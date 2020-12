Met Face ID gezichtsherkenning kun je eenvoudig de iPhone of iPad ontgrendelen. In deze tip lees je hoe je Face ID instelt, hoe je het voor apps activeert en wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt je iPhone en iPad op twee manieren ontgrendelen: op sommige modellen vind je een Touch ID vingerafdrukscanner en op andere Face ID gezichtsherkenning. Met Face ID worden de unieke eigenschappen van je gezicht gescand, zodat je je toestel kunt unlocken en aankopen doen in de App Store. Bij sommige apps kun je Face ID kiezen als manier om snel toegang te krijgen tot een app. Maar je moet dit wel eerst activeren en instellen.

Face ID instellen

Face ID is beschikbaar op de iPhone X en nieuwer en op recente modellen van de iPad Pro. Als jouw toestel geen fysieke knop onder het scherm heeft, maar een zogenaamde notch (een zwarte strook aan de bovenkant), dan kun je gebruik maken van Face ID. Om het te kunnen gebruiken hoef je maar een paar simpele stappen te volgen.

Bij het instellen van je iPhone of iPad kun je meteen al Face ID instellen, maar je kunt het ook later doen met deze stappen:

Ga op je geschikte iPhone of iPad naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Voer je pincode in om naar het volgende scherm te gaan. Tik op Configureer Face ID.

In de volgende schermen moet je daadwerkelijk je gezicht scannen:

Tik op Aan de slag om te beginnen met het scannen van je gezicht. Gebruik je een iPad Pro, hou deze dan verticaal vast. Zorg ervoor dat je gezicht in het kader geplaatst wordt. Als het piepje klinkt, draai je je nek in een enkel ronde beweging, zodat de cirkel gevuld wordt. Herhaal dit voor een tweede scan. Je gezicht is nu ingesteld en je kunt Face ID gebruiken.

Vervolgens kun je via de instellingen bepalen waar Face ID voor gebruikt wordt:

Ga op de iPhone of iPad naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Voer je pincode in om naar het volgende scherm te gaan. Bovenaan vind je drie schakelaars: iPhone/iPad-ontgrendeling, iTunes en App Store en Automatisch invullen in Safari. Zet de schakelaars naar eigen wens aan of uit.

Twee gezichten scannen met Face ID

Sinds iOS 12 is het mogelijk om twee verschillende gezichten te registreren voor Face ID. Dit kan je partner of een andere vertrouwenspersoon zijn, maar ook een ander uiterlijk van jezelf zijn, bijvoorbeeld als je als clown of acteur werkzaam bent.

Zo kun je een tweede gezicht instellen voor Face ID:

Ga in de Instellingen-app naar Face ID en toegangscode. Tik op Configureer een ander uiterlijk. Scan je gezicht tweemaal.

Lees ook onze tip over een tweede gezicht instellen in Face ID.

Aandacht voor Face ID

Je kunt Face ID bovendien op twee manieren instellen. Standaard is het nodig om met open ogen naar je iPhone te kijken, zodat het toestel ontgrendeld wordt. Wil je dit niet, dan kun je dit ook uitschakelen. Face ID kijkt dan alleen naar je gezicht. Dit stel je als volgt in:

Ga naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Bij het kopje aandacht zet je de schakelaar bij Aandacht vereist voor Face ID uit. Er verschijnt een waarschuwing dat je iPhone makkelijker te ontgrendelen is als je deze functie uitzet. Tik op OK. Voer ter bevestiging je toegangscode in.

Meer over de aandachtsfunctie van Face ID lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Face ID gebruiken met en zonder aandacht: zo werkt het Face ID kent twee standen: met en zonder aandacht. Standaard staat dit aan, waardoor je naar het scherm moet kijken om de iPhone te ontgrendelen. Maar hoe werkt dit precies en hoe schakel je het uit? Lees hier de uitleg.

Apps voor Face ID instellen

Je kunt Face ID ook gebruiken voor apps. Denk aan je bankenapp of een wachtwoordenapp. Apps die al Touch ID ondersteunen, werken in veel gevallen ook voor Face ID. In apps die nog niet geoptimaliseerd zijn, kunnen nog wel aanwijzigingen naar Touch ID bevatten. In deze gevallen kun je gewoon de gezichtsherkenning gebruiken in plaats van de vingerafdruk. Sommige apps kunnen Face ID echter bewust uitgeschakeld hebben. Controleer dit zelf bij je favoriete app of Face ID toegestaan is of niet.

Je kunt ook een compleet overzicht bekijken van apps die van Face ID gebruikmaken. Je kunt hier ook de toegang tot Face ID uitschakelen. Dit overzicht vind je als volgt:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Face ID en toegangscode. Voer je pincode in om naar het volgende scherm te gaan. Bij het kopje Andere apps zie je welke apps gebruikmaken van Face ID. Dit zijn ook apps die oorspronkelijk werken met Touch ID. Tik bij de apps op de schakelaars om het gebruik van Face ID aan of uit te zetten.