Zonnebrillen en Face ID

Met Face ID scan je je gezicht om je toestel te ontgrendelen. Maar herkent de iPhone of iPad je gezicht wel als je een zonnebril draagt? Bij welke zonnebrillen werkt Face ID wel en bij welke niet? En wat kun je er tegen doen als je zonnebril Face ID blokkeert?

Werkt Face ID met zonnebrillen?

Om Face ID goed zijn werk te laten doen, kijkt de TrueDepth-camera naar een aantal gezichtskenmerken. Hierbij kijkt de camera ook naar je ogen, zodat de iPhone weet dat jij het bent. Als je je handen voor je ogen houdt of je ogen dicht doet, zal je iPhone dan ook niet ontgrendelen. Bij zonnebrillen werkt het in de meeste gevallen probleemloos. Of je nu een gewone of een gepolariseerde zonnebril draagt, Face ID zal in de meeste gevallen gewoon blijven werken. Apple zegt er zelf het volgende over:

Face ID werkt met verschillende zonnebrillen. Als u een zonnebril draagt die bepaalde soorten licht blokkeert, blokkeert de zonnebril mogelijk het infraroodlicht dat de TrueDepth-camera gebruikt. Probeer Face ID zonder zonnebril te gebruiken.

Eerder gaf Craig Federighi van Apple ook al aan dat Face ID met de meeste zonnebrillen werkt. Dit heeft te maken met het doorlaten van infraroodlicht:

De meeste zonnebrillen laten voldoende infraroodlicht door zodat Face ID je ogen kan zien, zelfs wanneer de bril niet-doorschijnend is. Het is echt verbazingwekkend.

Bij sommige zonnebrillen wordt infraroodlicht dus niet doorgelaten, bijvoorbeeld bij spiegelglas. Wat kun je dan het beste doen als je gezicht niet herkend wordt?

Wat kan ik doen als mijn zonnebril Face ID blokkeert?

Als je merkt dat Face ID niet werkt bij het dragen van een zonnebril, kun je een aantal dingen doen:

De meest logische keuze is om de zonnebril even af te doen. Je hoeft hem dan niet helemaal van je hoofd af te zetten, want het is al genoeg om je ogen zichtbaar te maken.

Misschien ligt het niet aan de zonnebril, maar zit er te veel haar voor je gezicht. Probeer het eens met een beter zichtbaar gezicht. Baarden en snorren zijn overigens geen probleem, want daar houdt Face ID rekening mee.

Een andere mogelijkheid is om de aandachtsfunctie van Face ID uit te schakelen. Hierdoor kijkt Face ID niet meer naar je ogen, maar naar andere gezichtspunten. Het uitschakelen van deze functie is vooral bedoeld voor mensen met oogafwijkingen, bijvoorbeeld voor blinden die hun ogen niet kunnen openen. Het komt dus ook van pas als Face ID niet werkt in combinatie met jouw zonnebril.

Bekijk ook Face ID gebruiken met en zonder aandacht: zo werkt het Face ID kent twee standen: met en zonder aandacht. Standaard staat dit aan, waardoor je naar het scherm moet kijken om de iPhone te ontgrendelen. Maar hoe werkt dit precies en hoe schakel je het uit? Lees hier de uitleg.

Hou er echter wel rekening mee dat je minder goed beveiligd bent als je dit uitschakelt. Staat de aandachtsfunctie uit, dan kan iemand jouw iPhone afpakken en voor je gezicht houden waarna hij gewoon ontgrendelt.

De zon kun je ook problemen krijgen met het aflezen van het scherm. Lees daarvoor onze tip iPad-scherm in fel zonlicht gebruiken, voor als je last hebt van een spiegelend scherm.

Bekijk ook iPad in fel zonlicht gebruiken, oplossingen voor spiegelend scherm Het iPhone- en iPad-scherm is door het spiegelende scherm soms moeilijk leesbaar in fel zonlicht en op het strand. Met deze tips wordt lezen in fel zonlicht op de iPad makkelijker. Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!