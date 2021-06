Apple zou werken aan een opvolger van de Apple Watch SE. Het instapmodel krijgt volgens bronnen in 2022 een nieuwe versie, maar wat is er nieuw?

Afgelopen jaar bracht Apple een voordeligere Apple Watch SE op de markt. Deze Apple Watch is vooral bedoeld voor iedereen die graag een moderne nieuwe Apple Watch wil, maar minder behoefte heeft aan de geavanceerde gezondheidsfuncties en voordeliger uit wil zijn. Dit jaar komt er zeer waarschijnlijk geen opvolger van de Apple Watch SE, maar volgend jaar is dat wel anders. Volgens Bloomberg heeft Apple in 2022 een nieuwe Apple Watch SE gepland.



‘Apple Watch SE krijgt in 2022 opvolger’

De huidige Apple Watch SE lijkt in veel opzichten op de Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 6, maar mist een aantal functies van beide modellen. Er zit bijvoorbeeld geen always-on scherm in en ook de ECG en saturatiemeter ontbreekt. Recente toevoegingen zoals het kompas en de always-on hoogtemeter zijn wel aanwezig in de Apple Watch SE, waardoor dit een aantrekkelijk model is voor veel gebruikers.

Dit jaar gaat Apple waarschijnlijk geen aanpassingen doorvoeren aan dit model. Naar verwachting neemt de Apple Watch SE de plek in van de Apple Watch Series 3, waardoor hij iets goedkoper wordt. Pas volgend jaar, dus in 2022, komt er een nieuwe Apple Watch SE, aldus Bloomberg. Het is nog onduidelijk wat er nieuw is in dit model, maar waarschijnlijk gaat het in ieder geval om een bijgewerkte chip. Verwacht in het 2022 model van de Apple Watch SE niet de meeste nieuwe functies. Of Apple ook het design gaat aanpassen naar het waarschijnlijke nieuwe ontwerp van de Apple Watch Series 7, is evenmin bekend.

Maar de nieuwe Apple Watch SE is niet het enige model dat Apple in 2022 gaat uitbrengen. Ook de nieuwe Apple Watch 2022 en een stevige sportversie verschijnen vermoedelijk volgend jaar.

In onze Apple Watch SE review uit 2020 lees je onze ervaringen met het huidige model. We vinden de Apple Watch SE ook nu nog een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een betaalbaar model.