Signal biedt een mogelijkheid om Face ID in te stellen voor de app, zodat alleen jij in kan loggen. Hoe dat werkt leggen we uit.

Je iPhone biedt standaard de mogelijkheid om apps te vergrendelen met Face ID of Touch ID, maar sommige apps bieden die ondersteuning zelf ook al. In Signal is het mogelijk om Face ID of Touch ID te gebruiken om in te loggen op de app en zo nieuwsgierige gluurders buiten de app te houden. Zo kun je Signal vergrendelen en beveiligen.

Signal beveiligen met Face ID: zo doe je dat

Het vergrendelen van Signal komt van pas als je extra beveiliging wil voor je chats en er zeker van wil zijn dat iemand niet zomaar in je chats gaat gluren. Bijvoorbeeld als je je iPhone ontgrendeld aan iemand anders geeft, bijvoorbeeld om wat foto’s te laten zien. De beveiliging van Signal met Touch ID of Face ID zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar de chatapp kan openen als je iPhone ontgrendeld is. Met deze functie moet je jezelf eerst identificeren voordat je Signal kunt openen en alle instellingen kunt bewerken, je chats kunt lezen en meer. Je stelt dit als volgt in:

Open Signal en tik op je profielfoto en vervolgens Instellingen. Tik hier op Privacy. Zet de schakelaar bij Appvergrendeling aan. Daaronder kies je wanneer na welk tijdsbestek de app weer vergrendeld moet worden nadat je hem geopend en ontgrendeld hebt. Je kunt kiezen tussen 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur of Onmiddellijk.

Afhankelijk van de gekozen tijd kan je nu Signal openen en sluiten voor een bepaalde tijd zonder opnieuw met Face ID in te hoeven loggen. Hoe langer de tijd, hoe makkelijker je kan multitasken en tussen apps kan wisselen zonder opnieuw Face ID of Touch ID hoeft te gebruiken.

Wil je nou nog meer doen om je privacy te beschermen met het gebruik op Signal? Dan moet je vooral eens onze privacy in Signal-gids.