De Duitse fabrikant van smart home-producten kondigde de plannen al eind 2020 aan en heeft inmiddels een reeks accessoires aangepast voor Thread. Het gaat bijvoorbeeld om de vierde generatie Eve Energy Smart-plug, de tweede generatie Eve Aqua, de Eve Weather en de meest recente Eve Door & Window-sensor. Vlak voordat het najaar invalt staat de update van de radiatorknoppen voor de deur. Qua timing kan het niet beter. De Thread-ondersteuning zorgt ervoor dat de knoppen een nog beter bereik hebben, al zal Bluetooth ook nog steeds gebruikt worden omdat het nodig is voor HomeKit.



De thermostaatknoppen kunnen na de update automatisch verbinding maken met andere Thread-apparaten, zoals de HomePod mini , zonder dat je het opnieuw hoeft te configureren. Thread maakt gebruik van de universele IPv6-standaard en is niet afhankelijk van een centrale hub. Je zit dan ook niet met de handen in het haar als een van de hubs of verbindingen kapot gaat.

Werkt een van de knooppunten niet, dan zal de data via een alternatieve route worden verstuurd en blijft alles gewoon werken. Sluit je meer accessoires aan, dan kan dat bij Bluetooth en WiFi tot opstoppingen leiden, maar bij Thread wordt het netwerk juist robuuster.

De Eve Thermo is verkrijgbaar in pakken van één of meer stuks, maar je moet wel zeker weten dat je de vierde generatie hebt. Eerdere radiatorknoppen krijgen geen update naar Thread.