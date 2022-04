Google Maps verbeterd: 5 updates voor Apple-gebruikers

Eens in de zoveel tijd krijgt Google Maps een flinke update met wat handige verbeteringen voor tijdens het navigeren. Af en toe zitten er ook apparaatspecifieke updates bij. Met de nieuwste updates voert Google op beide vlakken verbeteringen toe. Voor Apple-gebruikers komt er een aantal mooie nieuwe functies bij, die het gebruik van de navigatie-app net wat makkelijker maken. Maar er zijn ook algemene verbeteringen voor tijdens de navigatie. We zetten de vijf nieuwe verbeteringen in Google Maps voor je op een rij.



#1 Rechtstreeks vanaf de Apple Watch navigeren

Sinds 2020 is Google Maps terug op de Apple Watch. Daardoor kan je tijdens de navigatie je iPhone in je zak houden. Maar om de navigatie te starten, moest je wel altijd je iPhone erbij pakken. Google zegt nu dat hier binnenkort verandering in komt. Je kan dan, zelfs zonder verbinding met je iPhone, direct vanaf de Apple Watch een route starten. Er komt ook een aparte complicatie voor je wijzerplaat genaamd Take me home waarmee je meteen een route naar huis kan starten. De functie komt niet alleen van pas voor 4G Apple Watch-gebruikers en je je iPhone thuis laat, maar ook als je gewoon je iPhone helemaal in je zak wil houden.

#2 Siri, Opdrachten en Spotlight ondersteuning

Google Maps krijgt ondersteuning voor zowel Siri en de Opdrachten-app als de Spotlight-zoekfunctie. Na het instellen van de ondersteunende shortcuts, kun je Siri gebruiken om opdrachten te geven als “Hé Siri, zoek in Google Maps” en “Hé Siri, haal een routebeschrijving op”. Wat de ondersteuning voor Spotlight precies inhoudt is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om Siri-suggesties voor veelgebruikte taken in Google Maps. Deze verschijnen dan op basis van je gebruik automatisch in Spotlight. Google voegt eraan toe dat Google Maps later deze zomer nog uitgebreidere zoekmogelijkheden met Siri krijgt.

#3 Nieuwe widgets

Google Maps krijgt ook twee nieuwe widgets. Er komt een nieuwe trip widget waarmee je je vastgezette tripjes in het Go-tabblad kan bekijken vanaf het beginscherm. Je ziet je aankomsttijd, maar ook een voorgestelde route tijdens het rijden. De tweede nieuwe widget is een kleinere variant van de huidige zoekwidget. Deze widget, waarmee je meteen naar de zoekfunctie van Google Maps kan gaan en een route kan starten naar huis, werk, restaurants of tankstations, is er nu alleen nog in een middelgrote variant. Maar er komt dus ook een kleinere vierkante versie, waarmee ja naar deze locaties kan zoeken en navigeren.

#4 Verbeterde kaarten tijdens navigeren

De komende weken rolt Google Maps ook een verbeterde kaartweergave tijdens het navigeren uit. Je ziet dan bijvoorbeeld waar verkeerslichten en stopborden staan. Ook worden gebouwen beter weergegeven en worden sommige wegen met meer detail weergegeven. Maar voordat je een gat in de lucht springt: deze verbetering wordt eerst alleen maar in een select aantal landen uitgerold. Het is niet duidelijk om welke landen dit gaat, maar we verwachten dat het in ieder geval om de VS gaat. Nederland zit daar vermoedelijk dus nog niet bij.

#5 Tolwegen en -prijzen

Tot slot krijgt Google Maps ook meer informatie over tolwegen en bijbehorende prijzen. Google Maps gaat een geschatte tolprijs op je route tonen, als blijkt dat deze langs tolwegen gaat. Daarbij houdt Google Maps ook rekening met tolpasjes, de dag van de week en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de prijs. De tolprijzen worden vanaf deze maand toegevoegd aan meer dan tweeduizend tolwegen in de VS, India, Japan en Indonesië. Later worden er meer landen toegevoegd.

Alle verbeteringen worden de komende maanden vanzelf uitgerold voor Google Maps-gebruikers. Wil je de nieuwste verbeteringen als eerste hebben, hou dan de Google Maps-app up-to-date. Sommige functies worden via de server uitgerold.