misschien wel om iets heel anders. Terwijl Donnie zich verwondert over het luxeleven van zijn gastheren en gastvrouwen geniet hij volop van hun enorme villa’s, peperdure auto’s, juwelen, designer kleding, tripjes naar Dubai en het schijnbaar zorgeloze bestaan dat daar bij lijkt te horen. Terwijl Donnie alle overdaad observeert probeert hij uit te vinden hoe het écht voelt om zo rijk te zijn én of geld nou echt zo gelukkig maakt.

Class of ’92 (S01, S02)

Te zien bij: Videoland

Vijf oud-voetballers van Manchester United beginnen aan een ambitieus avontuur: ze hebben een voetbalclub gekocht, zeven divisies onder de Premier League. Ze gebruiken hun ervaring om de club naar een hoger niveau te tillen.

The Blacklist (S09)

Te zien bij: Videoland

Amerikaanse misdaadserie over ´s werelds meest gezochte crimineel Raymond ‘Red’ Reddington, die zichzelf onverwacht aangeeft na jarenlang uit handen van de FBI te zijn gebleven. Hij is bereid hen te helpen terroristen en andere criminelen op te sporen, op voorwaarde dat hij samenwerkt met de jonge FBI-agente Elizabeth Keen.

Lansky

Te zien bij: Pathé Thuis

Lansky, de “Joodse Godfather”, heeft niet lang meer te leven. Hij overtuigd David om een boek te schrijven over zijn criminele leven. De FBI is na 50 jaar nog steeds zeker van dat hij miljoenen heeft verborgen, nu proberen ze hem te pakken.