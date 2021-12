In 2018 bracht Eve de tweede generatie Eve Room uit. Ten opzichte van de eerste generatie kreeg deze sensor een geheel nieuw design met ingebouwd display, zodat je de temperatuur, luchtvochtigheid en algehele luchtkwaliteit ook meteen vanaf het apparaatje zelf kan aflezen. Het nadeel van dit model is dat deze alleen met Bluetooth werkt, waardoor het bereik beperkt is. Maar vanaf nu is er een gloednieuwe versie, mét ondersteuning voor Thread.



Nieuwe Eve Room met Thread

De nieuwe derde generatie Eve Room (met modelnummer 20EBX9901) heeft als enige verbetering de toevoeging van Thread. Dankzij Thread kan de Eve Room een stabielere verbinding maken met de HomeKit-hub. Hou er wel rekening mee dat je voor Thread wel een Apple TV 4K 2021 of een HomePod mini nodig hebt. Dit zijn momenteel de enige twee hubs waar Thread ingebouwd zit en waar Thread-accessoires zoals de nieuwe Eve Room mee kunnen communiceren.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf , Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

De Eve Room meet de luchtkwaliteit (VOC), temperatuur en luchtvochtigheid. In het display kun je via het aantal sterren de luchtkwaliteit aflezen en in de hoeken staan zowel de temperatuur als luchtvochtigheid aangegeven. Maar je kan de weergave van het scherm ook aanpassen, zodat bijvoorbeeld de temperatuur of de luchtvochtigheid groot in beeld komt. Het aflezen van de gegevens kan ook via de Woning-app of via de Eve-app. In de Eve-app wordt ook de geschiedenis bijgehouden, zodat je het temperatuurverloop kan zien.

De Eve Room heeft een ingebouwde oplaadbare batterij die je via usb kunt opladen. Eenmaal opgeladen kun je hem zes weken draadloos gebruiken. Dankzij de koppeling met HomeKit kun je een automatisering maken zodat bijvoorbeeld een ventilator met slimme stekker aan springt zodra de temperatuur onder een bepaald niveau komt. Sinds iOS 15.1 kun je dit ook via de Woning-app zelf automatiseren. De nieuwe Eve Room heeft een adviesprijs van €99,95. Bij Amazon Duitsland is de nieuwe versie al beschikbaar.

Helaas heeft Eve geen update uitgebracht voor de 2018-versie van de Eve Room. Bij sommige andere accessoires verscheen er nog een update die Thread mogelijk maakte, maar dat is bij de Room helaas niet het geval.