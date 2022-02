Touch ID en Face ID gebruik je om je iPhone snel te kunnen ontgrendelen. Er zijn echter gevallen waarbij je de vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning snel wil uitschakelen, bijvoorbeeld in situaties waarin je je bedreigd voelt. Deze tip legt uit hoe je dit snel en onopvallend doet via SOS-noodmelding. Het is daarna alleen nog mogelijk om toegang tot het toestel te krijgen door de toegangscode in te voeren. Die informatie zit in je hersenen en is daardoor minder makkelijk af te dwingen dan wanneer iemand je met geweld dwingt om je vinger op de Touch ID-sensor te leggen of de iPhone voor je hoofd te houden.

Touch ID en Face ID onopvallend uitschakelen

Als je je iPhone aan iemand moet overhandigen of als iemand je ongewild dwingt om Touch ID of Face ID te gebruiken, dan kan dat via onderstaande stappen. Dit werkt niet via een standaard instelling, maar via het scherm om je iPhone uit te schakelen. Je vindt op dit scherm ook meteen de optie voor de SOS-noodmelding, voor het geval je je echt in een benarde situatie bevindt. Deze functies zijn beschikbaar in iOS 11 en later.

Zodra je het scherm krijgt waarmee je je iPhone kan uitzetten, is daarna altijd je toegangscode nodig. Je hoeft daarvoor je iPhone niet uit te schakelen, want het is voldoende om alleen naar dit specifieke scherm te keren. Touch ID of Face ID wordt tijdelijk uitgeschakeld totdat de toegangscode ingevoerd is. Om dit zo onopvallend mogelijk te doen, doe je het volgende:

Zorg er eerst voor dat SOS-noodmelding goed ingesteld is. Ga naar Instellingen > SOS-noodmelding en zet Bel met ingedrukt houden uit (op iPhone 7 of ouder schakel je Bel met vijfmaal drukken uit. Dit voorkomt dat er bij het gebruik van de functie een hard geluidssignaal afgespeeld wordt. Wil je dit toch liever ingeschakeld laten, let dan wel goed op bij de volgende stappen. Hou de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt. Staat Bel met ingedrukt houden aan, hou de knoppen dan niet te lang ingedrukt. Doe je dat wel, dan bel je namelijk met de hulpdiensten.Heb je een iPhone 7 of ouder, dan is de procedure iets omslachtiger: in dat geval moet je vijf keer achter elkaar op de zijknop of aan/uitknop drukken. Maar pas op dat je de hulpdiensten niet belt. Tik daarna op het scherm op Annuleer of druk nogmaals op de zijknop om het SOS-noodmelding-scherm te laten verdwijnen.

Het enige wat je voor noodgevallen hoeft te onthouden, is dat je je iPhone stevig moet vastpakken bij de aan/uitknop en een van de volumeknoppen. Dit kun je onopvallend doen, zelfs als de iPhone in een jaszak zit. Je hoeft niet op het scherm te kijken.

Hierna is het vereist om de toegangscode in te voeren om je de iPhone te ontgrendelen. Face ID en Touch ID zijn tijdelijk uitgeschakeld, waardoor iemand je minder makkelijk kan dwingen om je toestel te ontgrendelen.

Handmatig Face ID/Touch ID uitschakelen

Uiteraard kun je ook handmatig Face ID en Touch ID uitschakelen, als je niet in een noodsituatie bent. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Face ID/Touch ID en toegangscode. Voer je toegangscode in. Zet de schakelaar bij iPhone-ontgrendeling uit.

