Trilling bij Face ID: voelbaar signaal bij gezichtsherkenning

De Face ID gezichtsherkenning vinden we op nagenoeg alle recente iPhones. Vanaf de iPhone 11 en iOS 13 werkt Face ID bovendien een stukje sneller, waardoor je iPhone ontgrendelen een fluitje van een cent geworden is. Dat geldt ook als je inlogt in bijvoorbeeld de app van je bank. Doordat het soms zo snel gaat kan het wat onduidelijk zijn of het nu gelukt is of niet. Met een trilling voorkom je dat.



De optie om een trilling te krijgen zodra Face ID je gezicht scant, is diep verstopt in de instellingen voor Toegankelijkheid. Apple verstopt wel vaker dergelijke handige instellingen die voor iedereen van pas kunnen komen in de opties voor Toegankelijkheid. Je vindt deze optie alleen in iOS 13 of nieuwer.

Wij laten je zien hoe je de trilling voor Face ID instelt:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Toegankelijkheid Ga naar Face ID en aandacht. Zet de schakelaar bij Voelbaar signaal bij authenticatie aan.

Zodra je iPhone je gezicht nu herkent, geeft de iPhone een subtiel tikje. Je voelt dit niet alleen bij het ontgrendelen van je iPhone, maar overal waar je Face ID gebruikt: bij je bankierenapp, wachtwoordenapp, Apple Pay en nog veel meer. Voor Touch ID is een soortgelijke instelling niet beschikbaar. Op de iPad Pro met Face ID ontbreekt de functie, vanwege het gemis van de Taptic Engine.

Vind je juist dat je iPhone te vaak trilt, bijvoorbeeld bij het omzetten van schakelaars of het indrukken van knoppen? Dan kan je de systeemsignalen op de iPhone ook uitschakelen. In onze tip lees je hoe je dat doet.