Face ID gezichtsherkenning op de iPhone gebruik je om je toestel te ontgrendelen, maar ook om aankopen te bevestigen uit de App Store en om in te loggen in apps. Je kunt Face ID op twee manieren instellen: met en zonder aandacht. Wat betekent dit precies en wat is het verschil in de werking? In dit artikel leggen we functie Face ID aandacht uit. Ook zorgt Face ID ervoor dat meldingen minder luid klinken en het scherm niet gedimd wordt als je ernaar kijkt.

Face ID aandacht: zo werkt het

Face ID staat standaard zo ingesteld dat je volledige aandacht voor het scherm moet hebben om je toestel succesvol te ontgrendelen en in te loggen met apps. Dat betekent dus dat je met je ogen naar het scherm moet kijken, voordat je gezicht herkend wordt. De TrueDepth-camera kijkt daarbij naar je ogen, zodat hij goed ziet dat jij het bent. Deze optie maakt Face ID extra veilig, omdat niet iemand zomaar jouw iPhone voor je gezicht kan houden en je toestel kan ontgrendelen.

In sommige gevallen kan het echter handiger zijn om deze aandachtsfunctie uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind zijn en niet hun ogen kunnen openen. Als de aandachtsfunctie uit staat, wordt er alleen naar het gezicht gekeken en niet zozeer naar de ogen. Je kunt de iPhone dan dus ook ontgrendelen als je wegkijkt van het scherm. Dit maakt de iPhone dan ook iets minder veilig, omdat iemand bij wijze van spreken jouw toestel kan afpakken en schuin voor je gezicht kan houden.

Face ID-aandacht uitschakelen

Apple heeft de aandachtsfunctie standaard ingeschakeld. Wil je het liever uit hebben, dan volg je deze stappen:

Ga op je iPhone met Face ID naar Instellingen. Kies voor Face ID en toegangscode. Zet de schakelaar bij Aandacht vereist voor Face ID uit. Er verschijnt een melding in beeld dat je de iPhone dan kunt ontgrendelen als je ogen dicht zijn en van het scherm wegkijkt. Tik op OK om dit te bevestigen.

Voorzieningen aandachtsdetectie

Onder diezelfde instelling vind je ook een knop Voorzieningen aandachtsdetectie. Ook deze staat standaard aan en voorkomt dat het scherm automatisch gedimd wordt en meldingen luid afgespeeld worden zolang je nog naar het scherm kijkt. Je kunt deze optie hier uitschakelen om meldingsgeluidjes altijd af te laten spelen en het scherm automatisch te laten dimmen na de ingestelde tijd (via Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Automatisch slot).

