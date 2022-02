Apple kan allerlei iPhone-reparties uitvoeren, zoals een gebarsten scherm of een defecte camera. Maar sommige reparaties zijn zo ingewikkeld, dat het omruilen van het toestel dan voordeliger en eenvoudiger is. Dat was lange tijd het geval als Face ID defect was. Volgens MacRumors komt daar verandering in.



Apple maakt Face ID reparaties mogelijk

Uit een interne memo zou blijken dat Apple Stores en Apple Authorized Service Providers binnenkort toegang krijgen tot de nieuwe TrueDepth Camera-service, waarin alle onderdelen zitten die nodig zijn voor Face ID. Denk bijvoorbeeld aan de frontcamera, de IR-sensor en rasterprojector. Doordat deze onderdelen los beschikbaar komen, is het voor het eerst mogelijk om Face ID zelf te repareren, in plaats van dat bij een defect een compleet toestel omgeruild wordt.

Dergelijke vervanging is mogelijk bij de iPhone XS en nieuwer. Het is dus niet mogelijk om dit uit te voeren op de iPhone X, die een jaar voor de iPhone XS uit kwam en het allereerste toestel met Face ID was. Wat hiervoor de reden is, is niet precies duidelijk. Mogelijk is er bij dit model sprake van een iets andere configuratie. Apple maakte met ingang van de iPhone XS Face ID wel wat sneller en nauwkeuriger. Voor zover bekend is het ook niet mogelijk om dit onderdeel te vervangen op de iPad Pro met Face ID.

Medewerkers maken gebruik van de Apple Service Toolkit om te bepalen of vervanging mogelijk is of dat toch het toestel omgeruild moet worden. Uit de memo blijkt dat er nog wel training nodig is, die op een later moment gegeven wordt. Het is niet helemaal duidelijk of het gewijzigde beleid wereldwijd geldt, maar meestal is dat wel het geval.

Bekijk ook Face ID werkt niet goed? Zo los je het op Face ID werkt niet goed? Herkent Face ID je gezicht niet? Geen paniek, want met een aantal stappen kun je dit oplossen. Werkt Face ID niet in bed of heb je in de ochtend problemen om de gezichtsherkenning te gebruiken, lees dan hier onze tips!

Vanaf 2022 ook zelf reparaties doen

Vanaf dit jaar start Apple met de Self Service-reparaties. In de VS kun je dan sommige reparaties zelf uitvoeren, met officiële spullen die je bij Apple kunt aanschaffen. Op een later moment komt dit ook naar andere landen. In eerste instantie gaat het alleen om vervanging van het scherm, batterij en camera, dus de Face ID-reparatie zal daar (nog) niet onder vallen.