Smart home-fabrikant Eve staat op het punt om een nieuwe Eve Weather uit te brengen, een weersensor met ondersteuning voor Thread. Hij is los neer te zetten of aan de wand te hangen.

Eve Weather weerstation op komst

De witte variant van de Eve Weather verscheen in 2015 en is inmiddels opgevolgd door de Eve Degree (review) die sinds 2017 in de winkels ligt. Maar er lijkt nu een opvolger aan te komen, met een weerstation in het nieuwe, zwart/metalen design. Foto’s en een gebruiksaanwijzing zijn nu naar buiten gekomen via de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC. Het apparaat heeft productaanduiding SNE-WEATH-002 en doet qua uiterlijk denken aan de Eve Degree. Hij kan temperatuur, weertrends en luchtvochtigheid tonen.



Eve heeft vanaf het begin al vol overtuiging voor HomeKit gekozen en is daardoor voor Apple-gebruikers een van de meest ideale merken. Het enige nadeel is dat de accessoires vaak wat prijzig zijn ten opzichte van Chinese aanbieders zoals Xiaomi’s Aqara. Nu Apple heeft gekozen voor Thread-ondersteuning in de HomePod mini volgt Eve ook vlot. Veel bestaande accessoires zullen hiervoor worden aangepast en bij nieuwe accessoires is meteen Thread-ondersteuning aanwezig. Dit geldt ook voor de nieuw uitgelekte Eve Weather.

Eve geeft aan dat de Eve Weather waterbestendig is volgens een IPX3-rating en ook in de regen buiten kan staan. Toch denken we dat je ‘m beter onder een overkapping neerzetten, want echt waterproof is het accessoire niet.

Eve Weather toont in de Woning-app de temperatuur en de luchtvochtigheid. Via de eigen Eve-app vind je nog meer data, namelijk eerdere metingen per dag, maand en jaar. Verder kun je regels instellen.

Er zit een knop op de achterkant, die je moet indrukken om het weerstation te activeren. Verdere knoppen zitten er niet op. Waarschijnlijk gaat dit de opvolger worden van de Eve Degree. Hij werkt met Bluetooth en Thread en krijgt stroom uit een CR2450-knoopcelbatterij.

