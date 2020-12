Je kunt in Face ID een tweede gezicht of een extra persoon toevoegen. Zo krijgen twee mensen toegang tot dezelfde iPhone of iPad.

Bij Touch ID kun je meerdere vingers instellen, ook als die van verschillende personen zijn. Bij Face ID is het ook mogelijk om meerdere gezichten in te stellen, maar het is beperkt tot twee personen. Zo kun je je partner of een huisgenoot bijvoorbeeld toegang geven tot een gezamenlijke iPad. Je kunt het ook gebruiken als je meer dan één uiterlijk hebt, bijvoorbeeld omdat je werkzaam bent als clown, levend standbeeld, spion of een ander beroep, of wanneer het gebruik van Face ID met zonnebril problemen oplevert. Helaas kun je het instellen van een tweede gezicht niet gebruiken om een tweede uiterlijk met mondkapje vast te leggen, want Face ID vereist dat je neus en mond goed zichtbaar zijn tijdens de scan. Maar je kunt het wel gebruiken om een tweede persoon toegang te geven. Hou er daarbij rekening mee dat er bepaalde risico’s zijn als anderen jouw device en accounts kunnen bekijken.



Tweede gezicht voor Face ID

Het instellen van een tweede gezicht in Face ID is mogelijk op alle toestellen die gebruik maken van gezichtsherkenning, dus de iPhone X en nieuwer en de iPad Pro 2018 en nieuwer.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Face ID en toegangscode. Zie je deze optie niet? Dan heeft jouw toestel geen Face ID. Tik op Configureer een ander uiterlijk. Nu zal Face ID vragen om een tweede gezicht te scannen. Volg de stappen op het scherm.

Je kunt nu met twee gezichten het toestel ontgrendelen, aankopen doen en dergelijke. De andere persoon die je iPhone kan ontgrendelen heeft nu ook toegang tot allerlei gevoelige informatie in foto’s, notities en wachtwoorden-apps. Wees dus voorzichtig met wie je toegang geeft.

Tweede Face ID-gezicht verwijderen

Wil je later het andere gezicht verwijderen uit Face ID, dan zit er helaas niets anders op dan alle informatie te wissen. Je moet daarvoor Face ID opnieuw instellen via Instellingen > Face ID en toegangscode. Vervolgens stel je alleen je eigen gezicht in.

