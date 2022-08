Eve gaat een nieuwe Eve Flare met Thread uitbrengen. Al zul je er nog wel even op moeten wachten, want hij komt pas in 2023. Ondertussen zul je het nog even met kaarsjes moeten doen.

Eve Flare met Thread

Is het je ook al opgevallen? ’s Avonds rond negen uur begint het alweer behoorlijk te schemeren. De dagen worden korte en daar hoort een lamp bij, bijvoorbeeld de Eve Flare die we eerder hebben besproken. Deze lichtbol voor binnen en buiten heeft een oplaadbare batterij, zodat je ‘m overal kunt neerleggen. Zo heel veel draagbare buitenlampen zijn er niet en exemplaren die met Thread werken al helemaal niet. Het loont dus de moeite om nog even een paar maanden op de nieuwe versie te wachten.



Eve werkt aan een opvolger van het huidige model, dat al geruime tijd op de markt is. Met Thread wordt het bereik en de stabiliteit van de verbinding een stuk beter. Ook zullen opdrachten om bijvoorbeeld de helderheid aan te passen een stuk sneller doorkomen. Eve zou mikken op een release in het eerste kwartaal van 2023, dus ze hebben tot 31 maart de tijd.

Mogelijk is er op de IFA 2022 of op de CES 2023 meer informatie te halen, zoals de prijs. Met een verkoopprijs van €99,95 is het huidige model nog best vriendelijk geprijsd. Hopelijk blijft dat zo en gaat de prijs niet met 50% omhoog, zoals bij de Eve Aqua onlangs gebeurde.

Helaas zijn er geen aanwijzingen dat het huidige model nog een update krijgt naar Thread; daar zouden dan ook andere interne componenten voor nodig zijn. Het huidige model ligt voor rond de €88,- in de winkel. Je kunt onder andere terecht bij tink.