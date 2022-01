Log in met iPhone gezichtsherkenning

Heb je een iPhone of iPad met TrueDepth-camera, dan kun je Face ID gebruiken om in te loggen in apps en websites. Dit is heel handig in gebruik, want je hoeft alleen maar naar het scherm te kijken om toegang te krijgen tot de app. Hieronder leggen we uit hoe inloggen met Face ID werkt.

Zo kun je inloggen met Face ID

Alle apps die werken met Touch ID, werken ook gewoon met Face ID. Denk aan wachtwoordenapps zoals 1Password, maar ook bankieren-apps zoals ING Bankieren. Veel andere apps hebben het ook als optie. Check in de instellingen van jouw app of je de mogelijkheid ziet om Face ID te activeren. Neem de volgende stappen:

Open de gewenste app en geef aan dat je wilt inloggen. Houd de iPhone voor je gezicht en het inloggen zal automatisch verlopen. Soms heb je de keuze of je wil inloggen met Face ID, bijvoorbeeld bij ING Bankieren. Na een herstart of als je een tijdje niet ingelogd bent, moet je eerst op het Face ID-icoontje tikken.

Bij sommige apps moet je eerst handmatig inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord voordat je kunt inloggen met Face ID. Het kan zijn dat je het in de instellingen van de app zelf moet inschakelen.

Bekijken welke apps Face ID toestemming hebben

Wil je weten welke apps gebruikmaken van gezichtsherkenning, dan kun je dat gemakkelijk opzoeken:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad met Face ID. Blader omlaag naar Face ID en toegangscode. Tik op Andere apps en je ziet welke apps je toestemming hebt gegeven. Je kunt eventueel bepaalde apps hier uitschakelen.

Wil je een klein tikje voelen als je gezicht is herkend? Dat is een prettige functie in iOS, maar het zit wel een beetje verstopt. Hoe je het inschakelt, lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo krijg je een voelbaar tikje bij het gebruik van Face ID Face ID werkt zo snel, dat je er soms geen erg in hebt dat je gezicht gescand wordt en je iPhone bijvoorbeeld ontgrendeld is. Met deze handige truc krijg je een korte trilling als je Face ID gebruikt, zodat je voelt dat je gezicht gescand wordt.

Face ID op websites gebruiken

Tijdens het gebruik van je iPhone of iPad zul je merken dat soms Face ID “zomaar” in actie komt en wachtwoorden probeert in te vullen op websites. Dit is te danken aan iCloud Sleutelhanger, die wachtwoorden voor je kan bewaren en automatisch invullen. Je kunt dit hier controleren:

Zorg dat Autofill is ingeschakeld. Je controleert dit via Instellingen > Wachtwoorden en zet Vul automatisch in aan. Ga naar de website waarop je wilt inloggen en geef aan dat je wilt inloggen. Face ID zal automatisch in actie komen en de inloggegevens invullen. Wordt er niets ingevuld, tik dan op het vak voor gebruikersnaam of wachtwoord. Je ziet nu vlak boven het toetsenbord de knop Wachtwoorden of invulsuggesties voor wachtwoorden die in de iCloud Sleutelhanger of in een ondersteunende wachtwoordenapp staan. Kies de gebruikersnaam waarmee je wilt inloggen en de rest wordt automatisch ingevuld.

Deze functie maakt onderdeel uit van AutoFill, waarmee je vanuit meerdere kluizen van verschillende wachtwoordenapps automatisch kan inloggen op websites én in apps. Meer over AutoFill lees je in onze tip.

Bekijk ook AutoFill op iPhone en iPad: zo vul je automatisch wachtwoorden in AutoFill op de iPhone en iPad is een handige functie waarmee je al je wachtwoorden automatisch kan invullen. Dit werkt samen met allerlei wachtwoordenapps, dus je hoeft nooit meer te stoeien met wachtwoorden of handmatig iets te kopiëren. Zo stel je het in en zo gebruik je het!