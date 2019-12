Wat is beter, een iPhone met Touch ID of Face ID? Wat zijn de verschillen en de voordelen van gezichtsherkenning vs. een vingerafdrukscanner? In dit artikel vergelijken we Touch ID en Face ID en kijken we naar de verschillen en overeenkomsten.

Verschillen Touch ID en Face ID

Voor het ontgrendelen van je Apple-apparaat gebruikt Apple twee verschillende methodes: Touch ID en Face ID. Touch ID is Apple’s naam voor de vingerafdrukscanner, terwijl de gezichtsherkenning Face ID genoemd wordt. Beide hebben voor- en nadelen.

Gezichtsherkenning met Face ID is te vinden op recente toestellen sinds de iPhone X en iPad Pro 2018 terwijl je op andere toestellen Touch ID vindt. Ook nu worden er nog toestellen met Touch ID gemaakt, zoals de nieuwste iPads.





Face ID-reclamefilmpje van Apple

Face ID of Touch ID? De meningen zijn verdeeld. In een reclamespotje benadrukt Apple dat Face ID makkelijker en veiliger is dan Touch ID. We zien een man in een elektrisch beweegbare tuinstoel liggen. Als de hoofdsteun van de stoel omhoog gaat wordt de iPhone automatisch ontgrendeld zodat hij zijn binnenkomende berichten kan bekijken – zonder een vinger uit te steken. Het is een gewaagd filmpje, zeker als je bedenkt dat Face ID door je zonnebril en door reflectie minder goed kan werken goed werkt.

Wat zijn Touch ID en Face ID?

Touch ID en Face ID zijn allebei biometrische verificatiemethodes die toegang geven tot jouw Apple-product. In het geval van Touch ID kijkt hij naar je vingerafdruk: leg jij jouw geregistreerde vinger op de thuisknop van je iPhone of iPad, dan krijg je toegang tot alle functies en gegevens.

Face ID maakt een scan van je gezicht, voordat je de iPhone of iPad kan ontgrendelen. Beide methodes zijn een vervanging van de toegangscode die je instelt om je toestel te vergrendelen. Touch ID en Face ID zorgen er dus voor dat al je gegevens veilig opgeslagen zijn, zodat andere mensen geen toegang krijgen tot jouw toestel en jouw foto’s, contacten en andere data niet kunnen bekijken.

Touch ID vs. Face ID?

Het doel van beide methodes is dus hetzelfde. Dat neemt niet weg dat er een aantal verschillen en overeenkomsten zijn tussen Touch ID en Face ID.

Bekijk grafiek Verschillen Touch ID vs Face ID.

Touch ID en Face ID verschillen

Dit zijn de verschillen in het kort:

Touch ID werkt met je vinger, Face ID met je gezicht.

Face ID werkt alleen in portretstand (iPad Pro 2018 uitgezonderd).

Face ID werkt met twee gezichten (via een alternatief uiterlijk), Touch ID met vijf vingers.

Face ID is veiliger dan Touch ID.

Het meest overduidelijke verschil is de manier van identificatie. Bij Touch ID leg je een geregistreerde vinger op de thuisknop. Het voordeel daarvan is dat het niet uitmaakt hoe je je toestel vasthoudt: verticaal, horizontaal of schuin. Zolang je je vinger goed geregistreerd hebt, kun je hem op allerlei manieren op de thuisknop plaatsen. De enige voorwaarde is dat je huid in contact moet staan met de knop zelf. Touch ID werkt ook als je toestel plat op tafel ligt of met het scherm van je af staat.

Bij Face ID geldt dat je je toestel altijd in de portretstand moet houden. Face ID werkt niet als je iPhone in de liggende positie staat, tenzij je je hoofd negentig graden mee kantelt. Bovendien moet jouw gezicht altijd in beeld zijn voor de TrueDepth-camera. Je kan Face ID dus niet gebruiken als je iPhone plat op tafel ligt, tenzij je met je gezicht boven het scherm hangt.

Een ander belangrijk verschil is dat Face ID samenwerkt met maximaal twee gezichten. Je gebruikt hiervoor de optie Alternatief uiterlijk, om bijvoorbeeld het gezicht van je partner te scannen. Meer personen registreren kan niet.

Bij Touch ID kan dat wel. Je kunt maximaal vijf verschillende vingers van verschillende personen registreren. Sommige mensen registreren bijvoorbeeld een vinger van hun partner, zodat diegene in geval van nood altijd snel toegang heeft en geen pincode hoeft te onthouden.

Het laatste belangrijke verschil is dat Face ID volgens Apple een stuk veiliger is. De kans dat je iemand anders met zijn of haar gezicht jouw iPhone X ontgrendelt, is 1 op 1 miljoen. Bij Touch ID is die kans 20 keer groter, namelijk 1 op 50.000. Het gebruik van Face ID is daardoor veiliger dan Touch ID, al ben je bij beide methoden goed beschermd. De kans dat iemand met zijn vinger jouw iPhone kan ontgrendelen, is alsnog erg klein.

Bovendien ben je met Face ID iets beter beschermd tegen bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een overval. Voor Face ID moet je standaard met open ogen naar het scherm kijken, dankzij de aandachtsfunctie. Dit is lastiger te forceren dan iemand zijn of haar vinger vastpakken en op de thuisknop leggen. Daarentegen is Face ID op een meer stiekeme manier bij iemand anders te gebruiken dan Touch ID, omdat laatstgenoemde een handeling vereist.

Touch ID vind je op de iPhone-modellen vanaf 2013. Ook de iPad-modellen vanaf 2014 zijn voorzien van Touch ID. Daarnaast vind je de vingerafdrukscanner ook op de MacBook Pro met Touch Bar en de MacBook Air 2018 en nieuwer. Face ID is alleen beschikbaar op de iPhone X en nieuwer en de iPad Pro 2018 en nieuwer.

Touch ID en Face ID overeenkomsten

Dit zijn de overeenkomsten in het kort:

Je toestel beveiligen en ontgrendelen zonder toegangscode in te hoeven voeren.

Identificeren en inloggen bij apps (bijvoorbeeld bankenapps).

Gegevens worden beveiligd opgeslagen in de Secure Enclave.

De overeenkomsten tussen de twee methodes hebben vooral betrekking op het doel: je toestel afsluiten en je persoonlijke gegevens beschermen. Zowel met Touch ID als Face ID ontgrendel je je Apple-apparaat. Wordt je gezicht of vinger niet herkend, dan val je terug op het invoeren van je toegangscode. Bovendien kunnen apps samenwerken met zowel Touch ID als Face ID. In de meeste gevallen werkt Face ID automatisch als een app ook aangepast is voor Touch ID. Een ontwikkelaar moet deze biometrische inlogmethode wel zelf toevoegen. De meeste bankenapps laten je inloggen en betalingen versturen met Touch ID of Face ID. Dit geldt ook voor veel wachtwoordenapps.

De gegevens van het registeren van je vingers en gezicht worden allebei opgeslagen in een apart beveiligd deel in de chip van je Apple-toestel, genaamd de Secure Enclave. Andere onderdelen van het systeem kunnen niet bij deze gegevens komen, waardoor je vingerafdruk of je gezicht niet zomaar op straat belandt. Er is overigens wel een verschil: bij Touch ID worden geen afbeeldingen van je vingerafdruk bewaard, maar bij Face ID is dat wel het geval (al worden ze wel onherkenbaar gemaakt). Apple doet dit om ervoor te zorgen dat Face ID ook werkt als je gezicht iets veranderd. Het is daardoor niet nodig om je gezicht opnieuw te scannen.

Wat zijn de voor- en nadelen van Touch ID en Face ID?

Uit de lijst van overeenkomsten en verschillen, kon je al zien dat beide technieken zo hun voor- en nadelen hebben. In het kort zijn dit de voor- en nadelen van Touch ID en Face ID:

Touch ID voordelen

Meerdere vingers registeren (kan ook van andere personen).

Het maakt niet uit hoe je je toestel houdt, zolang je vinger maar in contact komt met de thuisknop.

Touch ID nadelen

Werkt niet met handschoenen.

Werkt vaak niet als vingers vies of nat zijn.

Face ID voordelen

Werkt vaak handsfree (ontgrendelen vereist wel veegbeweging).

Het is veiliger.

Werkt met twee gezichten (vanaf iOS 12)

Face ID nadelen

Werkt niet met specifieke zonnebrillen (de meeste zonnebrillen werken wel).

Werkt niet als de zon fel achter je schijnt.